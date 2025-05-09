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徐英偉

徐英偉：推動更廣泛寵物友善政策 建立和諧共融繁榮的香港

【明報文章】隨着社會觀念轉變，愈來愈多人將貓狗視為家庭成員；與寵物一同外出，已成為許多家庭的日常需求。根據統計處資料，2018年本港已有逾24萬個家庭飼養貓狗，受飼養寵物總數約41萬隻。換言之，每10個家庭便有1個飼養寵物。如此龐大的寵物人口，促使社會對更全面、更包容的寵物友善政策需求日益增加。

回應市民需求 增城市競爭力

推動寵物友善政策，已成全球趨勢。英國倫敦的地鐵、巴士與火車均允許攜帶寵物乘搭；德國、日本、韓國、台灣等地亦逐步開放公共交通系統，設置明確的寵物搭乘規定，滿足市民與寵物共同出行的需求。這些經驗顯示，香港有必要加快推動寵物友善公共政策，以回應市民需求和提升城市競爭力。

近年本港已有不少值得肯定的試驗措施，例如2019年康文署推行「寵物共享公園」計劃，截至今年3月，全港已有176個場地成為人寵共享空間；九巴推出的「寵物巴士遊」、香港航空的「愛寵齊飛」服務亦廣受市民歡迎。此外，本地不少酒店及商場亦積極提供寵物友善設施，包括寵物入住服務、專用出入口及活動空間，甚至舉辦寵物主題市集與活動。這些措施不僅滿足市民需求，更吸引大量市民與寵物到訪，帶動商業場所人流與消費，為本地經濟注入新動力。

5月1日起港鐵在輕鐵網絡推出為期兩個月的「貓狗同行」試行計劃，容許乘客於周末及公眾假期攜帶貓狗乘搭輕鐵，惟須使用專用袋或背包將寵物完全置入，並於指定位置登車。港鐵亦推出便利寵物主人的電子月票「貓狗同行證」，同時在車站加派職員協助，體現港鐵推行措施的認真與周詳。相關安排參考了國際經驗，平衡不同乘客需求，值得肯定，也可作為本港其他公共服務機構的參考。

事實上，推動更廣泛的寵物友善政策不僅有利社會共融，更可為香港帶來顯著經濟效益。「寵物經濟」已成為國際上重要的消費市場，涵蓋寵物用品零售、餐飲住宿、健康醫療服務、休閒娛樂等多個領域。隨着本地寵物人口持續增加，市民對相關服務需求日益上升，積極推廣寵物友善文化，將可刺激本地消費及創造相關產業就業機會，促進整體經濟繁榮。

三方面着手推動政策

因此香港可考慮採取以下三大政策措施，推動更廣泛的寵物友善政策。

（1）考慮制定全面的寵物友善政策指引：考慮透過諮詢動物權益團體、商界、社區人士及相關持份者，探討制定涵蓋公共空間、商業設施、公共交通等範疇的「寵物友善政策指引」，鼓勵更多公共及私人機構加入寵物友善元素，分享成功案例。

（2）鼓勵更多公營及公共場地加入寵物友善設施：積極鼓勵和引導更多公營場地如市政大樓、康體場地及其他公共空間，在合適條件下提供寵物友善設施，例如設置安全的寵物活動區域及基本配套設施，滿足市民需求，提升城市整體包容度。

（3）推動商界積極參與並促進本地寵物經濟發展：推出鼓勵措施或認證計劃，支持及表揚積極推動寵物友善措施的商業機構，鼓勵酒店、商場、餐廳和其他商業場所提供更多元的寵物友善服務，從而帶動本地寵物經濟持續發展，創造更多消費和就業機會，進一步促進經濟增長。

當然，推動寵物友善政策，需社會各界共同參與：寵物主人應自覺遵守規定，妥善管理寵物行為、注意公德；其他市民則應抱持理解與包容態度，互相尊重，共同營造和諧共融的公共環境。

香港推動更廣泛的寵物友善政策，不僅能滿足市民日益增長的需求，更可進一步激發本地經濟潛力、帶動商業活力。透過政府及社會各界積極配合與推動，香港有望成為真正多元共融、經濟活躍的國際大都會。

作者是原民政事務局長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[徐英偉]

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