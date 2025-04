梁文輝：隨筆二三事——悼念方濟各（下）

幾十年來,中國主教的任命一直是雙方主要爭端,也是宗教權威與國家主權之間的戰場(這在歐洲2000年歷史也是如此,不是什麼新鮮事)。事情於2018年有了突破性的演變——雙方關係出現緩和迹象,中國與梵蒂岡就主教任命這一敏感問題簽署了「臨時協議」。該協議的具體條文嚴格保密,並於2020和2022年分別續簽兩年。2024年10月,雙方再同意新一輪續約,協議延長4年。

中梵臨時協議 解決零和選擇

該協議旨在彌合雙方就主教任命的立場,相互尊重,具強烈的象徵意義:雙方並沒有表面上的讓步或損失,但卻解決了「忠於中國」或「忠於梵蒂岡」的奇怪零和選擇。自2018年9月臨時協議簽署之日起,中國所有天主教主教都與教宗實現了全面、公開的聖統制共融。之前未經教宗同意而舉行的主教祝聖儀式,嚴重撕裂了中國天主教徒之間的互信;如今這種情况已是極大的改善,「地上地下教會」也逐漸成了歷史詞彙。

過去6年,雙方為此都開展了積極互動。中國舉行了9次新的天主教主教祝聖儀式;同一時期,有8位未被愛國教會承認的主教,即未按照中國政府規定之方式祝聖的主教,也得到了公開承認。臨時協議也初見成效,是雙方可以合作的平台,而這也確認了雙方至此仍是積極的教務合作關係;惟距離「國與國」之間的相互承認,仍然是遙遠的現實。雙方仍在努力維繫這難得但脆弱的共識。

方濟各是歷任教宗最積極爭取與華對話溝通的人。於某次訪問亞洲地區返回歐洲途中,在記者追問下,他一再申明:「對我來說,中國是一個『願望』,因為我想訪問中國,因為它是一個大國……有超越不同政府體制的對話和相互理解的能力。」

或許,400多年前的1552年,同是耶穌會士的聖方濟各.沙勿略也懷抱着同樣的幻想與願望,從馬六甲啟程往中國,最終在台山市的上川島辭世。上川島距離中國海岸不遠,只有幾海里。

結語

正如前文開章所說,教宗方濟各從遙遠的南美走到梵蒂岡,注定是一個不平凡的見證。他在一個龐大的官僚機構內工作,傳統保守的、開放改良的、墨守成規的,都在向他擠兌,不要忘記還有前任教皇的一雙眼睛……

任內,他積極推動宗教對話:2016年2月會見東正教大主教Patriarch Kirill,是千年來首次。對於時下同性伴侶的結合,他於2023年12月表示同意可以祝福。事實上,早於2013年在南美飛往毆洲的航班上接受記者關於同性伴侶之訪問時,他回答「我有什麼資格判斷呢」("Chi sono io per giudicare?";"who am I to judge?"),令教廷的保守人士大受震盪。然而,他對LGBT(性小眾)權利和墮胎權仍持保守立場。他對婦女參與執事和教廷行政工作持鼓勵態度,惟收效甚微。

此外,接納已婚者充當神職人員、接納土著儀式作為天主教禮儀一部分,都是極具爭議的課題,會使將來的繼任人倍感吃力。

不過在有些場合,方濟各也變得特別保守——在家庭的立場上,他決心捍衛「家庭的身分和生存:父親、母親和孩子」,這是「上帝的戰爭」、抵禦「魔鬼的陰謀」……這令阿根廷前總統Cristina Fernández de Kirchner批評道:「上帝的戰爭」和「魔鬼的陰謀」等表述,「是返回中世紀宗教裁判所時代?」

但總的來說,方濟各教宗是注定的改革者、不太會妥協的領導人。不幸的是,其真正改革的意欲仍然有限,大多是改善的口頭表述、促進對話,沒有觸及教條或神職人員的等級制度。他任內所惹起的爭議,引起強烈內部分歧——有時比他的前任更嚴重,尤其是極端保守派。惟毫無疑問,他是與福傳最接近的教宗。這並非是從他所領導的機構來看,而是從意圖、決心和道德立場來看。方濟各試圖令教會回歸到一種活生生的、有血有肉的、神貧而非教條的天主教。

