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魯東紅

魯東紅：糾偏錯誤二戰史觀 破單邊主義困局

【明報文章】5月7日，在赴莫斯科對俄羅斯國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典之際，中國國家主席習近平在《俄羅斯報》發表題為〈以史為鑑 共創未來〉的署名文章，強調「要堅持正確二戰史觀」。5月8日，中國與俄羅斯發表聯合聲明，再次強調要維護正確的二戰史觀。在第二次世界大戰結束已然80年的當下，為何中俄要反覆強調「堅持正確二戰史觀」？這一史觀背後的現實意義，又有幾何？

當前國際秩序面對多重衝擊，其深層原因，與二戰史觀的歪曲緊密相連——單邊主義抬頭，背離了二戰之後的多邊合作傳統；歷史修正主義蔓延，加劇了國際規則碎片化；排外意識形態復活，導致社會分裂。

部分國家的右翼勢力，通過各種手段模糊、扭曲二戰歷史；一些政客為了政治利益，不惜為納粹主義、軍國主義翻案。更為危險的是，錯誤史觀正與地緣衝突形成惡性循環，以遏制之名貶低甚至否定中俄兩國的歷史貢獻。在此背景之下，強調正確二戰史觀迫在眉睫。

正確二戰史觀：

超越意識形態的歷史共識

正確的二戰史觀，其本質在於對歷史事實的客觀還原，以及對人類共同價值的堅守。其蘊含三重核心要義：

其一，尊重中蘇作為主戰場的決定性之貢獻，是關鍵所在。中國作為東方主戰場，自1931年「九一八事變」起，至1945年日本投降，歷經14年艱苦卓絕的抗戰。以傷亡3500萬人的巨大代價，牽制了日本陸軍總兵力的70%以上，從而徹底遲滯了日本妄圖「北進」蘇聯、「南進」太平洋的戰略圖謀。

蘇聯作為歐洲主戰場，在蘇德戰場殲滅德軍607個師，佔德軍總傷亡的80%。僅1942至1943年斯大林格勒戰役，就使德軍遭受150萬人的損失，此役成為二戰的重要轉折點。

中國、蘇聯分別作為第二次世界大戰時的亞洲和歐洲主戰場，是抗擊日本軍國主義和德國納粹主義的中流砥柱，為世界反法西斯戰爭之勝利作出決定性的貢獻。這一事實不容篡改。

其二，反對歷史虛無主義與修正主義，刻不容緩。長期以來，美國與西方部分政治勢力出於地緣政治利益的考量，以及維護自身霸權之目的，惡意炮製了諸如「忽視中國說」、「西方中心說」、「二戰6年論」、「日本受害論」等錯誤二戰史觀。這些錯誤史觀背後，存在着一系列嚴重問題：一是中國抗戰史在西方「二戰史觀」裏長期缺位；二是西方學術界攻訐中國抗戰貢獻的再認識；三是西方學術界抹煞蘇聯二戰貢獻的論調；四是日本右翼勢力持續操控輿論。

這些行徑本質上是對歷史正義的褻瀆，是典型的歷史虛無主義表現。俄羅斯著名歷史學家克柳切夫斯基（Vasily Klyuchevsky）曾說：「如果喪失對歷史的記憶，我們的心靈就會在黑暗中迷失。」為守護歷史真相，國際社會應該堅持正確二戰史觀，堅決糾正歷史虛無主義的謬誤。

其三，捍衛以聯合國為核心的戰後國際秩序，至關重要。習近平強調，二戰結束前後，國際社會作出的最為重要的決定，便是成立聯合國；其憲章宗旨及原則，成為全球和平穩定的基石。中俄作為聯合國創始會員國，憑藉浴血奮戰，贏得安理會常任理事國地位，這一地位不容任何挑戰。任何否定《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際法文件的行為，都是對戰後秩序的公然破壞。

維護正確二戰史觀

應對單邊主義挑戰

在單邊主義盛行的當今時代，正確二戰史觀的現實意義愈發突顯：

一是能夠抵禦歷史工具化，防止新冷戰思維蔓延。當前，部分國家將歷史當作地緣博弈的工具。例如，美國借助《租借法案》敘事，過度誇大自身作用，卻對其在二戰初期採取中立立場的事實避而不談；日本則利用「受害論」來掩蓋自身的侵略本質，妄圖突破「和平憲法」的束縛。

這種將歷史工具化的行為，極大加劇了國際社會的意識形態對立。而正確的二戰史觀，能夠引導國際社會超越陣營對抗的局限，重新構建起互信的基礎。

二是可以遏制軍國主義復辟，守護全球安全底線。日本近年來不斷強化軍事力量，其右翼勢力頻繁參拜靖國神社、修改教科書，妄圖美化侵略歷史。正確的二戰史觀，能夠深刻揭示日本軍國主義的本質，向國際社會發出警示，使其警惕日本軍國主義復活的風險。中俄在聯合聲明裏明確反對軍國主義復辟，這無疑是對全球安全的重要守護。

三是能夠推動多邊合作，破解全球治理赤字。二戰的勝利充分證明，多邊合作是應對全球性的挑戰之唯一有效途徑。然而，當前單邊主義盛行，導致聯合國權威受到削弱，國際規則出現碎片化。中國提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，正是以正確二戰史觀為指引，積極推動構建人類命運共同體的生動實踐。

從歷史長河汲取智慧

走向和平繁榮的未來

80年前，世界人民用鮮血鑄就了反法西斯戰爭的勝利；80年後，單邊主義與歷史虛無主義的陰霾，再次籠罩全球。正確的二戰史觀，不僅是對先烈的告慰，更是應對當今挑戰的思想武器。

中國與全球其他愛好和平的國家一道，以捍衛歷史真相為己任，以推動多邊合作為路徑，正在為構建人類命運共同體注入強勁動力。正如習近平所言：「光明必將驅散黑暗，正義終將戰勝邪惡。」唯有堅守正確二戰史觀，人類才能夠在歷史的長河中汲取智慧，走向持久和平與共同繁榮的未來。

作者是中國人民大學重陽金融研究院副研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[魯東紅]

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