明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
江玉歡

江玉歡：關注老年數碼鴻溝

【明報文章】人工智能正以指數級速度重塑人類社會，其技術迭代的浪潮，裹挾着全球邁向深度數碼化。同時，人口老齡化與數字化轉型的交織，成為21世紀最顯著的社會特徵。聯合國數據顯示，全球65歲或以上人口佔比預計將從2020年9.3%，升至2050年16%。而香港作為全球最長壽地區之一，人均預期壽命已突破80歲（2023年統計處數字）。這一背景下，數字技術的普及並未均勻惠及所有群體，反而催生出新的社會斷層——老年數碼鴻溝。這一鴻溝不僅關乎技術接入的差異，更深刻影響社會公平與跨代和諧。

科技發展 催生社會新斷層

「數碼鴻溝」概念起源於20世紀末，最初指不同年齡群體在取得電腦和互聯網資源上的不平等。隨着技術發展，其內涵已擴展至信息使用能力、參與數字化生活的機會差異。2021年世界銀行報告指出，全球60歲或以上人群的互聯網使用率僅39%，遠低於年輕群體的75%。在東亞地區，這一差距更為顯著：日本總務省調查顯示，該國70歲或以上老人當中，僅42%使用智能手機，而20至30歲群體的普及率高達99%。年齡、教育水平、經濟條件等因素疊加，使長者成為數字化進程中的「邊緣群體」。

老年數碼鴻溝的後果，遠超技術層面。世衛組織《積極老齡化政策框架》強調，「數字排斥」將直接削弱長者的社會參與權。無法使用在線醫療服務、無法通過移動支付完成日常交易、疫情中難以得到健康信息……這些現實困境不僅加劇長者生活不便，更可能將其推向社會孤立。英國曼徹斯特大學研究表明，缺乏數字技能的長者，其抑鬱風險比熟練使用者高出37%；而主動使用數字技術，可顯著提升長者的認知能力與社會歸屬感。

作為全球老齡化速度最快的地區之一，香港政府數據表明，65歲或以上人口佔比已超過20%，且約兩成長者是獨居。典型案例折射出結構性的困境——2020年底香港推出「安心出行」防疫程式時，部分長者因無智能手機或遇到操作困難，無法進入公共場所，引發社會廣泛爭議。此事暴露出公共政策設計中對老年人口的視角缺失：技術本應為便利而生，卻因忽視弱勢群體需求，而異化為排斥工具。更深遠的影響在於代際關係：年輕一代在家庭中承擔着「數字反哺」責任，但快節奏的都市生活，往往壓縮了這種傳承空間。而現今時代下，年輕人每月給予父母「數字教學」的時間難以保障，代際數碼鴻溝逐漸演變為情感隔閡。

政府需擔當「基礎架構師」

彌合老年數碼鴻溝，絕非簡單的技術培訓，而需構建政府主導、社會協同、家庭支持的立體化包容生態。政府需扮演「基礎架構師」角色。2018年6月新加坡通訊及新聞部發布《數字化就緒藍圖》（Digital Readiness Blueprint），指出要保證長者、殘障者等特殊群體能夠得到相應的「數字支持」，當地政府設置專門機構，推動長者與老齡化研究。

為更好地滿足長者的多樣化發展需求、幫助他們更快融入數字社會，星洲政府成立了老齡化問題部長級委員會、樂齡理事會及新加坡數字辦公室，通過「長者移動接入計劃」、「長者數字化計劃」、「長者網絡安全計劃」、「數字樂齡計劃」等，向長者提供健康、數字素養、社會參與等數字服務。更關鍵的是建立適老化標準體系，例如歐盟推行的「網絡可達性指令」（Web Accessibility Directive），強制要求網站和應用程式提供字體放大、語音導航等適配功能。

警惕「效率至上」陷阱

社會力量應成為「毛細血管」。香港市場可以引導企業開發適老化產品，譬如將必要的數碼操作步驟，壓縮至3次點擊以內。非營利組織的作用同樣重要，英國「Age UK」通過「數字大使」計劃，動員退休的資訊科技工程師為同齡人提供一對一輔導，這種「老助老」模式更能消解技術恐懼心理。家庭亦須重拾「數字反哺」傳統，這需要社會創造鼓勵代際互動的環境，技術企業亦可開發代際協同功能。

在追趕技術浪潮時，社會必須警惕「效率至上」陷阱。香港社會至今保留着電車、天星小輪等「慢速」交通工具。這種對多元生活方式的包容，同樣應體現在數字領域。長者有權選擇現金支付、公共服務必須保留線下窗口，技術迭代不能以犧牲少數群體權益為代價。正如德國哲學家哈貝馬斯（Jürgen Habermas）所言：「科技進步的真正價值，在於它是否擴展了人的自由而非限制。」

沒有人能夠永遠站於技術潮頭，老齡化是所有人終將到達的生命階段。香港的困境，折射出全球數字化進程的共性難題——如何在追求效率的同時守護公平，在擁抱創新時不忘人文底色。縮小老年數碼鴻溝，不僅關乎技術進步，更考驗社會的文明高度。當政府、企業與公民社會共同編織這張包容之網，數字化才能夠真正成為推動積極老齡化、實現代際共融的賦能者，而非分化器。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]

上 / 下一篇新聞