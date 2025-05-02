隨金入木：AI潮湧香江：產業與技術奏響和諧強音

產業協同：多元融合，驅動經濟創新發展

香港是世界金融體系重要樞紐，匯聚全球資金；其金融市場的微小波動，都可能在全球經濟領域引發連鎖反應。同時，本港創意文化產業蓬勃發展，產業類型豐富多樣，處處洋溢創新活力。這裏的金融文化注重高效運作與創新，緊密接軌國際，金融政策為AI發展搭建了廣闊舞台。AI技術的融入，為本港產業協同發展注入強大動力。

於金融領域，香港敏銳洞察到AI技術的巨大潛力，並迅速將其應用於金融業務。去年金融科技周期間，特區政府發布《在金融市場負責任地應用人工智能的政策宣言》，這一舉措激勵眾多金融機構加大投入AI領域。根據權威研究機構Finastra報告，2023年香港金融機構的生成式AI使用率達38%，高於全球平均水平（26%），且差距仍不斷擴大。

眾多金融機構和監管部門積極探索應用AI。科大推出的「InvestLM」AI平台，專為金融機構打造，有助提升其業務水平。金管局和數碼港聯合打造的「GenA.I.沙盒」，為各類AI新應用提供安全測試環境。近期，多家銀行與技術合作伙伴參與「GenA.I.沙盒」相關測試計劃，涵蓋AI融資審批、反洗錢可疑交易報告等前沿應用場景。這些舉措有力推動香港金融科技產業的蓬勃發展，進一步鞏固香港的國際金融中心地位。

然而AI在金融領域的廣泛應用也帶來挑戰，部分傳統金融崗位可能受衝擊，這對本地金融從業者而言是嚴峻考驗。面對這一變化，從業者需積極學習新技能，實現轉型與升級，以適應AI時代需求，否則可能被淘汰。這不僅考驗個人智慧，也考驗行業的應變能力。

本港創意產業同樣積極與AI深度融合。香港深厚的文化底蘊，為創意產業提供了豐富靈感源泉。在特效製作方面，AI演算法能快速生成逼真的虛擬場景和角色模型。前沿AI特效軟件經掃描後，可在短時間搭建高精度虛擬場景，大幅縮短特效製作周期，降低製作成本，助力影視公司打造更具震撼力的作品。

於劇情創作方面，AI通過深度分析海量影視數據、社交媒體討論熱度及市場趨勢，可為編劇提供精準的創作參考。全球部分影視項目藉AI把握觀眾喜好、確定目標受眾，奠定了作品成功基礎。本地影視公司亦積極用AI輔助創作和市場定位，提升作品的市場競爭力，使其更契合觀眾需求。

但AI輔助創作也引發爭議。有人擔憂過度依賴AI，可能導致創意產業失去獨特的本地文化特色。利用AI創新的同時，如何在創新與傳承之間尋求平衡，更好地傳承和發揚香港本土文化，成為業界的重要思考課題。這需從文化價值觀、創作理念等多個層面深入思考和探索，使AI成為創意的助力，為本土文化之傳播貢獻力量。

產業協同打破了行業間的壁壘，為創意產業注入新活力，拓展了AI技術應用範圍。從生態經濟學角度看，產業協同促進了資源優化配置，加速知識和技術流動。AI技術、人才、資金等要素，在金融、創意及相關產業高效整合，形成相互促進的產業生態，推動香港經濟多元化發展，提升城市競爭力。

技術倫理：築牢AI穩健發展的基石

隨着AI在香港各行業日益普及，技術倫理問題逐漸顯現，成為不容忽視的重要議題。

於金融業，AI演算法在信貸審批、投資決策等關鍵環節發揮重要作用。惟演算法並非完美無缺，可能存在偏差，數據隱私也存在風險。此前曾有電商平台發生用戶數據泄露事件，眾多消費者受到騷擾電話和詐騙信息干擾。這不僅侵犯了消費者隱私權，也動搖公眾對AI技術的信任。

面對這些技術倫理問題，需要思考香港現有監管措施是否完善。在追求AI技術快速發展的同時，如何平衡技術發展與個人隱私保護的關係？於創意產業，又該如何合理界定AI生成內容的版權，既可鼓勵創新，又能保障創作者權益？

技術倫理規範對AI產業的持續發展，至關重要。良好的技術倫理環境能增強公眾對AI技術的信任，保障產業協同發展的穩定和持續。只有在技術倫理框架內發展AI，香港才能實現經濟效益與社會效益的平衡，為長遠發展奠定堅實基礎。

綠色AI：引領可持續發展新方向

香港地域狹小、人口密集，資源相對有限，因此可持續發展對港尤為重要。香港追求經濟發展的同時，需積極探索綠色AI發展路徑，致力推動經濟與環境協同進步。

於能源管理領域，中電公司在部分變電站引入AI管理系統，可以實時監測設備運行狀態和環境參數，並用AI演算法精準預測設備故障風險，提前安排維護，保障能源穩定供應。AI技術在智能建築領域也得到廣泛應用，如太古廣場等商業建築藉AI智能系統，根據室內外環境變化和人員活動情况自動調節照明、空調等設備，使能源合理分配和高效利用，降低建築耗能。

在環保領域，香港借助科技提升環境監測和治理水平。環保署設計的AI環境空氣滋擾偵查機械狗，配備先進電腦視覺、空氣測量傳感器和AI演算法，協助查找空氣污染源。研究團隊研發的氣體傳感技術及AI水下機械人，能高效監測水質、追溯污染源頭。

於垃圾處理與資源回收領域，香港引入具備AI、高清及夜視功能的全新第三代監察攝像機，可自動識別棄置建築廢物及相關車牌號，打擊非法丟棄建築廢料行為。這些先進技術提升了本港環保水平，為城市可持續發展築牢生態根基。

但在綠色AI發展過程中，也面臨挑戰。綠色AI技術的研發和應用成本較高，香港需思考如何平衡成本與效益。推動綠色AI發展時，還需探索如何提高公眾參與度，增強公眾環保意識。

綠色AI的發展，不僅有助降低能源消耗和環境污染，還能催生新的綠色產業和經濟增長點。從生態經濟學角度看，綠色AI實現了經濟系統與生態系統的良性互動。一方面，提高能源利用效率、減少污染，降低經濟發展對環境的負面影響；另方面，綠色AI相關產業的發展可創造新就業機會和經濟效益，推動香港向低碳、可持續經濟模式轉型。此過程中，香港需在科技創新、政策引導、公眾參與等多方面協同發力，克服困難，真正實現綠色AI可持續發展。

結語

香港在AI發展的道路上已取得顯著成績，於產業協同、技術倫理、綠色發展等方面均有積極探索與實踐。未來香港應繼續發揮自身優勢、勇於創新，積極應對挑戰，在AI浪潮中實現經濟可持續發展，為全球AI發展貢獻獨特的「香港智慧」。

作者是ProLab探針實驗室主任

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[隨金入木]