Emil Avdaliani：地緣政治環境 助推美伊談判

伊朗的核計劃戰略

同時,伊朗不希望其整個核計劃消失,因為那可以令它在未來與競爭對手的談判中,保留強大的籌碼。伊朗之策略一直都是明確的——核計劃是用於戰略目的,以顯示該國有能力取得「終極武器(ultimate weapon)」,在面對它的敵人時保衛自己。德黑蘭起初可能沒有意圖製造核武器,只是想展示它有能力這樣做,從而預防未來的地緣政治威脅。

在伊朗的「武器庫」中,還有另一個元素——「抵抗軸心」(Axis of Resistance)。這個遍及中東、由非國家角色組成的散亂聯盟,被視為對以色列和美國保持壓力的有效工具,並且可以分散它們對於向伊朗發動重大施壓行動的注意力。「抵抗軸心」和正在發展的核計劃,兩者構成伊朗所謂的「前沿防禦(forward-defense)」戰略思維,這已實行了數十年,於2023年哈馬斯(「抵抗軸心」其中一個至關重要的成員)攻擊以色列之前達到頂峰。

不過,到了2024年底,事態已清楚顯示「抵抗軸心」無法頂住以色列的力量和勇猛。此外,敘利亞「阿薩德王朝」(Assad dynasty)的倒台,去掉了伊朗與在黎巴嫩活動的真主黨之間的關鍵橋樑;伊朗花費大量資源建造的陸路走廊,失去了寶貴的連結。以色列不單猛擊「抵抗軸心」成員,甚至打擊伊朗領土本身,這展示了以國武器的深度和覆蓋範圍。

地緣政治環境不利

驅使伊朗與美談判

「抵抗軸心」倒下了,但仍未出局(down but not out)。德黑蘭現在需要時間去重組它的力量,並重新安排非國家同盟的行動,預計胡塞武裝將擔當更重大角色,伊朗也會尋求加強以伊拉克為基地之非國家組織的協調。儘管如此,「抵抗軸心」仍是遭受了嚴重打擊。除了這些重大挑戰,還有美國重啟對伊朗的極限施壓行動,旨在抑制後者有利可圖的石油出口。華府亦表示,它對於用軍事力量對付伊朗的核能力持開放態度——如果德黑蘭不讓步的話。此或許是虛張聲勢,但卻能夠達到地緣政治施壓之目的。

上述的不利條件,驅使伊朗不單止同意與華府談判,甚至是對和解表達高度盼望。同樣,美國對於與伊朗取得有意義的進展也感興趣,畢竟華府打算重新定位其外交政策,將之從西亞和黑海地區全面轉向印太區域——其邏輯在這裏是合理的,於美國政治建制當中,中國被認為是最強大的地緣政治競爭者。這是迄今為止的兩黨共識,確定了華府外交政策的長期本質。

美俄就伊朗烏克蘭問題的博弈

與此相關的是,美國亦推動與俄羅斯有更緊密聯繫。而儘管烏克蘭戰爭在雙邊談判裏是重要議題,但對華府來說,要緊的是伊朗核計劃,甚至可能比烏克蘭更重要。莫斯科對伊朗有很大影響力,尤其是鑑於自2022年以來雙方關係不斷擴展——當俄羅斯遭受西方嚴厲制裁和排斥,它則在伊朗找到可以依靠的伙伴。

某種程度上,俄國可能願意以其放棄支持伊朗之核野心,換取華府在烏克蘭問題上讓步。

這突顯了「俄羅斯從未準備好在其南方有一個擁核的伊朗」此一想法。相反,過去幾年莫斯科一直推行調節有度的外交政策:它表示支持德黑蘭及其核野心,但不願意看到伊朗走向全面地擁有核能力。

於如此情况下,伊朗發現自己處於複雜位置——它必須與美國談判,甚至可能須在核計劃某些關鍵方面讓步。當然,談判或會在中途破裂,不信任的程度高漲,而且以色列也尋求徹底拆除伊朗核計劃。儘管如此,整體地緣政治環境可能仍有利於華府與德黑蘭達成某些協議。

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

