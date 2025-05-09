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陳志豪

陳志豪：警惕網上煽動陸港矛盾新態勢

【明報文章】剛結束的「五一黃金周」，網絡輿情再次湧現一大波針對內地遊客的不公抹黑與謾罵，企圖再次煽動陸港矛盾。所以我很欣賞李家超特首、羅淑佩局長等一眾官員，在黃金周仍未結束的時候，便針對回應網絡上的負面輿論。這除了有助建立香港作為「好客之都」的良好旅遊形象，對於煞停網絡上的歪風邪氣，也很有積極意義。

「大灣區人」身分認同 仍需加強

網絡上很多針對內地旅客的言論，是不公道及以偏概全的。據報道，今年「五一黃金周」期間，本港酒店入住率普遍達到九成，這難道不是靠內地旅客帶動嗎？從社交網站可見，黃金周期間，香港迪士尼樂園遊人如鯽，各遊樂設施大排長龍，難道又不是靠內地遊客撐起？網上近日不斷有人流傳內地旅客在快餐店短暫留宿的照片，或到郊外紮營，但這些旅客又佔多少比例？本港酒店入住率已普遍達九成，房價大漲，還想怎樣呢？

也有人針對部分大灣區旅客在香港不過夜，這亦是不公道的。難道所有到澳門、深圳或珠海遊玩的香港旅客，都會在當地過夜？從香港的新界入長洲，大概需要一個多小時；從深圳市中心到香港市中心，或許也不用一小時。西貢居民入長洲玩，亦不一定會在長洲過夜，難道我們期望深圳人到香港玩就必須過夜？所謂大灣區1小時或3小時生活圈的說法，不就是為了減省交通及住宿成本，促進灣區人員流動？由此可見，部分香港人仍然以「我者」與「他者」的心態，看待香港與大灣區內地城市的關係。構建「大灣區人」及「大灣區共同家園」的理念與身分認同，還是需要進一步加強。

至於所謂旅客在香港不購物的指控，一方面不符合數據事實——要是失去了內地旅客，只靠香港本地消費，本港餐飲及零售業數據必定更慘不忍睹；更何况，難道香港人出外旅遊，便一定會豪飲、豪食、豪買？深圳及珠海近年成為香港人熱門的境外休閒娛樂目的地，難道港人逢去內地必瘋狂購物？事實上，有錢的內地人是很多的，日本、韓國近年很大部分的奢侈品銷售份額，便是由內地旅客撐起來。部分香港人不反思為何自己未能吸引內地旅客消費，例如是否欠缺獨特的產品或體驗，卻責怪內地旅客不消費，是很扭曲的思維邏輯。

應以寬容熱情開放態度歡迎遊客

所謂「過門都是客」。即使有部分旅客來香港是以「打卡」為目的，但他們把遊歷香港的美好經歷或照片發到網上，對香港來說也是很好宣傳。「距離產生美」、「特異產生獨特性」，遊客喜歡在香港港鐵站或路牌旁「打卡」，有什麼稀奇？港人在日本旅遊，不是也很喜歡在鐵路站、咖啡店，甚至路軌上「打卡」嗎？香港每年都會花費巨額宣傳香港旅遊業，遊客在香港「打卡」其實也是替香港宣傳，而且更是免費，何樂而不為？ 從功利的角度看，多一個旅客唱好香港，或許會帶動多10個新旅客；多一個旅客在香港有不愉快體驗，或會影響10個潛在旅客遊覽香港的意欲。

在正常情况下，每年訪港旅客會達4000萬至5000萬人次。那麼大的遊客群體，必定會有形形色色的旅客：有人喜歡購物，有人喜歡看風景，有人喜歡看演唱會，有人喜歡住五星級酒店，有些人喜歡住賓館，有些人喜歡即日往返，也是能夠理解的。作為一個旅遊城市，我們應以寬容、熱情、開放、文明態度歡迎不同遊客，不應肆意羞辱旅客，在網上惡意炒作，以偏概全，煽動社會對旅客的仇恨和厭惡情緒。

《港區國安法》實施之前，反對勢力多年來的兩大工作套路，就是體制內「逢中必反」、社會上「逢中必罵」，並以「逢中必罵」的民情來壯大「逢中必反」的議席。在香港特區完善國安屏障及選舉制度之後，體制內「逢中必反」的力量已被基本消除，惟網絡上「逢中必罵」的狀况仍然存在，近月甚至有加劇態勢。究竟背後是否牽涉組織行為？甚至牽涉境外的敵對勢力網軍（台灣綠營網軍其中一個標的也是「逢中必罵」）？為何網上大量罵內地罵得很兇的帳號，往往是一些幾乎沒有上載個人資料的社交帳號？這是值得注意調查的。

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席、西貢區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳志豪]

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