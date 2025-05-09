朱江、譚穎琳：政府須讓體育園環保水平躋身「世一」

我們強烈促請政府「補鑊」撥款1000萬元設立有效源頭減廢的重用杯系統，避免體育園的環保減廢措施落後國際做法。

英德足球隊主場皆提供重用杯

筆者先說英超榜樣：20隊英超球隊有逾10隊在主場提供重用杯系統。以今年7月訪港的阿仙奴和利物浦為例，前者早於2018年球季於主場試行重用杯，翌季全面實施，至今已節省約50萬個即棄杯；利物浦亦在2019年起於主場推行重用杯服務。

筆者再說一些國際例子。2023年1月起德甲聯賽所有球會主場，出售啤酒和汽水等飲品均須提供重用杯；2023年9月起比利時所有大型活動須依法使用重用杯；2023年4月韓國環境部與10隊職業棒球隊簽署協議，球場內出售的食物和飲品逐步擴大使用重用容器。而Coldplay在全球各地的演唱會，均向觀眾提供可重用LED手帶替代熒光棒。

英超球隊早已於主場提供重用杯，為何啟德體育園沒有？讀者看到這裏，相信都會理解我們要求體育園提供重用杯是合理倡議，亦證明我們並非無的放矢。

體育園耗資319億元公帑興建，由政府全資擁有。2018年當局將體育園「設計、興建及營運」的25年期合約，批給啟德體育園有限公司。翌年4月向立法會匯報進度時，政府在文件羅列體育園一系列營運KPI（註），包括固定付款期、舉辦活動日數、保安要求、獎罰制度等。但環保減廢KPI卻完全欠奉。換言之，政府看來是「漏招」，體育園不提供有效源頭減廢的重用杯也沒問題。

文件又指，體育園在營運階段須向政府繳付17.24億元固定款額及總收入的3%；另分20年承擔15億元以推行「體育活動支援計劃」。換言之，體育園在營運期內須按合約支付數十億元。

本港經濟復蘇緩慢，盛事經濟效益不似預期。負責監督體育園運作的文體旅局長羅淑佩早前指體育園需摸索各項活動需求，認為就算充分使用，活動安排都未必符合當初訂立的KPI，「吓吓不達標就罰款」非最好做法，傾向彈性處理。

今屆七欖賽事移師體育園舉行，我們入場了解廢物處理情况及統計即棄餐具使用量，推算3日比賽共派發約86萬件即棄容器；觀察又發現，絕大部分膠酒壺、即棄杯均印有一個啤酒品牌和一個汽水品牌的商標。

啟德體育園其中一類收益是商業贊助，筆者腦海不禁泛起一些疑問：拒絕提供重用杯，是否涉及贊助協議安排？擔心影響收益？沒錢做？

今年政府公布新一份預算案前，我們已意識到上述情况，當時已建議政府撥款1000萬元於體育園設立重用杯系統，半數用作購買杯和設立清洗系統等，餘下半數用作將系統擴展至其他政府場地。惟政府及體育園對此訴求一直充耳不聞，我們深表失望。

促請政府撥款設重用杯系統 追上國際做法

由測試賽至盛事舉行，體育園均以安全理由禁止觀眾帶飲料容器入場。我們認為這既不環保亦不合理，故一直促請園方提供重用杯及容許觀眾帶自備杯或樽入場。直至Coldplay在港舉行演唱會，園方才容許觀眾攜帶不連蓋的自備杯或樽入場。然而，體育園至今仍無交代觀眾可攜帶自備杯或樽入場的準則、未來會否跟隨此做法等。

筆者認為，政府當年批出體育園合約時，無列明減廢KPI是「漏招」，現時實有需要「補鑊」。我們再次促請當局撥款1000萬元設立「成本低、效益高」的重用杯系統，作為讓香港從後追上國際先進減廢做法的起點，而未來須將重用系統擴展至其他食品容器。

我們認為體育園有「世一」水平硬件，環保同樣要躋身「世一」水平，建議當局應趁重視環保措施的英超勁旅於7月訪港踢表演賽之契機，推出重用杯先導計劃，並於年底舉行全運會賽事期間繼續推行，令香港向國際社會展現環保大都會的興盛魅力。

註：立法會CB(2)1266/18-19(01)號文件

作者朱江是綠色和平項目經理，譚穎琳是綠色和平減廢項目主任

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[朱江、譚穎琳]