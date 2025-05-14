劉寧榮：中美俄三強關係微妙 多極化格局經貿先行

1989年底柏林圍牆倒塌，1991年蘇聯解體，二戰後建立的「雅爾達安全體系」走向崩潰。所幸1995年1月1日世貿組織正式成立，猶如一隻無形之手將全球經濟緊密聯結。回溯這段歷程，從1995年算起，超級全球化時代存續的時間相當短暫，前後不過30年。早於2020年疫情發生不久，我便預判超級全球化時代已然落幕，世界轉而踏入「半球化」時代。這次關稅戰可以看到，世界似乎進入「去全球化」時代。

今年4月特朗普發起關稅戰，讓我想起整整26年前的4月——1999年4月6日時任國務院總理朱鎔基訪問美國，我有幸見證全程。朱總理訪美的核心議題是中國加入世貿，中美都展現出推動中國「入世」的強烈意願。美國期望將中國納入全球自由貿易體系，而中國也渴望融入世界經濟發展大潮。反觀26年後的今天，美國對華不斷加徵關稅、設置貿易壁壘、打壓中企，在經濟與科技等領域與華「脫鈎」的趨勢愈來愈明顯。

中美俄依然是世界最重要的關係

關稅戰陰影下，中國面對兩個關鍵問題：一是關稅戰之後的全球經濟治理如何推進？二是如何在這一過程推動形成多極世界？這是中國在地緣政治變化下必須深入思考的戰略課題。中國必須向全世界展現自己決心，成為全球自由貿易的旗手。中國必須主動出擊，在中美俄三角關係裏扮演更主動和重要角色，並在美國外交影響力減弱之時，重置與歐盟的關係，加強與東盟合作，並進而在「南方國家」發揮更大影響力。

中美俄三角關係依舊是現今世界最重要的關係。俄烏戰爭爆發後，世人目睹俄國衰落，許多人一度認為俄國在全球舞台上將被邊緣化。但事實並非如此，俄國在全球事務的地位不可小覷，中美俄三極關係框架並未發生根本變化。

特朗普今年再次入主白宮後，對中美俄三角關係的發展前景，不少人憂慮美國會出現「逆尼克遜」現象，即上世紀70年代美中聯手對抗蘇聯，如今是美俄聯手遏制中國。特朗普積極推進結束俄烏戰爭與改善美俄關係，令北京決策者擔心美俄愈來愈密切。惟特朗普調解俄烏衝突未取得根本突破，又與大西洋另一邊的歐洲盟國關係漸行漸遠。這為中國主動出擊提供了絕佳機會。

其實，當年也是北京而非華盛頓最先開啟中美關係解凍的大門。1969年中蘇發生珍寶島武裝衝突後，1970年毛澤東邀請曾在延安採訪中共領袖的美國記者斯諾（Edgar Snow）登上天安門城樓參加國慶大典，並向其表達希望改善與美國關係。翌年中國乒乓球隊在日本主動接觸美國乒乓球隊，並邀請他們訪京。這並非運動員一時心血來潮，而是當時總理周恩來親自部署。

目前中美俄三角關係，北京相對而言也算是有更多主動空間的一方。俄國決策層很羡慕中國在世界所處的地位，在大國博弈裏展現極高戰略智慧，於複雜國際局勢保持平衡外交、協調多方利益，俄羅斯也想學中國這種靈活外交策略。

中美歐是確保多極世界之最重要支柱

現今中美俄三角關係，依舊是中俄之間的互信要大大超越中美與美俄之間的信任。據一名與俄國高層有往來的人透露，中國國家主席習近平與普京總統的深厚友誼，源於兩人間「惺惺惜惺惺，好漢惜好漢」情結，雙方互為欣賞對方承擔起復興國運的歷史大任。中俄關係不會因兩國與美國改善關係而受衝擊，但兩國政府中的政策執行者不少都有「親美」心態，中俄關係裏的美國因素也時不時起作用。若美俄改善關係，兩國經濟合作發展速度有可能超越中俄雙邊關係。

中國連續15年保持俄方第一大貿易伙伴國地位，特別是地緣政治變化下，雙邊貿易額從2020年1078億美元，快速增長到2024年2448億美元。去年中國對俄出口增長4.1%，總額為1155億美元。但中俄在經濟領域的合作也有齟齬：今年1月俄國對來自中國的汽車徵收「回收費」，這其實是變相關稅。俄烏戰爭爆發後，西方企業撤出俄國，中國車企快速進入俄國市場，中國產汽車在俄國市場佔有率攀至63%，俄國本土品牌則跌至29%。根據中國乘用車協會數據，僅2023年中國就向俄出口了上百萬輛汽車。

中俄也並非合作無間，去年底就發生了中歐班列發往歐洲的集裝箱貨物在俄國被扣，引發關注。據知情者透露，從成都出發的歐洲班列因載有目的地是波蘭的無人機而被俄方扣押，以防止這些無人機落入烏克蘭手。

過去幾年，俄國曾邀請中國企業參與開發北極航道，但中方因俄國被西方制裁而有顧慮。美國如今高度重視北極航道戰略地位，中國錯失了之前可能從俄國獲得的很划算交易。從中國出發的航線，經北極航道，比經巴拿馬運河往紐約，或經蘇伊士運河往歐洲，路程都要短。

但中俄領袖共同出席紅場「蘇聯衛國戰爭紀念慶典」的一幕，是否會影響中國已經啟動的對歐盟主動和友好外交呢？在中美俄三角關係之外，中美歐三角關係是確保多極世界的最重要支柱。

目前歐美在價值和安全上已出現嚴重裂痕，關稅戰又給雙方經濟關係帶來衝擊。於今年2月慕尼黑安全會議上，美國副總統萬斯沒有談及傳統的安全議題，反而抱怨歐洲盟國，指中俄並非歐洲最大威脅，而是左翼政治及大量湧入歐洲的非法移民。這也解釋了特朗普政府為何會支持歐洲右翼勢力。此外，美國要求北約歐洲成員將國防預算提升至佔本地產值5%，這對歐洲國家而言也是困難重重，雙方矛盾難以解開。

特朗普關稅戰 予中歐改善關係契機

這就是為何在構建多極世界的過程裏，除了中美俄三角關係，中國首先不能忽視歐盟。歐盟與華關係在俄烏戰爭後大步倒退，根本原因是中國對俄烏戰爭的立場被歐盟視為完全支持俄方。去年9月我在英國與牛津大學一位地緣政治教授交談，他就警告歐洲在俄烏戰爭後對華信任度已降到歷史新低點。他本人曾訪問中國40多次，年年出席中國發展高層論壇。

特朗普與拜登政府對俄烏戰爭的迥異立場，給歐洲國家帶來巨大衝擊；歐洲也渴望成為獨立於美國之外的重要力量。特朗普甚至將歐盟看作與華一樣可能對美方構成挑戰的對手，將歐元的誕生視為企圖挑戰美元霸權地位。歐美間的關稅戰雖不及中美慘烈，惟雙方矛盾也難以消弭。關稅戰爆發，給中歐改善關係提供了新契機。中國首先於4月底取消對5名歐洲議員的制裁；5月6日，中國和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。這充分體現中國在關稅戰後積極主動的外交政策，通過外交努力增進彼此理解與信任。

歐盟是中國的第二大貿易伙伴，去年中歐貿易總額為7858億美元，而中國是歐盟最大進口來源地。於重置中歐關係時，中國需避免在失去美國市場時，大量轉移出口到歐盟，衝擊歐洲製造業和市場。中企加大在歐投資、加重本土化生產以滿足歐洲市場，是雙方合作的重要一環。去年歐盟對華新增投資67.9億美元，中國對歐新增投資70.9億美元，惟2020年底中歐搶在拜登上台前完成談判的中歐投資協定，迄今未得歐洲議會批准。若中歐可以向對方進一步開放市場、在自由貿易體系公平和公開性上做出更大承諾，就可為全球自由貿易樹立更好典範。

中國加強與東盟日韓關係 至關重要

其次是東盟。作為中國最大貿易伙伴，去年中國與東盟貿易總值為9823億美元，佔華進出口總額16%；當中越南、馬來西亞與印尼是東盟成員裏的中國三大貿易國。4月關稅戰爆發後，中國對東盟出口同比增長20.8%，其中對印尼、泰國出口量分別同比增長37%和28%，抵消了美國關稅的影響。但越南和馬來西亞仍是中國對東盟出口之主要目的地。

東盟的外國直接投資國以美國排首位，其次是中國、日本。關稅戰後，中國必須考慮加大在當地投資，避免被視為藉東盟「後門」間接出口美國。東盟國家對華觀感也值得重視，據新加坡智庫ISEAS-Yusof Ishak Institute於2024年的調查顯示，回答中國「值得信賴」的受訪專家只佔24.8%，遠比日本的58.9%要低，也比美國和歐盟的40%低。

中國加強與東盟、日韓等國的良好經濟關係，對構建多極世界至關重要。中國對外貿易關係裏，常常被人忽視的是中國與印度貿易的重要——去年中國對印度貿易順差達7293億人民幣，是僅次於美國的中國第二大貿易順差國，這意味着中印也有巨大合作空間。關稅戰後亞洲重回「安全靠美國，經濟靠中國」格局，就算是中國一大勝利。

此外，去年中國與西亞和北非阿拉伯國家之間貿易額已超過4000億美元，中國是阿拉伯國家最大貿易伙伴。根據智庫Asia House研究報告，中東與中國貿易額在2027年將超過該地區與傳統西方盟友的貿易總和。2024年中國對中東國家投資也近400億美元，其中對沙特阿拉伯的投資最大。通過加強與這些國家的經濟合作，中國無疑可在亞洲地區發揮更大影響力。

關稅戰爆發後，中國正積極加強與歐盟、東盟，以至中東和拉美的更為互惠互利經貿合作。從維護和完善全球自由貿易體系開始，催生多極化世界的形成，無疑是提升中國全球影響力的重要途徑。

（全球關稅戰與中美對決系列之四．完；前3篇分別刊2025年4月23、30日及5月7日《明報》觀點版）

作者是香港大學協理副校長、香港大學中國商業學院創始院長

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