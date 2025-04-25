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徐英偉

徐英偉：應對非法博彩挑戰 增香港城市競爭力

【明報文章】隨着數碼科技快速發展，網上非法博彩已成為香港一大社會及經濟挑戰，尤其在籃球博彩領域，非法活動規模與影響正急速擴大。這不僅損害本港治安，更導致大量經濟收益流入地下市場，侵蝕本地財政基礎。

科技進步令非法博彩活動更隱秘且難以監管。根據亞洲賽馬聯盟的2022年研究，約六成博彩網站屬無牌經營或監管不足。這些非法營運商利用數碼支付和加密貨幣吸引全球顧客，讓市民可隨時隨地匿名投注，對執法機關構成重大挑戰。

庫拉索（Curaçao）就是典型例子。這個南加勒比海島國向全球發放逾1.2萬個博彩牌照，允許提供網上籃球博彩等服務，但當地徵稅和監管幾乎為零，成為非法博彩溫牀。此外，英國博彩營運商「Bet365」的成功，亦反映網上博彩市場的龐大潛力。該公司透過多語言網站吸引全球用戶，客戶數量已超過1億，遠超英國本國人口。

博彩合法化 可遏非法活動創造稅收

事實上，博彩合法化並非新概念。香港早於2003年已通過修訂《博彩稅條例》，將足球博彩納入合法渠道，並授權馬會作為唯一營辦者。此政策成效顯著——自合法化後，逾15,810億元投注額被引導至合法市場，為政府帶來超過1160億元稅收。2023/24財政年度，足球博彩投注額更創下1603億元歷史新高。此外，自2023年起，馬會每年更需向庫房繳交24億元額外足球博彩稅。

上述數據顯示，透過博彩合法化，建立受監管市場，不僅能夠有效遏制非法活動，更可創造穩定稅收來源。在當前政府財赤壓力下，將籃球博彩納入合法渠道，同樣可為政府提供急需的財政支持。參考足球博彩模式，籃球博彩合法化後，每年可望為政府帶來數十億元稅收，紓緩財政壓力。

此外，合法化籃球博彩亦能夠推動本地體育與旅遊業發展。過去10年，馬會慈善信託基金已撥出逾46.5億元，用以建設體育設施、培養運動員、推廣普及體育活動。籃球博彩合法化後，這些資金來源將進一步擴大，有助本港運動員更有效地參與國際賽事，並激發市民對體育的興趣與支持。

必須伴隨審慎政策設計與執行

更重要的是，合法化籃球博彩可吸引更多國際體育賽事與合作機會。現時澳門和新加坡已憑藉籃球相關活動吸引大量遊客與球迷：今年澳門引入美國NBA季前賽及球迷互動活動，星洲亦推出「NBA新星邀請賽」。相比之下，香港目前尚未與NBA建立長期合作關係。籃球博彩合法化後，香港可望進一步開拓國際合作空間，舉辦更多結合體育、娛樂和文化的活動，吸引本地及國際遊客，鞏固作為亞洲頂尖國際旅遊城市的地位。

當然，合法化籃球博彩並非萬能解藥，必須伴隨審慎的政策設計與執行。首先，必須建立完善的監管制度，確保博彩活動公平透明，並有效打擊非法網站運作。其次，政府應加強公眾教育，提升市民的博彩風險意識，減低賭博成癮對個人及家庭的影響。最後，必須確保博彩稅收的合理分配，將收入投入於基建、教育、體育發展等領域，讓市民切實感受到政策帶來的好處。

作為中國唯一尚未推行合法籃球博彩的地區，香港在體育博彩發展方面，已明顯落後內地、澳門及台灣。非法博彩迅速擴張，加上政府財赤壓力，突顯合法化籃球博彩的必要。透過合法化，香港可有效遏制地下博彩活動，為政府帶來穩定財政收入，同時推動體育與旅遊業發展，提升國際競爭力。

總括而言，籃球博彩合法化不僅是一項務實的政策調整，更是香港在國際體育與文化舞台上重新定位的重要一步，值得政府和社會各界深入探討、積極推進。

作者是原民政事務局長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[徐英偉]

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