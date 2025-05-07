劉寧榮：重塑全球貿易新機遇 開啟中國改革新篇章

三大戰略概括如下：第一，「兩個零」戰略，即零關稅、零補貼；第二，「兩個一」戰略，即一個統一的國內市場、一個統一的養老社會保障系統；第三，「兩個二」戰略，即製造業與服務業兩個領域的發展、本土中國與海外中國兩個市場的拓展。

零關稅與零補貼：邁向公平開放的經濟轉型

於未來的中美博弈裏，中國需在建立新的世界秩序中承擔大國責任。零關稅與零補貼是向全球表明中國不僅願意遵循現有規則，而且願意透過自身改革，更大幅度向世界開放，創造更公平的自由貿易體系。「零關稅、零補貼」應成為中國在關稅戰裏化危為機的戰略基石，既能彰顯中國堅持市場開放與公平競爭的決心，更能樹立國際經貿新秩序的標竿形象。

事實上，中國在零關稅方面已邁出重要步伐，對全球43個最不發達國家實施零關稅政策，突顯其在「全球南方」國家中的貿易領導地位。從2001年以來，中國對東盟成員國關稅降至0.1%，這也是推動雙邊貿易額激增的原因之一，東盟已是中國最大的交易伙伴。

零關稅不可一蹴而就，但至少需思考在未來5到10年內，如何逐步邁入零關稅時代。只有這樣，中國才能更好履行大國責任，推動全球自由貿易進一步發展。其中極為重要的是推動中歐自貿協定談判，這具重大戰略意義，既能利用歐洲對美保護主義的不滿情緒，加大中國與歐盟雙邊貿易，向歐洲開放中國的巨大市場，同時降低中國對美出口市場的過度依賴。

中國現在的補貼主要集中兩個領域：一是對外資的補貼，二是出口補貼。為吸引外資，中國長期以來向外資企業提供不同形式補貼。於中國經濟基礎薄弱時，需借助外資推動中國工業化和現代化進程。如今中國經濟已取得長足發展，繼續對外資企業提供補貼，不僅對民營企業不公平，也不利於市場公平競爭。

將出口補貼資金轉向國內市場，解決消費不足問題，將促進中國經濟早日轉型。去年中國貿易順差9920億美元，而美國自身貨物貿易逆差則達1.2萬億美元，即便將美國在服務貿易方面的順差計算進去，其貿易逆差仍達9000多億美元。中國近1萬億美元貿易順差不僅令美國妒忌，而且其他國家也對中國的巨大貿易盈餘心懷不滿，希望中國能多進口它們的產品。中國應取消對出口的補貼，將政策重心從出口補貼轉向刺激內需。這種轉型既能降低對動盪國際市場的依賴，又能構築更穩定的經濟增長基礎。

我借用我們經常提到的一個用語：「一個中國」。這裏說的「一個中國」是指中國至今尚未建立起一個真正統一的大市場，及統一的社會安全網。

「一個中國」戰略：統一大市場與社會安全網

與美國不同，美國有一個高度自由流動的國內市場；甚至與擁有27個成員國的歐盟相比，中國也尚未形成一個真正意義上的大一統市場。各省之間存在嚴重的貿易保護主義，這種內部惡性競爭有時比國與國之間的競爭還要激烈，這似乎有些令人費解。中國實行的是計劃性的市場經濟，理論上中央政府是可以調控的。實際情况卻不同，中國產業政策往往導致各省、各城市之間展開惡性競爭。以新能源汽車產業為例，2019年中國新能源汽車生產企業多達500家，但到2023年銳減至100家；而剩下的100家企業中，許多都面對不同程度虧損，浪費了大量資金和資源。如何打破這種惡性競爭、真正建立全國統一大市場，至關重要。

除了建立大一統市場，中國需面對另一個極重要的挑戰，就是建立統一的社會安全網，刺激內部消費。到目前為止，中國在解決養老問題上，對民眾尤其是農民有所虧欠。二戰後歐洲國家紛紛進入福利社會階段，這一舉措對縮小貧富差距、維護社會穩定發揮了重要作用。反觀中國，當前消費不足的一個重要原因是民眾面對諸多生活壓力。

今天中國消費不足的最重要原因是什麼？受教育、醫療、住房「三座大山」影響，中國居民儲蓄率高企，導致消費低迷。現行養老金體系覆蓋率僅60%，農村地區尤為薄弱，人民基本養老金最低標準，在今年「兩會」後提高，但農民養老金依舊是可憐的每月143元（人民幣，下同）。不少專家建議將養老金提高10倍，達到1000多元，在一定程度上可以提振消費、提升購買力。四大直轄市每人每月得到的養老金，差距也極為懸殊：重慶125元，天津317元，北京887元，上海1300元。

建立由國企利潤支撐的全民基礎養老金體系，既可縮小保障差距，又能釋放消費潛力，推動經濟增長模式從出口導向轉向內需驅動。中國養老體系需提升層次，尤其是要讓幾億農民也能享受到中國發展成果。

「一個中國」戰略，就是一方面要建立統一的中國市場，另一方面要建立統一的養老制度，讓中國人在養老方面沒有太大後顧之憂，能夠放心大膽消費。

「兩個中國」佈局：雙循環驅動可持續發展

在強化國內市場的同時，中國需打造「本土中國」和「海外中國」兩個市場，形成內外聯動的雙循環發展格局，同時促進製造業與服務業發展的雙重優勢。

隨着全球經濟環境變化，尤其是美國發起關稅戰和全球貿易保護主義抬頭，中國出口壓力逐漸增大；同時國內經濟也面對內捲化加劇、產能過剩等問題。在這背景下，單純依靠本土製造業和出口拉動經濟增長的模式已難以為繼，中國需尋找新突破口。

海外中國：資本、技術與全球化佈局

「海外中國」戰略核心在於通過資本、技術和產業輸出，構建一個全球化的發展格局。以日本為例，儘管其於上世紀80年代因美國打壓而進入「失落的30年」，惟通過大規模海外投資，日本實現了經濟轉型。截至2022年，日本的海外投資總量已佔其GDP（本地生產總值）近50%，淨海外資產達3萬億美元，日本一成GDP來自海外收入。

中國可借鑑這一經驗。近年中國企業已開始進入「出海」的新階段，從最初的廉價勞動力輸出，到通過兼併取得技術和品牌，再到如今以資本和技術為核心驅動力的海外投資，中企正在全球範圍構建新的競爭力。以寧德時代為例，該公司在歐洲建立兩個工廠，成為全球新能源產業鏈重要一環。此外，比亞迪等企業也在匈牙利、泰國、巴西等國投資設廠，進一步鞏固中國在新能源領域的全球領先地位。

寧德時代、比亞迪在海外擴張，印證「海外中國」戰略的有效性。中國企業可在東盟、歐洲、非洲建立本土化生產基地，全球化佈局能為中國創造更多GDP增長點；通過將部分製造外遷、聚焦國內高端生產，既能規避關稅壁壘，還能幫助所在國的經濟發展，不僅可提升中國的全球競爭力，還能提升中國國際形象和軟實力。中國之最優策略並非捲入報復性的關稅漩渦，而是構建更具韌性、創新性和全球整合度的經濟體系。

本土中國：製造業與服務業並駕齊驅

經過40多年改革開放，中國製造業已發展成全球最完整的產業鏈體系，佔據全球製造業三分之一份額。無論是傳統製造業還是高端製造業，中國競爭力都處於世界領先地位。同時，中國服務業和消費型企業也出現良好發展勢頭，尤其是在教育、文化、軟體和電訊等領域展現巨大潛力。

這兩年中國文化產業的崛起令人矚目：電影《哪吒》在全球範圍取得巨大成功；悟空主題遊戲也得到國際市場廣泛關注。這表明中國不僅在硬體製造上具備優勢，於軟實力輸出方面同樣潛力無限。中國需借力文化軟實力突圍，從《哪吒》到《黑神話：悟空》的成功，中國展現了文化輸出帶動服務貿易的潛力。

「本土中國」與「海外中國」並非對立，而是相輔相成的關係。本土製造業的完整性和服務業之崛起，為「海外中國」的發展提供了堅實基礎；而「海外中國」的全球化佈局，則為本土經濟注入新活力。於全球關稅戰和經濟內捲化的雙重壓力下，中國需通過「本土中國」與「海外中國」協同發展，構建一個更開放、多元和可持續的經濟體系。這不僅關乎中國經濟未來，也將為世界經濟發展提供新的可能。

未來10年將決定中國能否從製造大國，蛻變為兼具製造硬實力與文化軟實力的新型超級大國，最終重塑全球經濟規則。這一轉型將推動中國通過產業優勢與文化影響力的協同效應，開創全球經濟發展新範式。

（全球關稅戰與中美對決系列之三，下周三續；前兩篇分別刊2025年4月23及30日《明報》觀點版）

作者是香港大學協理副校長、香港大學中國商業學院創始院長

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