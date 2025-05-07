姚志勝：香港轉危為機 需處理好5對關係

其一，制裁與開放的關係：面對美國的關稅封鎖，香港最好的反制就是反其道而行之，進一步擴大開放空間。

其二，美國與西方的關係：美國不等於西方，香港特區應發揮「一國兩制」優勢，致力拓展美國以外的西方國家市場。

其三，政治與經濟的關係：香港的定位是國際經濟城市，當前最大的政治就是以新安全格局保障新發展格局，與國家聯手以戰止戰，維護經濟安全。

其四，政府財赤與投資的關係：滅赤不是頭等大事，政府採取逆周期措施，加大投資以穩經濟、穩企業，才是當務之急。

其五，樓市與發展的關係：樓市蘊藏着香港發展的奥秘和動力，政府應進一步加力穩定樓市，這是固本培元之舉。

以上5對關係，又可以分為兩大類別：前兩項的重點是向外拓展、解放思想擴大開放優勢；後3項的重點是對內保穩、加強自信穩住經濟基本盤。筆者提出這5對關係的一個基本指導思想，就是希望調動香港內外一切積極因素，助力香港實現轉危為機。

擴大開放 是最好反制

面對遭加徵145%的高關稅，香港不但沒有隨美國的關稅大棒起舞，反而在中央之支持下，宣示堅持自由貿易和零關稅，在外界受到高度重視和肯定。這不僅表明了香港堅定的制度自信，而且進一步向國際社會證明，香港仍然保持單獨關稅區和自由港地位，彰顯了「一國兩制」之優勢，增強國際投資者對香港的信心。香港需要靈活調整政策，並加強與內地及新興市場的聯動，抓住由此帶來的新機遇。這應該是對美國所謂制裁的最好反制。

第一，應仿效內地，盡快擴大免簽證安排，強化「購物天堂」優勢。香港作為免稅自由港，在全球高關稅環境下更具價格競爭力，「購物天堂」的美譽更有吸引力。然而，香港的入境簽證安排卻明顯滯後。我們國家為反制美國貿易戰對全球購物消費帶來的衝擊，不僅大規模對外國實行30天免簽安排，而且以「即買即退」提升「離境退稅」措施，有效刺激海外遊客來中國購物。

香港相對於內地免簽證開放，卻相形見絀，不止對不少國家開放過境免簽證只有10多天，還對許多亞洲和中東國家沒有給予免簽證，這與反制貿易戰的現實需要極不相稱。香港應盡快將現有免簽證安排都改為30天或以上，並對更多亞洲和中東國家給予免簽證待遇。

第二，加強轉口貿易與供應鏈調整。香港是中國大陸與東盟、中東等新興市場的貿易樞紐。一方面，許多企業為減少對美國市場的依賴，正轉而開拓亞洲新興市場；香港的自由港地位，可為其提供靈活的物流和倉儲支援。另一方面，香港可利用零關稅優勢，作為中國內地進口原材料的「中轉站」，幫助內地企業降低進口成本。

第三，大力吸引國際資本。香港作為資金自由進出的自由港和國際金融中心，具有穩健的金融體系，是國際資本的「避風港」，有條件大力吸引需要避險的國際資金；同時，為企業提供貿易融資，以應對全球資產市場震盪。

以政治安全保障經濟發展

美國揮舞關稅大棒，敲詐全世界，也得罪了全世界。與此同時，中國「堅決反制，奉陪到底」之態度，在全球舉起維護開放公平貿易的大旗，展現了負責任大國的形象，得到國際社會的廣泛認可和尊重，也為香港開拓美國以外的經貿關係，營造了有利的大環境。香港應該充分發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，抓緊有利時機，開拓發展東盟、中東和歐洲市場。李家超特首出訪中東，正是拓展美國以外之西方國家市場的具體行動。

如何處理好政治與經濟的關係，是一個時常困擾香港的問題。必須明確的是：香港是經濟中心，不是政治中心，這是國家對香港的定位。中央的要求，是以新安全格局保障新發展格局。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在今年4月15日全民國家安全教育日開幕禮致辭所用的標題是〈以高水平安全護航高質量發展 不斷譜寫「一國兩制」實踐新篇章〉。香港要銘記習主席的教誨，「始終聚焦發展這個第一要務」，要在國家安全得到有效保障的社會環境下，全力發展經濟。

香港社會非常關注政府財赤問題，特區政府為滅赤承受極大壓力。不過，筆者在此想說的是：面對貿易戰，香港的頭等大事並非滅赤。今年1月國際貨幣基金組織代表團發表關於香港的總結文件，不僅沒有建議盡快滅赤，反而用「充裕水平」形容香港政府財政儲備，並認為影響香港經濟的負面因素是高息環境、房地產市場低迷、貿易局勢等。

滅赤非首務 投資固根基

所以，筆者建議，特區政府應在削減不必要開支的同時，參考內地「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」的政策導向，加強逆周期措施：一是加強基建投資，重點當然是北部都會區；二是加強對新興產業的支持，特別是對教育產業的扶持。在美國全面排斥華裔學生和專家學者的背景下，香港應該發揮連接中西的獨特優勢，用更多的投入，以做大做強教育產業。

樓市在香港人心中的分量，外地人很難完全理解。香港的「磚頭文化」中，包含着「有恒產者有恒心」的文化基因。換句話說，置業安居是香港人努力工作的原生動力，這也是推動香港發展不可或缺的動力。香港樓市「跌跌不休」，不斷損耗着香港人的動力和信心。全國政協常委林建岳博士有關「提振香港經濟首要穩定樓市」的說法，本人深感認同。

最近筆者在《明報》看到立法會議員洪雯文章的兩組數字，很有感觸：

一個是過去20年香港市民自置居所比例持續下降，從2004年54%，降至2024年50%。與新加坡的90%、北京和上海本地戶籍人口的80%至90%、加拿大69%、英國67%、澳洲63%相比，實在太低。

另一個是公屋總共有逾85萬個單位，佔所有房屋比例超過30%，而全球絕大多數經濟體都只是單位數；未來不到10年，本港公屋單位將逾100萬個。

兩點建議 助市民置業

可見，如何幫助市民置業，既讓市民安居有恒產，又加強經濟發展的動能，值得政府高度重視。限於篇幅，筆者在此簡單提出兩點建議：

一是參考內地居民可用公積金購買房產的政策，盡快研究推出「強積金首次置業計劃」，幫助市民在樓價處於低位時置業。

二是重推出售公屋計劃，讓有條件的公屋租戶成為業主，既為協助他們積累財富、釋放勞動市場潛力，又為政府提供財政資源，促進長遠經濟增長。

作者是全國政協常委

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[姚志勝]