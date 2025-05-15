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葉文祺、王雲豪

葉文祺、王雲豪：北部都會區發展 要做好智慧運輸配套

【明報文章】北部都會區已陸續發展，基建先行固然是發展北都的先決條件，然而預計未來會有更頻繁的跨境運輸活動，對未來城市交通規劃帶來不確定性。此外，創新科技發展一日千里，未來的運輸系統亦會改變市民出行習慣，自動駕駛汽車及電動垂直起降飛行器（eVTOL）將變得普及，不少科幻片的場景會逐漸實現。究竟這些創新科技又如何影響未來城市設計和市民生活模式？

本港公共運輸系統以高效見稱，鐵路網絡覆蓋全港逾七成人口居住的地區，每日約九成出行人次均使用公共交通工具，使用率為全球最高之一。然而北都面積達3萬公頃，投資鐵路及道路成本不菲，亦不可能覆蓋所有地方，因此必須採取策略性的基建先行部署，於交通樞紐位置採取較高密度發展，讓大部分市民仍可依靠公共運輸系統出行，維持高效的出行模式。

創新科技促進地區互聯互通

未來北都與大灣區其他城市的互動會更趨頻繁，利用傳統公共運輸系統以維持高密度發展的發展模式策略，未必能夠滿足未來跨境出行模式之需要；預計未來「港車北上」及「粵車南下」勢必增加跨境車輛流量，增加道路容量、口岸過關能力、泊車、充電、加油等設施的需求。此外，兩地道路設計標準、法規及駕駛習慣不同，會對交通安全帶來很大挑戰。因此，首階段「粵車南下」未能容許車輛進入本港市區範圍，有意見認為以抽籤或配額方式，容許小部分車輛進入市區作為權宜之計，惟長遠仍未處理兩地互聯互通的需要。自動駕駛汽車、eVTOL等創新科技，則成為處理這些問題的契機。

自動駕駛 提升城市發展彈性

現時的自動駕駛汽車技術日趨成熟，預計可學習內地、香港兩地交通法規和駕駛習慣；若技術成熟，可處理大部分交通安全的隱憂。此外，不少地方已陸續試驗無人駕駛的士，向市民提供最後一公里的運送服務。無人的士在閒置時可自動遠離繁忙路段，亦不需額外停泊空間，長遠而言可降低市民擁有汽車的需求。但另一方面，更多「粵車南下」或會增加道路容量及泊車方面的需求。視乎未來的技術成熟程度及交通措施安排，現階段雖難以預計未來運輸需求的改變，惟可以預期在自動駕駛汽車普及化之後，未來道路的載量可以提升，在不阻礙道路暢通的情况下，容許自動車輛停泊路邊，長遠而言未必需要預留鄰近出發地及目的地之停泊設施，對城市規劃及設計可以提供更多彈性。

及早規劃 預留eVTOL運作空間

eVTOL方面，儘管現時相關技術及法規尚未成熟，但預計未來eVTOL會成為其中一種交通工具，類似空中的士穿梭城市，有望成為傳統鐵路、道路以外的交通選擇。北都面積廣闊，需要更快速的運輸載具穿梭內地與香港及各發展區，eVTOL會特別適合北都的未來城市發展需要。

事實上，北都大部分土地尚未開發，區內交通基建開發成本高、時間長及欠彈性，然而這些限制卻是發展eVTOL的優勢。政府可預早在未發展地方劃定低空航道、建立空管系統，確保飛行安全。此外，上文提到北都新發展區應在交通樞紐位置採取較高密度發展，這些地方的建築物天台，可用作eVTOL升降平台，讓市民可以無縫轉乘鐵路及其他交通工具。

現時政府正研究「按需求提供的公共交通服務模式」（on-demand public transport mode）的可行性，預計未來巴士、小巴、的士變成自動駕駛之後，加上eVTOL和傳統鐵路等交通工具，將會銜接短、中、長途運輸服務，市民便可真正享受一體化出行（mobility as a service）的好處。

北部都會區將是下一代智慧城市的示範項目，應在發展初期已預留彈性結合更多未來創新科技，解鎖城市發展的限制，滿足市民生活需要。

作者葉文祺是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監，王雲豪是團結香港基金政策倡議高級經理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[葉文祺、王雲豪]

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