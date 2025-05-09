杜麗緹：「我們是海洋」——為何即將舉行的聯合國海洋會議攸關香港

海洋生態岌岌可危 我們必須立即行動

海洋是全人類的共同利益。每3個人中就有1個依賴海洋為生，然而海洋生態健康卻岌岌可危。《科學》（Science）期刊發表的研究顯示，每年超過800萬噸塑料進入海洋生態系統，引發對海洋危機的憂慮。超過三分之一的魚類面臨過度捕撈；而海洋酸化、海平面上升及生態系統被破壞等情况也持續加速，這些都是氣候變化的直接後果。

我們必須立即行動。2015年巴黎聯合國氣候變化大會（COP21）和《巴黎協定》，為減緩氣候變化建立了具約束力的全球框架。10年後的今日，第三屆聯合國海洋會議是一個歷史性的時機。「尼斯海洋協議」可以促成國際社會承諾保護海洋，以及可持續地與海洋共生。

深化海洋知識 香港科學家角色關鍵

保護海洋需要公共和私人資金的投入，以及可持續的藍色經濟。在享受海洋帶來的經濟機遇之同時，我們必須確保海洋資源能夠再生。尼斯會議預計能夠帶來的成果，包括牽涉全球貿易、航運、旅遊和投資等多項承諾。

最後，若我們不認識或不透徹了解一些事物，又該如何保護它們？因此，我們必須加強對海洋的知識，並將資訊更有效傳播，而香港的科學家在這方面非常關鍵。

承去年10月舉辦的、以海洋為主題的法國科學節，數日前，我們很高興與香港科技大學海洋科學系及香港海事博物館合作舉辦「藍色講座」，旨在提高公眾意識、深入了解氣候變化對海洋生物多樣性的影響。來自政府部門、非政府組織、科學機構的講者及公眾，均對這個議題感興趣，討論如何採取集體行動保護海洋。儘管我們已經能夠測繪月球和火星表面，但對於覆蓋地球70%面積的海洋深處，我們仍只知其一。這個議題放諸今日，更顯迫切。

香港有機會積極成為尼斯海洋會議的一分子。作為全球航運樞紐、日益受海平面上升影響的沿海城市，其海域甚至是中國26%海洋物種的家，香港絕對深明海洋並非一般議題。

事實上，香港的公民社會對相關議題有濃厚興趣，不乏深入本土的科學知識、各界強大的慈善文化及相關政策，都能夠為這些討論貢獻良多。去年公布的《綠色船用燃料加注行動綱領》，邁出鼓舞人心的一步，有助香港發展成為綠色航運中心。而這正是本次聯合國會議的重點議題之一，屆時將有來自香港的與會者一同探討。香港政府、科學家和企業代表亦收到邀請，赴尼斯分享他們的承諾、專業知識和見解。

海洋與我們一體，對我們的未來至關重要，攸關每個人。團結一致，我們能夠讓第三屆聯合國海洋會議成為地球每一個角落的關鍵轉捩點。

（編者按：文內分題為本報編輯所加）

作者杜麗緹（Christile Drulhe）是法國駐香港及澳門總領事

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