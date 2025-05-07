劉銳紹：寶鏡夢回篋中失 萬劫輪迴向此休——從「姜濤誕」和「初選案」4人出獄談起

（1）「姜濤誕」反映什麼

──近年慶祝姜濤生日，已是一個社會現象，但必須多角度觀察，而不能只側重一點。我在現場聽到一種意見，認為這體現了近年久違的「自主參與」，可以在自由和不會被指違法的情况下，參與自願的集體活動。這一點是不言而喻的。

──不過，抱這種心態的參與者畢竟是少數，更多的是因為欣賞姜濤的真和藝，希望趁他生日，表示對偶像的愛戴。這些粉絲認為，今天香港需要更多誠和愛，而姜濤正體現了這些內容，所以要好好珍惜。這一點又是很真切和單純的。

──可是，當姜濤的純愛粉絲聽見上述第一種意見時，又會擔心「『姜濤誕』被政治化」，馬上澄清「慶生就是慶生」，不想它的純潔被污染或「被騎劫」。有人甚至擔心，第一種意見會否影響日後「姜濤誕」活動能否舉行？這是很自然和純樸的反應，必須理解和尊重。

弔詭的是，從政治角度看「姜濤誕」的情况並不明顯（即使有上述第一種意見，也只是其中一個觀察角度而已）。那麼，擔心「『姜濤誕』被政治化」的憂慮來自何方？如果官方沒有從政治化角度看「姜濤誕」，按道理這類活動不會被限制或取締。對嗎？

──從近年「姜濤誕」現場可見，秩序井然，警方如常維持秩序，效果不差。所以，相信民眾、互相態度平和、容許多元化目標，自會符合「由治及興」的方向。

（2）類似事情 不同年代 不同解讀

──「民主派初選案」中4人范國威、毛孟靜、郭家麒和譚文豪上周出獄，也許需要休息或安靜適應一段時間，暫無與外界接觸，但又難免引起其他身不由己的聯想。這令我想起50多年前左派人物出獄的情景，其中一些我也曾參與。1967年暴動（左派稱「反英抗暴」），不少左派人物被判入獄，其後分批出獄。當時，左派團體高調歡迎「戰友」回來，左派報章大幅報道，與今天的出獄場景截然不同。

難道當年港英政府仁慈，才沒有阻止和干預？非也！我在1980年代駐英時，接觸過一些當年的港英官員，原來他們評估之後認為，左派人物出獄和高調歡迎，屬於「圍爐取暖，保持內溫」，在社會上不會有什麼反應；整體民情如此，何須緊張？那麼，今天民主派人物出獄，是否擔心他們還有影響，才出現低調出獄的冷處理？不知道，只感到他們也會冷靜、安靜、沉靜。這就涉及評估和預測形勢的角度及準繩了，說來話長，難以一言蔽之。

所以，為了符合「由治及興」氣氛，盡快讓他們恢復平常人的生活，冷靜互動，就是最佳之策。當年港英政府改變治港政策之後，即與左派聯繫，還派人出席左派活動，既有監視成分，也有調和性質。一線之差，效果懸殊，不妨細想。

──最近聽了一名建制和左派元老的感言，說1967年暴動事件之後，那種忽然轉變、刻意迴避的氣氛，令他們彷彿變了「麻風病人」。我對此深有同感，同樣感慨；社會上不應有這種自我劃線，甚至跟紅頂白的人為障礙。

不過，我更感慨的是，這種氣氛為什麼延續到今天？只是換了角色和位置而已。這又怎樣解釋呢？

我對此感受殊深，因為我已多次遇上這種見慣不怪的現象。1970年代當我進入左派機構時，非左派的同學和朋友對我馬上「另眼相看」；「六四」之後，一些人想成立「良心左派」的群體，但當我被點名後，馬上又變成避之則吉的人。近年，有多少建制中人願意與泛民（甚至曾是泛民）的人物接觸（無論公開或私下）？也是疑問。大家好像被一種無形枷鎖和心理防線綁着。不妨觀察一下，有沒有建制派人物敢於與出獄的泛民人物接觸？自有分曉。

──當年左派人物出獄之後，出路和工作也成問題，其中一些得到左派機構安排，暫且解決生計。不過，一些出獄者申請政府認可的資格時，卻被拒門外；其家人欲申請政府職位，也困難重重。我訪問這些人，對他們的遭遇深表同情，政府不應製造障礙。

可是，時至今日，這種情况好像已變成「跨代常態」。以辭職或被取消資格的泛民派前議員為例，不少人在找新工作時遇上困難，愈知名的困難愈大，個別在新工簽約之前一天才被通知告吹。這些事情無法量化或尋求原因，惟已跟「由治及興」的氣氛背道而馳，令人想到蘇東坡《江城子》的話：「相顧無言，唯有淚千行。」

（3）解決困難 需另類思考

──我在人生起跌中，多數被視為「異類」，但始終認為對話比對峙好、溝通比不通好、解怨比結怨和積怨好。所以，我在2017年「六七事件」50周年的時候，追尋歷史，訪問各方當事人，結合自己的親身經歷，寫了《我從六七暴動到今天》一書，副題是「三把火 燒香港 勿再左」，希望各方一起努力，找到「萬劫輪迴向此休」、以免恨史重複的方法。

我找來分別經歷「六七事件」、「六四事件」和「雨傘運動」的3代人一起座談，包括1967年奉命鎮壓左派的退休高級警司林占士，以及因為說了「黃皮狗」3字而被判入獄30個月的左派學生高兆楨。最令我感心的是，3代人之間竟然可以互相欣賞各人的初心和動機之善，惟又互相指出行動和失控之弊。書中這個章節，後來成了一些教師的參考，作為課外閱讀的內容。我當時腦海中跳出一個念頭：後人如何從他們的反思中吸收經驗教訓？有主導能力的官方，如何興利除弊，才不會重複中國人的傷痛，可以打破歷史的內耗怪圈呢？

──不過，令我傷感的是，《我從六七暴動到今天》一書，雖然得到2018年香港書獎，但由於它的「原罪」，如今已被下架（如想找來一看，還是有方法的）。這個「原罪」是多方面的：反對左派暴動的人，不滿此書也寫了港英政府的罪責，認為應集中講述「左」的禍害；左派則因為這書談及內地文革和左派（尤其是領導層）的盲目，認為「先有港英之暴，才有左派的動」。他們各有側重，都不願多談書中的平衡之道。這又令我想到：為何人類慣於只從單一角度看問題，而不能全面、客觀、冷靜思考問題？長此下去，即使香港是通靈寶鏡，惟不知何時「寶鏡夢回篋中失」？

總之，好好保留「姜濤現象」的神髓、減少內耗的壓力、增加融和的元素，才能夠完成卑微的心願，「萬劫輪迴向此休」！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]