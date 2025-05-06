狄志遠：政府輕視民意 削學生津貼零諮詢

政府不僅對這些訴求充耳不聞，更完全沒有建立任何正式渠道聽取意見。教育團體、家長組織、學校代表等全部被排除在當局決策圈之外。即使坊間對政策存在質疑和憂慮，當局仍不願意展開對話，只是一再重複「財政緊絀」的官方說法。這種由上而下的決策方式，反映政府對民意漠不關心。

有社福機構調查顯示，98.3%基層家長反對取消津貼，當中逾八成人需節衣縮食應付子女學習開支。有基層家庭表示，每月教育開支佔家庭收入三成以上；取消津貼後，可能要放棄子女課外活動。更有特殊教育需要（SEN）學童的家長擔心，無法繼續支付額外訓練費用。

諮詢組織未能發揮應有功能

檢視政府轄下多個教育相關諮詢組織和業界團體等，包括教育統籌委員會、津貼小學議會、津貼中學議會等，都未能在政策制定之前發揮應有功能。這些原應作為政府諮詢各界的平台，卻完全被排除在決策過程之列。

這種不重視民意的施政方式，並非個別事件。近期的長者乘車優惠調整、公共服務加價等政策，同樣出現倉促推行、置民意於不顧的問題。這樣的管治模式，只會令市民對政府的信任不斷下降。

世界各地經驗顯示，重視民意能夠提升政府政策質素，也能增強管治效能。歐盟多個城市設立市民議會，讓市民直接參與城市規劃和政策制定。紐約市和台北市推行參與式預算，讓居民共同決定部分公共資源的分配，效果理想。倫敦定期舉行市民論壇，討論重大市政議題。這些做法都證明，認真看待民意能夠帶來更好施政效果。

政府需改變決策過程

香港政府現時的決策過程，需要改變。首先，施政必須建基於民意基礎，確保重大政策出台前充分了解市民訴求。其次，決策過程必須具透明度，包括公開諮詢時間表和意見收集方式。第三，要真誠對待市民意見，而非流於形式。

同時，當局需檢討現有諮詢委員會角色，確保委員會成員具廣泛代表性，定期聽取各界意見，並賦予實質建議權。

施政必須以民為本。當局若繼續輕視民意，只會令市民對政府離心離德，最終損害整體管治效能。政府應該明白：認真聆聽和回應市民訴求，才是良好管治的基礎。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]