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Emil Avdaliani

Emil Avdaliani：地緣政治環境 助推美伊談判

【明報文章】伊朗與美國開展了罕見的核談判，當中目標清晰：達成一個能夠處理伊朗核野心的新協議。華府想要的是一個受約束的伊朗；而德黑蘭想要的是顯著地緩解已實行數十年、嚴重削弱該國經濟的制裁。

伊朗的核計劃戰略

同時，伊朗不希望其整個核計劃消失，因為那可以令它在未來與競爭對手的談判中，保留強大的籌碼。伊朗之策略一直都是明確的——核計劃是用於戰略目的，以顯示該國有能力取得「終極武器（ultimate weapon）」，在面對它的敵人時保衛自己。德黑蘭起初可能沒有意圖製造核武器，只是想展示它有能力這樣做，從而預防未來的地緣政治威脅。

在伊朗的「武器庫」中，還有另一個元素——「抵抗軸心」（Axis of Resistance）。這個遍及中東、由非國家角色組成的散亂聯盟，被視為對以色列和美國保持壓力的有效工具，並且可以分散它們對於向伊朗發動重大施壓行動的注意力。「抵抗軸心」和正在發展的核計劃，兩者構成伊朗所謂的「前沿防禦（forward-defense）」戰略思維，這已實行了數十年，於2023年哈馬斯（「抵抗軸心」其中一個至關重要的成員）攻擊以色列之前達到頂峰。

不過，到了2024年底，事態已清楚顯示「抵抗軸心」無法頂住以色列的力量和勇猛。此外，敘利亞「阿薩德王朝」（Assad dynasty）的倒台，去掉了伊朗與在黎巴嫩活動的真主黨之間的關鍵橋樑；伊朗花費大量資源建造的陸路走廊，失去了寶貴的連結。以色列不單猛擊「抵抗軸心」成員，甚至打擊伊朗領土本身，這展示了以國武器的深度和覆蓋範圍。

地緣政治環境不利

驅使伊朗與美談判

「抵抗軸心」倒下了，但仍未出局（down but not out）。德黑蘭現在需要時間去重組它的力量，並重新安排非國家同盟的行動，預計胡塞武裝將擔當更重大角色，伊朗也會尋求加強以伊拉克為基地之非國家組織的協調。儘管如此，「抵抗軸心」仍是遭受了嚴重打擊。除了這些重大挑戰，還有美國重啟對伊朗的極限施壓行動，旨在抑制後者有利可圖的石油出口。華府亦表示，它對於用軍事力量對付伊朗的核能力持開放態度——如果德黑蘭不讓步的話。此或許是虛張聲勢，但卻能夠達到地緣政治施壓之目的。

上述的不利條件，驅使伊朗不單止同意與華府談判，甚至是對和解表達高度盼望。同樣，美國對於與伊朗取得有意義的進展也感興趣，畢竟華府打算重新定位其外交政策，將之從西亞和黑海地區全面轉向印太區域——其邏輯在這裏是合理的，於美國政治建制當中，中國被認為是最強大的地緣政治競爭者。這是迄今為止的兩黨共識，確定了華府外交政策的長期本質。

美俄就伊朗烏克蘭問題的博弈

與此相關的是，美國亦推動與俄羅斯有更緊密聯繫。而儘管烏克蘭戰爭在雙邊談判裏是重要議題，但對華府來說，要緊的是伊朗核計劃，甚至可能比烏克蘭更重要。莫斯科對伊朗有很大影響力，尤其是鑑於自2022年以來雙方關係不斷擴展——當俄羅斯遭受西方嚴厲制裁和排斥，它則在伊朗找到可以依靠的伙伴。

某種程度上，俄國可能願意以其放棄支持伊朗之核野心，換取華府在烏克蘭問題上讓步。

這突顯了「俄羅斯從未準備好在其南方有一個擁核的伊朗」此一想法。相反，過去幾年莫斯科一直推行調節有度的外交政策：它表示支持德黑蘭及其核野心，但不願意看到伊朗走向全面地擁有核能力。

於如此情况下，伊朗發現自己處於複雜位置——它必須與美國談判，甚至可能須在核計劃某些關鍵方面讓步。當然，談判或會在中途破裂，不信任的程度高漲，而且以色列也尋求徹底拆除伊朗核計劃。儘管如此，整體地緣政治環境可能仍有利於華府與德黑蘭達成某些協議。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文，原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面；標題為本報編輯所擬，原題為「Iran and the United States are Closer to the Nuclear Deal」）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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[Emil Avdaliani]

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