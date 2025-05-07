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2025年5月7日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：中國最終對手是美元霸權 ／文：陳景祥
聞風筆動；人才辦大馬「搶人才」 40企業收近千履歷 ／文：李先知
劉寧榮：重塑全球貿易新機遇 開啟中國改革新篇章
姚志勝：香港轉危為機 需處理好5對關係
劉銳紹：寶鏡夢回篋中失 萬劫輪迴向此休——從「姜濤誕」和「初選案」4人出獄談起
筆陣：中國最終對手是美元霸權 ／文：陳景祥
【明報文章】當前美國發動關稅戰，目的是要去貿易赤字、振興製造業。但同時美國仍要維持美元霸權，因美元才是美國能在國際財經舞台呼風喚雨、脅迫各國的最強武器。
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筆陣：中國最終對手是美元霸權 ／文：陳景祥
聞風筆動；人才辦大馬「搶人才」 40企業收近千履歷 ／文：李先知
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