歐陽五：關稅戰更應關注談判桌外

中美角力 不是比一時之勇

然而也必須意識到：只要美國對華「最主要的戰略競爭對手」定位不變，中美之間的經貿問題，不可能實現根本性的解決。從發動關稅戰的訴求來看，美國不止希望縮小貿易逆差，而是要求中國為美國不合理的經濟結構買單。從晶片禁令等一系列對華技術封鎖可以看出，美國甚至企圖使中國放棄自身發展，服務於其經濟霸權的延續。

此外，美國還有將地緣政治與經貿談判綁定的操作傾向，這更增加了解決經貿問題的複雜性。因此，中美雙方當前訴求上存在巨大差異，不可能指望一次會談就能夠彌合。

筆者認為，中美關稅戰並不能簡單地理解為「膽小鬼遊戲」（chicken game），它更像是持久戰，比的不是一時的勇，而是長遠的謀。因此，當下中國更應跳出「遏制-反制」的二元思維，關注談判桌外的博弈。

中國立不敗之地 要靠自身長遠佈局

本輪會談之前，中美貿易博弈形式呈現出多樣化迹象。除了對等動作和談判桌上的接觸，也包括輿論場的信息釋放等，多維度博弈同時展開。看來，中美一手打打談談，另一手也開始了談判桌下的較量。「善弈者通盤無妙手」，中國若要在這場持久戰立於不敗之地，不能想着「畢其功於一役」，而是要靠自身長遠整體佈局，以及穩健的執行。

首先，中國應把握全球貿易變革機遇，推動建立多元貿易體系。當前，多重因素導致全球貿易體系正經歷激烈重構：一方面美國的單邊主義正在破壞自由貿易現有規則，另一方面近年逐漸發展起來的區域自貿協定，正成為促進經濟全球化的新力量；而數字時代誕生的跨境電商等新型貿易形式，也將重塑貿易規則。

中國應該抓住變革中的機遇，推動建立多元貿易體系。例如中國應繼續推動完善RCEP（《區域全面經濟伙伴協定》）機制並發揮作用，推進加入《數字經濟伙伴關係協定》（DEPA）談判進程，增強中國參與數字經濟領域的規則制訂能力與話語權等。能否抓住其中機遇，也考驗着中國在國際談判、標準制訂、數字基建等多個領域的能力。

其次，中國應捍衛國際貿易規則，凝聚全球合力制衡貿易霸權。在關稅戰前期博弈裏，中國對美國之不合理關稅政策實行反制，實際上為其他國家在對美關稅抗爭中爭取利益，提供了支持。例如中國針對反制美國的不合理關稅政策，對美國農產品加徵關稅，這些反制措施使巴西、阿根廷等國的農產品，在國際市場獲得更多機會，令這些國家在與美國的貿易談判中，也更有底氣爭取更有利條件。這使中國的國際聲譽近期得到提升，也為凝聚全球制衡貿易霸權的力量提供了基礎。

內外兼修 實現中國式現代化

此外，在關稅戰及近期談判中，美國總是一副「甲方」姿態，認為其他國家經濟承受不了失去美國市場的壓力。而實際上，世界貿易組織（WTO）除美國之外的165個成員之間，保持原有貿易關係的同時，仍在進一步擴大開放。這樣的格局若能夠一直維持，時間線拉長至5到10年，承受不了壓力的更可能是美國。中國更應堅定維護WTO規則，支持對WTO推行必要改革，捍衛多邊貿易體制，實現對貿易霸權的長久制衡。

最後，在這場博弈裏，中國也應內外兼修，處理好對外貿易關係的同時，也應調整自身經濟結構、擴大內需，以更高水平的改革開放，激活14億人口的消費潛能和創新動能。這不但是解決當下貿易結構問題的路徑，也是中國跨越中等收入陷阱、實現中國式現代化的必經之路。

作者是時事評論員

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[歐陽五]