麥家昇：釋放AI跨產業潛力——提升文化創意產業 推動大灣區合作

香港特區政府數字政策辦公室於4月15日發布《香港生成式人工智能技術及應用指引》，「期望透過指引促進業界與公眾以安全和負責任的方式，發展和應用生成式人工智能技術，在鼓勵人工智能技術創新應用的同時減低風險，促進生成式人工智能在香港普及發展」。

除了AI發展，相信對於《指引》中的服務使用者（即包括大部分創意產業工作者）在培養創意生態、提升受眾參與，及促進香港文化身分與現代科技的和諧融合，至關重要。這《指引》除了提出基本自理基礎，亦能夠為拓展大灣區內的合作創造新機遇。

AI在文化和創意產業中的應用，日益廣泛。然而知識產權的管理、AI生成內容的問責制，及演算法設計的包容性，都需謹慎處理，以確保公平和文化完整性。

通過AI為大灣區合作搭建橋樑

知識產權署早在去年已經與相關團體及協會安排諮詢，而早前發布的指引亦有為這些複雜問題提供框架，促進創作者、受眾與利益相關者之間的透明度與信任。自DeepSeek推出後，中國在AI方面的能力和技術都得到了肯定；不少基於DeepSeek的模型，更擴闊和普及更多人對創意產業的投入。隨着香港對創科與創意產業的關注日益加強，並與大灣區的合作日益緊密，都為AI和文化創意產業提供了全面發展機會。

大灣區以其多元的文化遺產和嶺南文化為基礎，與香港同根同源，同具經濟活力與創意潛力，為文化和創意產業之發展提供了廣闊機遇。AI應用可以成為大灣區文化協同合作的關鍵，縮小區域差異，促進文化交流並培養共同目標。

香港特區作為中國唯一的普通法地區，具備內聯外通協調優勢，能夠簡化跨境創意合作程序，減少行政障礙，並促進文化機構之間的合作。例如，基於AI的中央平台能夠有效管理知識產權登記及索賠，協助藝術家和機構保護創作成果；同時，AI輔助配對系統可將具有互補技能的創意人員、技術專家與企業家聯繫起來，形成區域內人才資源合作網絡。香港藝術家與深圳遊戲開發者和東莞玩具生產商，可共同創作數位體驗，推動創意專業人士參與跨境項目，接觸不同觀點並發掘新的增長機會。

為充分發揮AI在推動文化和創意產業，以及促進大灣區合作的潛力，香港特區政府可繼續執行現有的跨局跨部門策略。首先，建基於香港的《指引》，與區內不同單位建立包容性的AI治理框架協議。此框架應明確規範，確保AI生成的內容尊重文化遺產、藝術完整性和社會價值觀，確保區內多元文化及歷史的代表性。

培育跨界合作平台，也是推動創意合作的有效途徑。特區政府可領導開發數字平台，或提升及改善現時香港貿發局旗下的AsiaIPEX平台，供文化機構、創作者和政策制定者共享資源和交流思想，並啟動協作項目。

同時，知識產權署協調版權法，藉以標準化智慧財產權保護，減少法律障礙，促進跨境合作。國家一直推動大灣區的發展和融合，讓更多創意產業人士共同參與創意項目、接觸多元文化視角。

AI的延伸機遇

AI正成為文化和創意產業的重要變革力量。香港特區政府應利用這一趨勢推動行業發展，並促進大灣區合作。透過建立包容性的治理框架和跨界合作平台，我們不僅可以有效管理知識產權，還能夠促進創意人才交流與合作。這不僅增強香港在大灣區的文化影響力，還能為創作者提供更多資源與支持。

未來，香港有望成為文化創意產業樞紐，推動整個大灣區的繁榮與創新，實現文化與科技深度融合。這將有助提高大灣區競爭力，推動文化創意產業的可持續增長。

作者是香港青年時事評論員協會成員、香港文創互動發展協會常務副會長

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[麥家昇]