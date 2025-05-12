何濼生：基本醫療費用 應全納入「超支保障」範圍

「超支保障」簡單透明 減省行政成本

筆者上世紀90年代構思的「超支保障」非常簡單透明，就是要教市民安心。原則是市民能夠負擔時，應收盡收；市民「超支」難以負擔時，讓他們毋須繳付超支部分。因此，筆者建議的方案，納入基本醫療的支出，只要過了封頂額，根本毋須申請，也毋須審核；省掉了的行政成本，就讓政府承擔好了。

當然，這建議會大幅增加政府財政負擔。正因如此，筆者建議50歲之後，市民自負的部分按年紀增加，直至年度封頂額達「標準封頂額」3倍。為扶持貧窮者，醫務社工會按資產和收入批核減半的年度自費封頂。記得當年中文大學胡令芳教授對這建議非常反對。筆者亦明白老人家收入微薄，甚至除了長者生活津貼外根本無收入。但長者醫療費用平均是50歲以下者的5至8倍。年度封頂額增至3萬元，政府所補貼的超支額仍遠高於給50歲以下者的補貼額。此外，50歲之後隨年紀遞升的年度封頂額，會對年輕人有警示作用——防病必須趁早，「健康老本」要趁早保護。

對於高收入者，年度封頂額適度提高也是可能的。對於一般專業人士，收入儘管較高，惟面對高昂醫療費用，往往也是難以負擔。因此，簡單透明的年度封頂自費額，而毋須臨時申請醫療費用減免，是極其重要。

此外，為鼓勵有經濟能力的人多用私家醫療，筆者建議為私家醫療設「對應的公共醫療收費」（indicative comparable healthcare service charges）。私家醫療服務提供者須向政府呈報病人所需並曾獲提供的服務，讓病人的「對應的公共醫療收費」可以計入「合資格的自費醫療支出」。

衡量效益與成本

公共醫療需確保財政可持續性，因此公共醫療的確無法包攬所有醫療服務。應否包括在公共醫療的服務，無可避免會受到資源局限。理論上，每項醫療服務是否引入公共醫療系統，都要比較成本與效益。若引入帶來的總社會效益大於總社會成本，它就應該引入。筆者認為公共醫療系統應包括牙科服務，因為基本牙科服務如洗牙、補牙，其實是一種防止牙疾造成嚴重後果的、非常普遍也非常可靠的程序，對市民幸福感十分重要。但倘是治療某種罕見病，費用極大，惟受惠人少且成效短暫或成功率不高，社會效益低而代價高，就難以納入公共醫療。

今天醫療科技日新月異。若有病人真的很想試用一些新醫療程序，筆者曾建議一個「終身醫療補貼額」（life time healthcare supplement），向每名市民提供某數額（如20萬元）的有條件資助，條件一是病人必須按取得的補貼額支付同等醫療相關費用；條件二是補貼額每取出1元，餘額就會減少1元。前者近似保險界流行的「共付額」（co-payment），旨在保證取用者經深思熟慮才取款。補貼額每取出1元，餘額就減少1元，鼓勵病人視「終身醫療補貼額」為最後關頭賴以保命的護身符，不敢隨便亂用。

設「罕見病保險」 讓更多病人獲藥物

此外，筆者偕同嶺南大學和其他院校學者，曾建議用區塊鏈技術及一種以全體人民共享的「罕見病集體投保的保險」（Massive Group Insurance, MGI），讓開發罕見病的藥廠在大幅降低售價後，可按全球實際使用量向MGI保險機構收取知識產權費。藥廠可發牌給指定生產商代為生產。醫生則在為購入了MGI之國家的病人開指定藥物時，獲區塊鏈確認醫生和病人身分後記錄相關資料，病人以成本價（含生產商正常利潤(normal profit)）購買藥物。MGI機構則會向開發罕見病藥物的藥廠給予相應專利費。

這構思目的是讓更多病人用得上有效藥物。假設全球多國都參加，從而其國民都有MGI保障，需求曲線大幅向外移。專利費毋須由病人自己直接繳付，因而毋須由少數人負擔，藥廠盈利可保不低於從前。病人得益，顯然社會福祉提高了。

談到保險，筆者奇怪為何香港有多個專為公務員及其家屬（包括退休公務員和指定家屬）服務的診所（6個公務員診所，以及香港公務員綜合健康中心），而不為他們購入私家診所的門診保險。

公務員號稱「公僕」，居然享有專屬診所服務的特權，實在難以理解。去年公務員事務局長楊何蓓茵表示保險費用會相當高昂，故暫未有考慮。其實，費用高低視乎所涵蓋範圍和條件。若僅針對門診服務，並容許適度、可負擔的co-payment，理應在開放大量基層醫療資源給市民、大幅提高市民幸福感之餘，還可節省不少公帑，有利於削減政府財赤。

參考文獻：

（1）Ho, Lok Sang (1997), Health Care Delivery and Financing: A Model for Reform. City University of Hong Kong Press；《醫療改革的經濟分析》，商務印書館

（2）Ho, Lok Sang, Tianle Zhang, & others (2022), Financing Orphan Drugs Through a Blockchain-Supported Insurance Model, Frontiers in Blockchain.

（3）何濼生〈新醫療收費模式 有改進空間〉，2025年4月7日《明報》

（4）何濼生〈公營醫療服務宜「加價封頂」〉，2025年3月24日《明報》

作者是嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所前所長、香港教育大學兼任教授

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