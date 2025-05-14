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劉銳紹

劉銳紹：綣戀驚回夢依稀 只恨一水隔天涯——從中美公布經貿聯合聲明談起

【明報文章】中美高層官員在瑞士日內瓦公布兩國自今年經貿戰以來的聯合聲明，雙方均願意大幅削減關稅和進退有度，取得比外界預期更好的結果。過去一段時間，如果雙方都不顧策略和實際利害而拚死一戰，只會檣傾楫摧、全球受損。如今回顧這個歷程，確有點像《一水隔天涯》所唱：「綣戀驚回夢，醒覺夢依稀。」不過，儘管兩國達成眼前的共識，但能否一帆風順地「為了心頭願，連理結雙枝」？看來又不大可能，因為雙方在很多根本問題上仍然「只恨一水隔天涯」，必須小心處理，故引為今天標題。

（1）眼前形勢只是「唞氣」

──誠然，現時的階段成果是令人高興的（詳情請參閱新聞報道），所以股市上升、各方給予正面評價。但其實這是因為美國發動關稅和貿易戰之後，很快就出現惡果，連美國自己經濟也出現超出預期的下跌，今年首季GDP（本地生產總值）下降0.3%，國內怨聲漸起。如總統特朗普不及時調整，日後還可能要付出更大的政治成本，包括局勢動盪，拖累美國政府及共和黨的支持度。

由於體制不同，中國的政治成本較輕，因為民間反應都在掌控之下，惟經濟損失及壓力卻是難免和實質的。所以，中國也要講求策略，除了要顯示「底氣」和凝聚民氣之外，又要審時度勢，作出進退的調節，否則到頭來也會由經濟問題轉化為社會和政治問題。

可見，雙方都要作戰略性的退卻。按美國的政治性格，欺壓而不能得逞，就會暫停進攻，鬆一鬆口，伺機再咬。中國則要用時間換空間，鞏固城牆，留後再戰（請參閱4月9日本欄拙文）。

──所以，聯合聲明提到停戰90天，中美各有24%關稅在90天內暫緩實施，就成為一個重要的觀察點。在這90天內，可以預期中美均會利用這個「唞氣」期間，加快各自的合縱連橫。美國將跟其友好國家趕快協商，其中，美英已達成貿易協議，就是一例。

中國則要創造更廣泛的有利條件，例如副總理何立峰趁在日內瓦期間會見世貿組織總幹事伊維拉，並表示中國「將全面深入參與世貿改革」，這就是要從更廣闊的層面減少美國興風作浪。此外，巴西趁總統盧拉訪北京時放出消息，指兩國正商討共同興建橫貫南美大陸的鐵路。這也是中國的希望，減少對巴拿馬運河的依賴。無論這是否宣傳戰或心理戰，也可看到中美正各自做好90日之後以至更長遠的部署。

──值得注意的是，美國外交界最近出現一些戰略總結的言論，透露美國其實在1990年代中期，已想過要制約中國的發展。因為在1980年代中國開始改革開放時，美國曾希望中國逐步融入西方主流社會和價值觀，但中國仍是政治和意識形態與經濟分開。後來，江澤民、胡錦濤繼續執行鄧小平路線，銜枚疾走，減慢中美矛盾升級。

但到了美國奧巴馬年代，直接提出「重返亞洲」，就是要維持美國對亞洲的影響。由此可見，今天的中美角力其來有自，也預示未來的角力將以某種形式持續，所以更要看誰的策略高強，中國必須慎思。

（2）合縱連橫非中美專利

──上述提及中美正推進各自的合縱連橫，惟這個世界變了，已不是以前那種「強化山頭」，引導「西瓜倒大邊」的遊戲。而是有能力的國家都會按照自己的利害而選擇，不會只倚靠一個山頭。

舉例說，習近平早前訪問越南，旨在強化兩國關係，但越南早已與美國商討購買（尤其能與中國抗衡的）武器，還讓德國派駐武官。又如中國與柬埔寨友好（外界一般認為柬埔寨要依靠中國），惟柬埔寨的現任領導人洪瑪奈（前領導人洪森的長子）畢業於美國西點軍校；這類「共產王孫」能夠進入西點軍校的案例不多。更明顯的是朝鮮，近年與俄羅斯的關係更比中朝密切。

──再看歐洲，雖然與美國有摩擦，但「歐美同體」仍是主流。表面上，這次關稅戰加深了歐美的裂痕，惟歐洲沒有因為與美國矛盾而跟中國站在一起。更值得注意的是，歐洲學術界從關稅戰提出另一個問題：民主制度也會產生像特朗普這樣的「獨裁者」，那麼，其他國家又會怎樣呢？加拿大和澳洲早前的大選，也引發「特朗普因素」導致在野陣營倒灶的思考。這是關稅和貿易戰以外，很多人忽略的角度。

由此可見，無論中美怎樣合縱連橫，也不能只看經濟利益因素，還要看意識形態和政治差距等元素，否則即使有利益相關的對話，也會變成「獨語癡情話，聊以寄相思」，因為始終「一水隔天涯」，令合縱連橫事倍功半。

──這又涉及軟實力的問題了。最近「軟實力之父」奈伊（Joseph Nye）逝世，引起一時話題。中國不多談軟實力，因為較少話語權，但其實中國也重視軟實力，只是用其他方式表達而已，例如不斷創造「唱好中國」的文藝作品，也要求香港作為「中外文化藝術交流中心」。

不過，軟實力既講求主觀意志，更講求受眾如何解讀。以早前內地電影《哪吒2》為例，官方希望帶出抗拒（外來）強權的意識，但很多觀眾則着眼於「命運由我不由天」。可見，如何掌握民心？才是能否發揮軟實力的關鍵。

──不妨又從合縱連橫的角度看中俄關係。習近平最近訪問俄羅斯，出席「蘇聯二戰歐戰勝利80周年」慶典。從抗衡美國的角度看，這是必須的。可是，這又不利於中歐關係，因為俄羅斯入侵烏克蘭，而中國傾向俄羅斯，即增加歐洲國家的壓力。再看，出席慶典的國家元首不足30人，西方以此作為外交凝聚力的考驗。所以，中國努力拉闊合縱連橫的範圍，趁中歐建交50周年，表示願意與歐洲深化戰略溝通、鞏固伙伴定位。這是策略的一部分，明智和務實，惟這些合縱連橫的工作必須深入歐洲民間，而不單與歐洲政府。歸根結柢，這就是能否把軟實力深入民心的問題了。

（3）處理好內部問題至為重要

──由始至終，中國強身健體、處理好內部問題，才是抗外的最佳方法。如上所述，中美如持續角力下去，中國也會損失慘重。據外媒報道，近年中國已減少對外公布一些經濟數據，例如有關土地買賣、外資投資數據、失業指標信息、企業信心指數等。這可能涉及經濟安全等因素，但也難免令人聯想到中國經濟的確遇到巨大困難，才不公布有關數據。所以，適宜進一步發掘民間潛力，一起解決困難。

──談到民間潛力，近來DeepSeek肯定是一個話題。不過在內地業界，最熱烈討論的不是DeepSeek的功能和成本，而是它怎樣在有限條件下，做出比國有企業更快和更好的成績？過去一段時間，國有企業也承接了AI（人工智能）的開發工作，但在「國進民退」之下，竟然是民企接二連三創出成績，這就不能不引起思考了。

──順道一提，最近有內地企業界人士表示，不會聘請「海歸派」。該言論引起震動，因為這也涉及如何看待「外來影響」的問題。假如這是官方的潛在意識，那又怎樣解釋幾許高幹子弟也是「海歸派」的情况呢？在此無法開展，只能寄望中國在「綣戀驚回夢依稀」之時，努力避免「只恨一水隔天涯」了。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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