周棨洭：不能因利忘義 失卻華人底氣

無獨有偶，全國政協副主席梁振英早前在社交媒體發文：「有眼睛的人都會看到香港當年在英國管治期間被要求對英國經濟的服從和貢獻，有腦袋的人也會想到美國政府對美國企業的扶持、對TikTok的針對和對中國產的船隻的打壓，大家說商人沒有祖國嗎？是『在商言商』嗎？」

李嘉誠先生作為香港商界傳奇人物，以其深厚的儒家思想和智慧，帶領長和集團取得驚人成就。他的商業手法和經營理念，對許多人來說都是值得尊敬和學習的範本。儘管在過去數十年裏，李先生因為其龐大商業版圖受到不同揶揄，但大多數港人仍將他視為「智慧老人」，充滿敬意。然而隨着中美博弈加劇，長和的做法似乎不僅與國家和民族利益背道而馳，更是在某種程度上背棄了其創辦人秉持的儒家治理理念，違反了傳統華人社會重視的核心價值觀。

「利」與「義」的抉擇

於當前全球政經背景下，美國總統特朗普發起的貿易戰，引起世界各地廣泛關注和討論。許多權威人物和學者認為，特朗普的行動不僅鹵莽，而且帶有威脅特質，恍如綁匪，不斷施壓其他國家。這樣的行為顯然與世界的道德觀相悖，卻依然在國際舞台上肆無忌憚。可喜的是，中國在這種情况下不斷與美國抗衡，展現了堅定立場和不屈精神。然而令人擔憂的是，長和卻在此時計劃出售巴拿馬港口業務給美資財團或其潛在政治代理人。這無疑是助紂為虐的行為，令人感無奈和失望。

作為千禧世代的筆者，對於長和的行為深感無奈，心中不禁反思「利」與「義」之間的衝突，以及如何抉擇。道理其實非常簡單，人總是能夠判斷事情的對與錯、是與非，然而當利益擺在眼前，堅持仁義道德卻非易事。筆者希望長和能夠認清形勢，不要執迷不悟，重回國人的陣線，與大家共同發展國家。

儘管筆者並不了解長和管理層的具體盤算，惟作為本港元老級華資財團，長和在這個關鍵時刻理應展現作為華人的底氣。以「為股東創造價值」為由，忽視國家利益，最終可能會導致「順得哥情失嫂意」的局面，令長和在大中華市場失去寶貴的長遠發展機會，損失甚至會更為嚴重。

全球化背景下 企業與國家命運息息相關

李嘉誠曾說過，看似「蝕底」的事，往往可能變成有利的事。這句話意義深遠，提醒我們在商業決策中不應僅僅看到眼前利益，而要考慮長遠影響。企業之發展不應建立在犧牲國家利益的基礎上，尤其是在當前全球化的背景下，企業與國家的命運息息相關。在這樣的時刻，企業更應承擔起社會責任，成為國家發展的助力。

對許多年輕人來說，長和的行為使人感失望和無奈。當面對「利」與「義」的選擇時，年輕一代希望企業能夠展現更高道德標準和社會責任感。這不僅是對自身品牌形象的維護，更是對未來的負責任態度。筆者希望長和能夠重新審視自身定位、以儒家思想為根基的治理理念，回歸到與國家和社會共同發展。

長和集團的未來發展，並不應僅僅依賴於短期商業利益，更需要在全球化浪潮中，回歸核心價值觀。這不僅是對自身品牌負責，也是對國家、對社會、對未來負責。筆者冀長和繼續發揮其作為華資財團的影響力，推動國家繁榮與進步。

作者是香港青年時事評論員協會成員、東區青年發展及公民教育委員會委員

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[周棨洭]