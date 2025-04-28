黃錦良：培養創科人才 推動教育創新

早前教聯會發布《教育強國建設與香港教育發展》建議書，在七大範疇提出了39項建議，為香港教育發展建言獻策，與國家建設教育強國的目標相呼應。其中我們提出要加快推進數字教育、強化STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教育，以推動教育創新，培育拔尖創新人才，為香港發展成國際創新科技中心提供人才支撐。

推動學校數字化轉型

近年特區政府積極推進教育數字化轉型，成立數字教育策略發展督導委員會，就香港推行數字教育的目標策略及未來發展方向提出建議。因應人工智能（AI）興起，筆者建議政府就數字教育的發展完善政策框架，明確界定數字教育發展願景、策略、目標、實施路線圖及相關指標。政策框架須涵蓋各學習階段，並考慮不同學生群體的需要，確保數字教育資源公平共享；同時，參考其他國家做法，定期更新政策文件，與時並進。

教師之數字素養是推動數字教育的重要基礎。去年政府提出以初中科學科為試點，支援學校將AI融入學與教，加強AI教育。不過目前學界推動數字教育的校際差異甚大，未來應重點提供系統化的教師培訓及專業支援，包括數字課堂設計、數據驅動教學、教育科技應用等，逐步建立一支具備數字創新能力的教師隊伍。此外，香港可參考國家和海外的數字素養指標，制訂一套合適指標，追蹤香港教師掌握數字教育的程度，以提供針對性的支援。

為鼓勵學界探索以創新方式推動教學，筆者建議設立撥款計劃資助學校、專上院校和教育團體，開展更多在校園應用AI或資訊科技的計劃，以創建「智能校園」，為學生提供個性化學習體驗，提升學與教效能；同時促進校務管理效率，減輕教師工作量。

未來，香港可借鑑內地推動數字教育的經驗，加強雙方合作，以完善本港數字教育體系和政策措施。例如定期舉辦內地數字教育交流團，讓中小學校長及相關學科教師，有更多機會到內地的示範學校、數字教育研究中心等參訪，通過深度考察和交流，提升教師的數字素養。同時，加強兩地數字教育平台對接，筆者建議「國家智慧教育公共服務平台」與「香港教育城」互相開放平台給教師、學生、家長使用；共同開發適合內地與香港學生的網上課程及數字教材等，共同打造具創新性和實用性的課程。

加強STEAM教育

《規劃綱要》提出要加強科學教育、大力弘揚科學家精神，促進青年科技人才成長發展。事實上，要培養拔尖創新人才，應從基礎教育階段做起。目前香港資優教育的發展，有待進一步普及。政府須推出更多措施，通過經驗分享和資源共享，使學校可更有效識別及培育資優學生，建立校本學生人才庫。此外，除了安排資優學生參加國際競賽，亦可組織更多研學活動，增進他們與各地資優學生的交流。

於課程層面，加強跨學科協作，提供更多應用實踐機會，培養學生的創新思維；同時，在課程加入更多航天科技的學習元素，並透過課外學習活動，讓學生有機會探索航天知識。除了在中小學，我們期望當局加強幼兒的創科學習，建議增撥相關資源，或與科技企業合作開發適合幼兒的創科啟蒙課程，讓幼稚園舉辦相關遊戲，培養幼兒對科學科技的興趣，為將來的創科學習打好基礎。

隨着小學即將開展科學科，政府應持續向教師提供各項專業支援，包括加強到校專業支援及開展更多學習圈活動，推動跨學科和跨校專業協作，互相分享良好經驗，彼此借鏡參考，讓同工更有信心教授相關知識。

面對全球激烈競爭，香港須積極推動數字教育與STEAM教育發展，培育具備創新能力的拔尖人才，進一步鞏固香港作為國家創新科技中心的地位，增強發展動能，助力國家的新質生產力發展。

作者是港區全國人大代表、教聯會主席

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[黃錦良]