梁家權：美國人是否仍關注特朗普新聞？

的而且確,特朗普重返白宮不久,已對美國和全世界帶來極大衝擊——在國內,特朗普簽署一系列行政命令,再加上委任「科技狂人」馬斯克執掌政府效率部,積極(對反對者來說是「鹵莽」)重塑政府體制和政治文化;在國外,特朗普也動作頻繁,包括啟動關稅戰,介入俄烏戰爭談判,揚言要「收回」巴拿馬運河、格陵蘭和加拿大等等。

總的來說,過去數月,特朗普透過提出多項政策及其本人的惹火言論,有意或無意地成功設定了新聞議程、主導了世界局勢發展。

當然,特朗普成為新聞風雲人物,不是什麼新鮮事。早在第一任特朗普政府期間,許多新聞工作者和學者已十分關注此現象。例如,美國哈佛大學政治學教授Thomas E. Patterson分析,在首屆特朗普政府頭百日執政期間,美國傳媒如何高度關注特朗普的一言一行:當時有關特朗普的新聞,佔了美國全國電視新聞內容的41%,而他本人的說話又佔了該些新聞之消息來源的65%(註1)。

當時,部分新聞學者曾經質疑,美國傳媒基於市場需要,鋪天蓋地報道特朗普的選舉工程和初期執政,合理化和增強了他的政治能量(註2),甚至助長了其充滿憤怒的民粹式政治(註3)。

不過,對比8年前,現時特朗普不再是具有新鮮感的政治初哥;美國人對其政見立場、行為作風,又已有一定認知。那麼,他們是否仍然會關注今屆特朗普政府呢?

調查:四成人現更留意政治新聞

今年3月底美國皮尤研究中心(Pew Research Center)發布一項研究,訪問了超過5000名美國人,研究結果有助回答上述問題(註4)。

首先,該研究發現,高達七成(71%)受訪者有緊貼今屆特朗普政府的新聞,比例高於4年前同期的拜登政府(66%)。這證明特朗普仍然是「吸睛人物」和「政治流量密碼」。

整體而言,40%受訪者表示,相比特朗普上任之前,現時更留意政治新聞;另外46%人表示沒變,只有10%減少了關注。

對華府新聞關注度 跨越黨派立場

第二,按黨派背景分析,民主黨與共和黨支持者對特朗普政府新聞的關注程度不相伯仲(均是七成左右)。由於上任總統拜登屬民主黨,故當時研究指出,民主黨支持者比共和黨支持者更熱中相關新聞(75%比60%)。但今次美國民眾對於特朗普政府新聞的關注程度,則跨越了黨派分歧。

第三,有什麼原因驅使不同立場的美國人都緊貼特朗普新聞?最多受訪者(66%)表示是因為他們關心甚或擔心政府的作為;其次(62%)是認為相關新聞跟他們的生活息息相關。這個結果相當合理——如上所述,特朗普政府行使的霹靂政治手段,震撼國內外,影響深遠,無論是否其支持者,都不會忽視。

第四,至於那些未有緊貼特朗普政府的美國人,他們則表示對相關新聞感到疲憊(49%)。這個心態不難理解,皆因自今年特朗普上任以來,頻頻出招,加上立場反覆,往往會令新聞讀者吃不消。其次是他們一向不太追看政治新聞(48%);接着是他們不喜歡政府的所作所為(34%)。

最後,該研究也問及受訪者有否聽聞特朗普政府與傳媒的關係。眾所周知,特朗普政府一直以來都相當敵視美國主流傳媒,認為它們大部分是偏向民主黨及對自己不公。特朗普與記者針鋒相對的場面,在首屆任期內屢見不鮮。

雖然如此,上述研究卻發現,只有36%受訪者有大量留意現屆特朗普政府與傳媒的關係,比率較8年前大幅下降(當時是72%)。這是由於美國人已消化了相關資訊,不再覺得驚奇?抑或是美國傳媒怯於今屆政府的權威,不再高調將兩者的不和擺上枱面?又或是現屆政府的爭議太多,淹沒了此議題?由於研究未有探究原因,我們也不得而知。

不過,無論有否關注相關新聞,大部分美國人(64%)都認為,特朗普政府與傳媒的關係不佳。

世界局勢翻天覆地 香港已不能隔岸觀火

總結而言,隨着今年特朗普重新執掌美國政權,世界正經歷翻天覆地的改變——領土爭端、貿易戰、晶片戰、人工智能科技競賽,陸續有來。當然,這些國際衝突不是全部源於特朗普;只是他的高調風格,將這些矛盾進一步暴露於傳媒面前,令公眾能夠得知。

現時,香港人正身處中美激烈競爭的國際大變局之中;對於遠在美國的政治新聞,已不能隔岸觀火。我們在關心本地新聞之餘,也有實際需要了解急速變化的國際時事。

註1:Patterson, T. E. (2017). News Coverage of Donald Trump's First 100 Days. Faculty research working paper series, Harvard Kennedy School.

註2:Parks, P. (2019). The Ultimate News Value: Journalism Textbooks, the U.S. Presidency, and the Normalization of Donald Trump. Journalism Studies, 21(4), 512-529.

註3:Wahl-Jorgensen, K. (2018). Media coverage of shifting emotional regimes: Donald Trump's angry populism. Media, Culture & Society, 40(5), 766-778.

註4:Shearer, E., Lipka, M., Matsa, K. E., Tomasik, E., & Naseer, S. (2025). Most Americans Say They Are Tuned In to News About the Trump Administration. Pew Research Center.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

