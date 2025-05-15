梁家權：美國人是否仍關注特朗普新聞？

的而且確，特朗普重返白宮不久，已對美國和全世界帶來極大衝擊——在國內，特朗普簽署一系列行政命令，再加上委任「科技狂人」馬斯克執掌政府效率部，積極（對反對者來說是「鹵莽」）重塑政府體制和政治文化；在國外，特朗普也動作頻繁，包括啟動關稅戰，介入俄烏戰爭談判，揚言要「收回」巴拿馬運河、格陵蘭和加拿大等等。

總的來說，過去數月，特朗普透過提出多項政策及其本人的惹火言論，有意或無意地成功設定了新聞議程、主導了世界局勢發展。

當然，特朗普成為新聞風雲人物，不是什麼新鮮事。早在第一任特朗普政府期間，許多新聞工作者和學者已十分關注此現象。例如，美國哈佛大學政治學教授Thomas E. Patterson分析，在首屆特朗普政府頭百日執政期間，美國傳媒如何高度關注特朗普的一言一行：當時有關特朗普的新聞，佔了美國全國電視新聞內容的41%，而他本人的說話又佔了該些新聞之消息來源的65%（註1）。

當時，部分新聞學者曾經質疑，美國傳媒基於市場需要，鋪天蓋地報道特朗普的選舉工程和初期執政，合理化和增強了他的政治能量（註2），甚至助長了其充滿憤怒的民粹式政治（註3）。

不過，對比8年前，現時特朗普不再是具有新鮮感的政治初哥；美國人對其政見立場、行為作風，又已有一定認知。那麼，他們是否仍然會關注今屆特朗普政府呢？

調查：四成人現更留意政治新聞

今年3月底美國皮尤研究中心（Pew Research Center）發布一項研究，訪問了超過5000名美國人，研究結果有助回答上述問題（註4）。

首先，該研究發現，高達七成（71%）受訪者有緊貼今屆特朗普政府的新聞，比例高於4年前同期的拜登政府（66%）。這證明特朗普仍然是「吸睛人物」和「政治流量密碼」。

整體而言，40%受訪者表示，相比特朗普上任之前，現時更留意政治新聞；另外46%人表示沒變，只有10%減少了關注。

對華府新聞關注度 跨越黨派立場

第二，按黨派背景分析，民主黨與共和黨支持者對特朗普政府新聞的關注程度不相伯仲（均是七成左右）。由於上任總統拜登屬民主黨，故當時研究指出，民主黨支持者比共和黨支持者更熱中相關新聞（75%比60%）。但今次美國民眾對於特朗普政府新聞的關注程度，則跨越了黨派分歧。

第三，有什麼原因驅使不同立場的美國人都緊貼特朗普新聞？最多受訪者（66%）表示是因為他們關心甚或擔心政府的作為；其次（62%）是認為相關新聞跟他們的生活息息相關。這個結果相當合理——如上所述，特朗普政府行使的霹靂政治手段，震撼國內外，影響深遠，無論是否其支持者，都不會忽視。

第四，至於那些未有緊貼特朗普政府的美國人，他們則表示對相關新聞感到疲憊（49%）。這個心態不難理解，皆因自今年特朗普上任以來，頻頻出招，加上立場反覆，往往會令新聞讀者吃不消。其次是他們一向不太追看政治新聞（48%）；接着是他們不喜歡政府的所作所為（34%）。

最後，該研究也問及受訪者有否聽聞特朗普政府與傳媒的關係。眾所周知，特朗普政府一直以來都相當敵視美國主流傳媒，認為它們大部分是偏向民主黨及對自己不公。特朗普與記者針鋒相對的場面，在首屆任期內屢見不鮮。

雖然如此，上述研究卻發現，只有36%受訪者有大量留意現屆特朗普政府與傳媒的關係，比率較8年前大幅下降（當時是72%）。這是由於美國人已消化了相關資訊，不再覺得驚奇？抑或是美國傳媒怯於今屆政府的權威，不再高調將兩者的不和擺上枱面？又或是現屆政府的爭議太多，淹沒了此議題？由於研究未有探究原因，我們也不得而知。

不過，無論有否關注相關新聞，大部分美國人（64%）都認為，特朗普政府與傳媒的關係不佳。

世界局勢翻天覆地 香港已不能隔岸觀火

總結而言，隨着今年特朗普重新執掌美國政權，世界正經歷翻天覆地的改變——領土爭端、貿易戰、晶片戰、人工智能科技競賽，陸續有來。當然，這些國際衝突不是全部源於特朗普；只是他的高調風格，將這些矛盾進一步暴露於傳媒面前，令公眾能夠得知。

現時，香港人正身處中美激烈競爭的國際大變局之中；對於遠在美國的政治新聞，已不能隔岸觀火。我們在關心本地新聞之餘，也有實際需要了解急速變化的國際時事。

註1：Patterson, T. E. (2017). News Coverage of Donald Trump's First 100 Days. Faculty research working paper series, Harvard Kennedy School.

註2：Parks, P. (2019). The Ultimate News Value: Journalism Textbooks, the U.S. Presidency, and the Normalization of Donald Trump. Journalism Studies, 21(4), 512-529.

註3：Wahl-Jorgensen, K. (2018). Media coverage of shifting emotional regimes: Donald Trump's angry populism. Media, Culture & Society, 40(5), 766-778.

註4：Shearer, E., Lipka, M., Matsa, K. E., Tomasik, E., & Naseer, S. (2025). Most Americans Say They Are Tuned In to News About the Trump Administration. Pew Research Center.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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[梁家權]