李兆波：妥善規劃配套 開發旅遊寶藏

從前沒有小巴前往，現在有小巴，也可坐的士，但回程仍出問題。我曾到過海外不少自然保護區，說實話，萬宜東壩、浪茄灣，若再走遠點的大浪西灣，都是世界級的海灣，不單是香港最美的地方，即使放在全球，那裏景色也相當秀麗。疫情以後內地遊客口味改變了，零售、餐飲數字反映了一切，他們要的是特別體驗。

感謝遊客的眷顧，萬宜水庫能夠成為景點之一。對於有遠足經驗的人，那裏來回都不是問題，單程約兩小時左右；即使在日落以後，也沒有太大難度。惟對一般遊客來說，他們或沒想過回程時的交通會是那麼糟糕。當然，他們也有責任，沒有好好規劃，但「過門都係客」，香港可以做好一點。

現時應對方式是加強服務，例如在「五一黃金周」時期；可是前往東壩的道路本身相當狹窄，又有遠足人士，又有「對頭車」，加強服務的方式不太理想，會構成危險。以世界各地自然保護區為例，可以限制入場人數，先由預約開始，進入水庫範圍要預約；而坐小巴的，更可以預約時間和班次。大家有了預算以後，一定不會出現混亂。現在有科技、有手機，預約應該不成問題。

除了加強服務、限制人數以外，還可以收取入場費，作保育之用。以澳洲中部的Uluru（即艾雅斯巨石及附近區域）為例，最新收費為3日38澳元（約190港元），最低消費是3日，17歲或以下的免費。當然，這安排可能會引來不少人反對，收費水平可以商議，例如平日便宜點、港人在生日免費或每年有一次免費等。以今天物價，收取每人20至50元入場費不是不合理，政府在管理那些設施時也要付各樣支出，收費來收回成本也是可以的。

政府跨部門合作 讓旅客有更好體驗

想再提供更好體驗，可以在東壩附近讓一兩部美食車經營，出售簡單的食物、飲料等；更進一步可以是流動便利店，相信在假日特別是炎熱天氣下會大派用場。萬宜水庫屬水務署管理範圍，專線小巴是運輸署範疇，美食車或流動便利店則是旅遊事務署負責，各部門可以通力合作，讓旅客有更好體驗。

除了萬宜水庫，香港東面的東平洲、吉澳、鴨洲也是旅遊之寶，可惜交通也是不太理想， 數十年都是靠那樣速度的船。我知道不少人都想前往這些地方，無奈交通選擇不多，體驗相當不理想。如有些人想駕車再乘快些的船，但此路不通，或冒上被抄牌的風險；也有人想在那裏住一晚，惟酒店設施欠奉。倘安排、包裝得宜，香港東面的小島、地質公園的確是本港旅遊寶藏。

作者是經濟學者

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[李兆波]