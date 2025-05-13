梁立仁：特首好客 醫衛局偏要揀客

目前香港餐飲及零售市道疲弱，是不爭事實。港人北上消費意欲強勁、外遊成風，加上訪港旅客人數仍未回復至疫情前水平。以最近「五一黃金周」為例，訪港內地旅客增多，惟期內出境總人次仍多於旅客入境，致業界生意額仍比平日少。面對「旅客不足」、「北上消費」、「消費降級」連環挑戰，本港飲食酒吧業界市道大不如前，「夜經濟」更是奄奄一息。當業界絞盡腦汁吸引遊客及本地市民在酒吧消費的同時，醫衛局卻選擇繼續罔顧社會經濟現實，強行推出甚為極端的控煙措施。

極端控煙措施 或令市民不在本地消費

早前一個針對「新控煙措施對酒吧顧客影響」的調查顯示，大部分本地酒吧顧客都有使用多種煙草產品，包括果味煙／薄荷煙、電子煙／加熱煙及水煙。同時，有八成受訪者指若沒法在港繼續用這些產品，會減少他們光顧本港酒吧的意欲，或會轉而北上消費。最重要的是，逾九成受訪者是結伴同行，而且人均消費301至500元和501至1000元的顧客佔多數。可預期，若極端的控煙措施落實推行，部分消費者會意興闌珊，聯群結隊一同放棄在本地酒吧消費，對酒吧飲食業會造成很大打擊。

過去數載，香港夜間娛樂及酒吧業經歷了前所未有的衝擊。疫情下酒吧禁令及增加煙草稅的事例反映，倘消費者無法循正當途徑享受娛樂，一是直接放棄在港消費，一是被迫轉投非法市場；屆時黑市私煙、地下水煙酒吧、無牌「私竇」將如雨後春筍，禁之不絕，政府執法成本亦會大大增加。無論是酒吧業界、旅遊界、零售界，均多次在公開場合向局方表達深切憂慮。

對於業界的悲鳴，醫衛局卻「反駁隊」上身。有關官員近日在訪問節目表示，酒吧以將被禁的加味水煙作招徠，是與控煙政策背道而馳。這種說法既離地又矛盾。吸煙危害健康，業界也清楚明白推廣煙草產品是違法。但在商業世界裏，有需求才有供應，「提供水煙」與「推廣吸煙」是截然不同。而且讓持牌、受監管的酒吧合法售賣，總比無牌酒吧亂來好得多。

酒精同樣對身體有影響，然而旅發局每年舉辦的美酒佳餚巡禮，卻正是以酒精作為香港旅遊招徠，藉此帶動整個旅遊和飲食產業發展。若按照醫衛局官員邏輯，這是否也跟政府的控酒政策背道而馳？如果是，那麼這類活動是否也應停辦？在醫衛局官員眼中，或許「美食之都」不一定要包含酒精元素；或按照某些議員的邏輯，旅客來港開心遊玩，「做咩嚟香港飲酒？」酒精可以，水煙卻不可以，根本是雙重標準。

若政策走錯方向 非「從頭再來」就可導正

環顧世界，全球僅5個地區同時禁止另類煙草產品和加味煙。作為國際旅遊城市的香港，早年已禁了另類吸煙產品；若連香煙的口味都要下禁令，嚴厲程度將與非洲國家齊名。情况猶如30年前新加坡向香口膠下禁令一樣可笑。特區官員以為是領先國際，但事實卻是與世界脫軌。難道這就是官員「說好香港故事」的方式嗎？

作為一個酒吧業界從業員，冒着再被醫衛局針對的風險，都要為業界發聲。經過兩年加煙稅，無論庫房收入增加或吸煙率降低方面，均事與願違。有鑑於此，對於局方稱禁止加味煙所能達到的預期效果，實在難以令公眾信服。有時政策一旦走錯方向，往往影響深遠。倘資金流、人流離開了香港，不是簡單一句「從頭再來」就可以導正。

正如特首所言，香港應有歡迎旅客的態度，包容和照顧不同旅客。對待本地消費者也應如此。一座國際都市的活力，正在於其包容與多樣性，而夜經濟正是香港「東方之珠」魅力的重要一環。

控煙的討論只是剛開始。業界希望與政府建立定期溝通機制，例如由負責財金、經濟、旅遊的部門聯同醫衛局成立「夜經濟諮詢委員會」，與不同行業的前線經營者保持互動溝通，確保政策制訂過程既科學又透明，共同制訂兼顧公共衛生與經濟活力的政策，才可以做到兼聽則明。

作者是香港持牌酒吧會所聯會創會會長

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[梁立仁]