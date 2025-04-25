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丘燿誠

丘燿誠：外送平台工 亟需保障

【明報文章】早前政府公布數碼平台工作者統計數字，約有1.3萬人從事平台外送工作，包括食物和貨物送遞。這數字與2023年立法會秘書處資料研究組所提數字相差甚遠，故此筆者對統計數字有保留。

現時香港仍未有相關法例保障平台外送員的勞工權益；如不幸遇上意外，只有平台公司提供小量保險賠償金額，而且申請手續繁複，很多人都因而放棄。無醫療費、無補償、無收入，手停口停，原因在他們的身分並非僱員，無法享受最低工資，以至一般僱員勞工保障。更甚的是行內黑工橫行，生計受損時就像在傷口上灑鹽，個人生活都成問題，更遑論養妻活兒。早有「Zeek斑馬到家」公司倒閉，外送員透過冗長法律程序確立僱員身分，才能夠透過破產欠薪保障基金取回自身血汗錢。近期有外送平台宣布撤離香港業務，平台外送員的價值瞬間歸零。

前車可鑑，如今新就業形態變化迅速，特區政府應盡快為平台外送員制定法例，保障其勞動權益，方可治標。內地新就業形態勞動者多達8400萬人，單是外賣騎手便有逾1000萬。過去5年，全國法院受理相關民事糾紛共42萬宗，全球沒有任何一個地方比內地更富經驗。去年底最高人民法院發布案例時指出，判斷企業與勞動者是否存在勞動關係，必須抓住勞動關係本質，是否存在「支配性勞動管理」，包括勞動者須遵守工作規則、演算法規則、勞動紀律、獎懲辦法等，這都反映企業存在「用工事實」。此值得特區政府正視及深思。

就立法規管的6點建議

在香港，雖然平台外送員被迫與平台公司簽訂獨立「承包商」合同，但受制於演算法，上線被安排工作、接單、踢單、送單時限和懲罰機制等，足以證明企業的「用工事實」，這也足以證明平台公司與平台外送員有確實的勞動關係。故此，特區政府應盡快制定法例保障平台外送員勞動權益。

筆者提出立法規管保障平台外送員的建議包括：（1）明確平台外送員身分；（2）借鑑內地司法經驗，制定與《僱傭條例》相若的僱員保障水平；（3）為外送員制定標準合約，透過合約制約平台公司；（4）要求平台公司提供與「勞保」相同的保險保障；（5）破欠基金保障應涵蓋平台外送員，若平台公司無力支付薪酬，破欠基金可發揮補底作用；（6）建立勞資官三方協商平台，加強協作與溝通，適時改善工作條件及優化行業標準。

作者是工聯會副理事長、權益委員會主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[丘燿誠]

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