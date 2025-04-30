劉寧榮：美國三劍齊發 中國有備而來

儘管特朗普戰略明確，惟在戰術上匆忙上陣、不計後果。白宮內部矛盾也公開化，富商馬斯克與「貿易沙皇」納瓦羅公開叫板；即便財長貝森特與商務部長盧特尼克與納瓦羅的死硬立場，也有區別。

4月22日，貝森特和特朗普先後提及對華高關稅已形同貿易禁運，這表明特朗普已按捺不住，伸出橄欖枝。反觀中國一方，似乎並不急於談判。顯然中國希望透過這次關稅戰危機，與美國達成確保中美在長期競爭下的共存方式。

目前，中國出口美國商品已經面對高至245%的離譜關稅。中國周邊一些國家如柬埔寨，對美出口關稅也高達49%；老撾對美出口規模本微乎其微，其貿易順差對美國的影響更是可以忽略不計。即便如此，美國依然對東南亞國家施加高額關稅，這顯然是為堵住中國商品出口美國的「後門」。

中國有能力抗擊高關稅壓力

美國這種全面封鎖，對中國未來經濟是否會產生衝擊呢？答案是肯定的，衝擊是客觀存在，甚至影響中國實現全年5%經濟增長的既定目標也不出奇。此次關稅戰，美國對華是三劍齊發：實施離譜的高關稅、控制海上運輸線和遏制中國造船業。

那麼中國是否能夠抗擊高關稅壓力呢？答案是肯定的。

首先，從中國出口數據看，去年中國對美貿易順差約5246億美元，而全年總出口額則逾3.5萬億美元。假設不計中國對美的5000億美元出口，去年中國出口總額將降至約3萬億美元。這個數字雖較2021年（中國對美出口峰值）總出口量略有下降，但仍高於2020年出口額（該年中國總出口額約2.6萬億美元）。換句話說，美國的高關稅即便導致中國對美出口歸零，雙方貿易關係倒退到相互禁運地步，對華的短期衝擊也在可控範圍內。

於2018年第一波中美貿易戰爆發後，中國就開始積極部署，調整外貿結構，分散出口市場。中國與「一帶一路」沿線國家的貿易額，現今已佔中國總貿易額的一半以上。而中美貿易對華整體經濟產值貢獻率約3.5%，這還包括那些通過「後門」進入美國市場的部分商品。

疫情之後，在華跨國企業也紛紛採取「中國＋N」戰略，分散地緣政治的負面影響。中國的企業和廠商亦調整策略，跟隨跨國企業，將部分生產環節和出口業務轉移，展現極高智慧和韌性。不少企業到東南亞的越南、泰國、柬埔寨，甚至墨西哥等地開廠設立生產線，其中高達60%的關鍵零部件由中國出口到當地組裝。但美國並非沒有察覺到這一動向，此次美方的全面包圍策略，就是要採取更嚴厲的貿易限制措施，逼中國就範。

自2018年以來，中國一直準備中美可能出現的脫鈎，在科技領域加大自主創新，應用範圍最廣的28納米晶片實際上已供過於求。對可能影響中國人生存的糧食等物資，早就開始囤積以確保中國安全，如大豆進口就轉向巴西，佔比逾七成。在特朗普今年上任前，中國於1月16日後就無再進口美國大豆。

小企業主仍會承受相當大影響

中國製造業整體上受到的衝擊也相對較小。原因何在？2000年中國製造業在全球的佔比僅6%，如今這比例已超過三分之一，這充分說明中國製造業的強大實力和韌性。特朗普被迫朝令夕改，改變對中國製造的手機和手提電腦的高關稅，原因很簡單，在美國市場，70%手機和80%手提電腦都來自中國。若對電子產品加徵高關稅，價格大漲，美國消費者無法承受，通脹難以控制，特朗普必然要改弦更張。即便是廚房用品，在美國的生產成本也比中國高出10倍；加徵關稅後，這些產品在美國依然有市場需求和競爭力。

儘管如此，許多小企業還是會受到較大衝擊，例如在華南不少生產玩具和服裝的企業、於浙江一帶主打美國聖誕禮物的小商品企業，數量眾多，都要承受關稅戰的負面影響，對近年中國本已惡化的就業市場帶來更大壓力。從宏觀角度看，中國能承受這場貿易戰衝擊，但歸結到每一個個體、每一個小企業主，帶來的影響還是相當大。

美方另從兩方面對華施壓

美國此次策略除了全面進攻、封堵中國「前門」和「後門」之外，還試圖通過控制全球海上運輸線對中國進一步施壓。其具體手段包括以下兩方面。

首先，重新控制巴拿馬運河。巴拿馬運河是全球最重要航運通道之一，對美國貿易至關重要，美國有四成貿易是通過巴拿馬運河。巴拿馬面對特朗普政府壓力，立刻宣布退出中國「一帶一路」計劃。巴拿馬政府甚至公布審計報告，指長和公司2021年續簽特許經營合約時涉及違規，未獲審計機關批准，違反審批程序。其實也是無中生有。

其次，美國在紅海地區與胡塞武裝的衝突不斷升級。儘管美國副總統萬斯表示，紅海和蘇伊士運河主要是歐洲人使用，四成的歐洲貿易需通過紅海和蘇伊士運河，美國的貿易只有3%需通過該運河，美國人不該浪費這些資源為歐洲開戰，但美國仍在該地區頻繁顯耀軍力。其背後戰略意圖是通過控制紅海和蘇伊士運河航道，進而影響全球航運格局，劍指中國。

大家最近都注意到，長和在全球控制的43個港口，可能被美國投資公司貝萊德收購，在中國引發廣泛關注；背後的原因，恐怕遠超過商業行為本身。從戰略角度看，美國通過控制這些港口，實際上是在加強對全球航運網絡的掌控。一旦這些港口被美國控制，中國海上運輸線會受到衝擊。這也是特朗普鍾情格陵蘭島的原因之一，美國的目標是成為真正的北極國家，進而控制有巨大潛力的北極航道，遏制中俄在北極航道上的合作。

美國甚至對準中國造船業。特朗普政府已經威脅，不論哪家航運公司擁有的船舶，只要是中國製造的船進入美國港口，美國就會徵收最高150萬美元的「苛捐雜稅」。

中國造船業現在是什麼規模？從2015年開始，中國用了10年時間，把LNG（液化天然氣）運輸船的全球市場份額從不足5%，提升至2024年35%。2024年全球造船業的56%新船由中國製造，平均每5天就有一艘新船從中國造船廠下水。中國造船企業手握全球六成以上的造船新訂單，目前還未完工的原有訂單則佔七成。美國從造船業入手開始對中國採取針對措施，其終極目的就是要遏止中國在全球造船業上的巨大優勢。

美國對中國製造業的圍堵，當然早就開始，尤其針對新能源車、鋰電池和光伏板，早就實施了高關稅。此次全球關稅戰，美國計劃對從越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨4國進口的光伏板，開徵最高可達3521%的關稅。這瘋狂做法也是劍指中國在東南亞設廠、「曲線出口」美國的「洗產地」做法。

但美國在高科技領域對中國的封殺，也衝擊美國高科技公司。這些企業花費巨大研發資金生產的新產品，正準備大批量生產獲利，卻遭到美國政府封殺，無法出口到全球最大市場。晶片企業Nvidia就是其中的一個受害者：早在2022年，拜登政府就限制其對華出口最先進的人工智能晶片，Nvidia為此設計出口到中國的H20晶片；惟特朗普政府一紙令下，不可向中國出售，衝擊Nvidia 100億美元的營收。

中國正處戰略轉型關鍵節點

當前形勢下，中國面臨兩個關鍵問題：一是中國能否扛得住外部壓力？二是中國該如何有效應對關稅戰的衝擊？即便特朗普已伸出橄欖枝，未來對華商品關稅可能降到65%以內；即便中美可能再次達成階段性的協議，但關稅戰不可能短期結束，其最大後遺症就是完全打破原有各國的最基本信任。

中美間的衝突大有劍拔弩張之勢，不可能短期內休兵。這場曠日持久的衝突，不僅考驗中國經濟韌性，惟也為中國提供了引領自由貿易體系變革、內部進一步改革和開放的歷史性機遇。在中美貿易摩擦愈演愈烈之際，中國正站在戰略轉型關鍵節點——從被動防禦轉向主動出擊，已成當務之急。

（全球關稅戰與中美對決系列之二，下周三續；上篇刊2025年4月23日《明報》觀點版）

作者是香港大學協理副校長、香港大學中國商業學院創始院長

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