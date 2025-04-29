歐陽五：關稅戰變持久戰 中國至少過3關

不過綜觀美國媒體不斷曝出的各種特朗普「降價」版本，即使美國將對華關稅降至35%，大部分中國輸美商品的利潤仍將不復存在，且與中方要求的取消所有對華單邊關稅相去甚遠。這場關稅戰，很大概率會變成一場長期持久戰。

中國駐美大使謝鋒近日以中醫理論形容特朗普發動關稅戰，是美國「自己生病」卻讓別人去「吃藥」。實際上特朗普最近會忍不住「眨眼」，背後的重要原因也是源自美國內部重重壓力，尤其是近期令人膽戰心驚的股、債、匯「三殺」。從這個角度來看，中國想要在這場持久戰中立於不敗之地，首要也是解決自身問題。目前來看，筆者以為至少有3關要過。

經濟轉型 需穩妥拿揑分寸

其一是轉型關。從特朗普在白宮第一任期發動貿易戰以來，上至中國政府，下至義烏小商品市場的老闆娘，都不斷降低對美出口依賴。儘管佔比持續走低，惟中國對美出口仍佔出口總額近15%，且美國仍是全球最大單一消費市場。這也是特朗普敢冒天下之大不韙的倚仗。

此輪關稅戰以來，中國政府不斷加大對受影響企業的幫扶措施，京東、美團、盒馬等電商平台為外貿企業開設綠色通道，北京等地的商場、超市已出現外貿優品的售賣。然而，「出口轉內銷」遠非調整一下商品包裝那麼簡單，而是涉及標準轉換、渠道建設、商業模式轉型等一系列複雜過程。况且，對美出口這麼大的體量，全數轉內銷幾無可能，畢竟國內已經足夠「捲」。尤其最近幾年，如何擴內需、促消費已成為中國經濟發展的首要難題。

政府既要促就業、為民眾增收，又要解決制約民眾消費的後顧之憂——醫療、養老、教育3座「大山」，還不能令赤字和債務過高，以避免重蹈美國覆轍。其中分寸拿揑，個個都要審慎穩妥。

中國「第二次入世」

其二是改革關。中國最近這半個世紀的經濟繁榮，動力來源有賴於不斷改革。在經濟高速增長期，「蛋糕」足夠大，每個人都或多或少享受到改革紅利，改革進程也相對順暢。但當經濟增速穩定到5%左右的中高增長，想推行更深層次改革，所觸動的利益群體會更多、更複雜，有的甚至涉及部分群體的核心利益。本就是在「啃硬骨頭」的改革，疊加外部壓力驟然加大，更為突顯其緊迫性和必要性。

20多年前，中國「入世」曾倒迫國內一系列改革；20多年後，當全球貿易體系面臨重大調整，以「第二次入世」來形容當下的中國，或許並不為過。

須以進一步開放贏得世界民心

其三是盟友關，或稱開放關。特朗普發動的全球關稅戰，使世界各國包括美國的傳統盟友都對其不滿。但這並不意味這些國家必然會自動站到中國這一邊，其中甚至不乏企圖拿中國當作「投名狀」的投機者。

目前歐盟、日本等美國傳統盟友紛紛對華釋放善意，惟究竟是權宜之計還是對美談判籌碼，尚待時間檢驗。更何况，韓國、印度等又頻頻放出與美談判出現重大進展的消息，歐盟官員還表示擔心中國輸美商品轉向歐洲「傾銷」。當此之時，中國不僅要擎起「普惠、包容」的經濟全球化大旗，還必須以進一步開放，尤其是將已宣布的開放措施落實到位的實際行動，來贏得世界「民心」。

中美何時能夠展開實質貿易談判，外界尚無從得知。但近期民調顯示，即使大多數美國人對特朗普加徵關稅表示不滿，其支持率仍高於前任總統拜登4年任期內的大部分時間，可見其背後基本盤仍對他有深層次的認同感。

有觀點認為，目前特朗普團隊雖已確立對華戰略整體方向，惟因團隊分歧，導致具體的戰術和策略仍有反覆和矛盾之處。這也意味着，一旦華府實現整合並保持確定性，中國將面臨一場更艱難的長期鬥爭。

作者是時事評論員

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[歐陽五]