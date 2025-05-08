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莊榮輝

莊榮輝：法團交接規管不足 新任法團老鼠拉龜

【明報文章】筆者在本版分享過不少屋苑管理爭議；絕大部分爭議，最終都演變成是否撤換全體管理委員會成員的選舉，就像近年海都樓、樂翠臺、澤豐花園、李鄭屋邨、中源中心等。今次筆者想同大家分享一下新舊法團的交接工作。

概括來說，發生爭議事情的法團，一旦出現新舊管理委員會成員交接，十居其九都不會順利。而就新舊法團交接，現時的《建築物管理條例》有下列規定：「卸任且不尋求再獲委任的委員，須在其停任或卸任（視屬何情况而定）後的14天內，將在其控制下或在其保管或管有下的與建築物的控制、管理及行政事宜有關的任何帳簿、帳項紀錄、文據、文件及其他紀錄，連同屬於法團的任何動產，移交管理委員會秘書或（如秘書的職位出缺）主席。」

表面看來是有法可依，但條例沒有列明若舊法團違反上述規則，將面對什麼罰則。在沒有罰則的壓力下，舊法團又怎會依法交接呢？

就以海都樓為例，縱使由法庭頒令要求接管人交接，再由接管人選出新一任管理委員會全體成員，至今約半年時間，但據悉新任管理委員會仍未取得所有交接文件。新任法團可謂苦不堪言，一方面要面對居民和所有業主，要求處理對清潔服務、管理服務、升降機維修服務、財務帳目爭議及地區經常淤塞的問題；另一方面，要面對與前法團的交接問題，又要處理政府部門如屋宇署、消防處早幾年發出的各種命令，更要解決清潔公司、管理公司、升降機維修承辦商等的款項事宜。

新任管理委員會不知下了多少苦功，才能將之一一解決。據筆者理解，此時此刻現任法團仍未掌握全盤帳目；現時是有賴他們的努力及一眾業主合作，共同渡過財務難關。

很可惜的是，海都樓並非唯一不幸例子：李鄭屋邨新任法團上任逾半年，據聞仍未完全處理上任法團遺留的「有問題合約」；屯門澤豐花園一眾管委會成員，花了很多時間才能夠對屋苑銀行戶口帳目有一些眉目；中源中心新法團當選後，才發現保安和管理人員稱早已要求離職，使新法團一上場便要就聘請法團職員、保安人員奔波。

屋苑規模增 法例應與時並進

法團是管理大廈或屋苑公眾地方的法定組織。政府訂立《建築物管理條例》是希望規管法團事務，從而保障全體業主利益。面對現時屋苑規模愈來愈大、維修資金往往過億元，法例理應與時並進。

筆者建議，政府應盡快修訂法例裏有關法團交接的細節，詳盡列明所有舊法團應該保留及應該移交予繼任法團的文件清單。新舊法團成員「照單執藥」，既省時亦可避免不必要爭拗。

其次，當局應該就交接方面加入罰則，最起碼要有罰款，才能夠具基本阻嚇作用。在現時沒有罰則的環境下，新法團成員只有不斷催促舊法團交文件；只要舊法團夠「厚面皮」，就奈他不何，最後就不了了之。

最後，政府更應該加入追溯期，就前法團管委會成員在位期間不誠實或不恰當地簽署的合約，應負上個人法律責任，以避免不法之徒在退任之前倉卒簽署大量對全體業主不利的「不平等合約」。

作者是民主黨房屋政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[莊榮輝]

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