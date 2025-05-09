曹康華：香港減碳路：撥款微薄，計算存疑

這些項目包括：（1）1.8億元用於在全港住宅加裝智能廚餘回收桶或廚餘收集設施；（2）3億元資助業界於2030年前在全港設置3000個高速充電樁，以應對預計新增的16萬輛電動車需求（目前本港電動車數量已逾10萬輛）；（3）4.7億元資助專營巴士營辦商購買600輛電動巴士；（4）1.35億元支持的士業界購買3000輛電動的士。此外還有一些未明確預算數字的項目，例如綠色金融與科技、智慧城市管理及交通轉型等全面規劃。

這些措施顯示政府在推動低碳經濟、循環經濟及生態保護、提升城市可持續發展能力方面，有所作為。然而撥款比例如此微薄，是否足以應對香港的環保與減碳挑戰，值得社會深入探討。

政府現行碳核算方法 存在缺陷

根據官方數據，香港人均碳排放量約4.5公噸，與全球水平相若。作為一個發達經濟體，本港碳排放問題看似不甚嚴重，畢竟碳排放通常與發展程度呈正比。惟筆者認為，政府採用的計算方法存在缺陷。

政府現時使用基於生產端的碳核算方法（PBA），依據「污染者付費原則」，僅統計香港境內因生產產品和服務所產生的碳排放，主要涵蓋發電（63%）、交通（19%）及廢物管理（8%）等本地活動。今年預算案針對交通與廢物管理（合計27%）推出相應政策，卻未觸及比例最大的發電排放。

然而香港作為國際金融中心與貿易樞紐，人口密集且資源匱乏，大量消費品如電子產品、食品和服裝皆仰賴進口。這些進口商品在生產過程中產生的碳排放，並未計入官方統計，導致香港居民消費對全球碳排放的實際影響被低估。PBA將排放責任全數歸於生產地，忽略消費端角色。對於香港這樣的進口型經濟體，此方法無疑減輕了其排放責任，轉而由生產地區（如內地）承擔更多負擔。這種責任轉嫁並不公平，因生產所在地區的經濟與技術能力，未必能夠與消費地區相比，減排難度更大。

此外，本港居民的高消費習慣，例如對進口食品、奢侈品、高科技產品的需求，間接推高了海外碳排放。現行計算方法允許香港維持高消費水平而不增加本地排放，但這只是將排放負擔轉移至其他地方，未能減少全球總量。所以，目前做法未能反映香港消費模式的真實環境代價。

改變計算方式 審視消費責任

有鑑於此，筆者建議特區政府參考消費端碳核算方法（CBA），將進出口商品的相關排放納入計算（也稱為碳足迹）。CBA將進口商品的排放責任歸於消費地（即香港），能夠更真實反映香港的碳排放影響。研究顯示，若採用CBA，本港人均碳排放量在全球主要城市中高踞榜首（註）。這一「殊榮」無疑令人汗顏。

政府的《香港氣候行動藍圖2050》承諾，於2030年之前將2005年人均碳排放量減少65%至70%，並於2050年前實現碳中和。但這些目標基於PBA數據，不僅未能準確呈現香港碳足迹，更在責任分配上欠缺公平，同時忽略消費模式的影響，對政策制訂的指導作用有限。採用CBA則能提供更全面數據，揭示香港消費對全球碳排放的真實影響，協助政府制訂更具針對性的減排策略，為實現公平有效的減碳目標奠定基礎。

香港要真正走上綠色發展之路，單靠微薄撥款與片面數據，遠不足以應對挑戰。改變計算方式，重新審視消費責任，或許才是實現可持續未來的關鍵一步。

註：參見Global Gridded Model of Carbon Footprints（GGMCF；網址：citycarbonfootprints.info）

作者是香港浸會大學會計、經濟及金融學系講師

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[曹康華]