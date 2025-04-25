姚志勝：夏寶龍國安日講話要義解讀與延伸分析

其一，夏主任講話以習近平主席總體國家安全觀為指導，其要點可概括為「三大宣示」和「三個相信」，前者是宣示中央態度和立場，即丟掉幻想、敢於鬥爭；後者是表達對港的希望和要求，即維護國安、人人有責。

其二，夏主任講話傳達的最重要信息是，香港如何應對美國貿易戰是國家對美戰略一部分，香港與美國的關係定位為敵對關係；其講話內容是對中央對美鬥爭方略的深刻領悟、堅決執行、具體落實，對港如何更好維護國安、應對美國貿易戰、實現高質量發展，具重要指導意義。

其三，夏主任向香港工商界和企業家喊話，顯示了經濟安全的重要，指明了工商界維護香港和國家發展利益的責任擔當；香港須高度重視鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，維護經濟安全，充分發揮免稅自由港的優勢，化危為機。

港美關係定位 是敵對性質

香港如何應對美國發動的關稅貿易大戰，這是香港社會高度關注的大問題。夏主任的國安日講話給予清楚答案，明確表達中央態度和要求。夏主任先用3個「歷史和現實告訴我們」作出三大結論，宣示中央的嚴正態度：一是外部勢力搞亂香港、以港遏華圖謀不會變，也不可能得逞；二是包括香港同胞在內的中國人民不吃霸道霸凌那一套；三是香港同胞愛國愛港，背叛祖國、背叛香港的人沒有好下場。

夏主任還用3個「我們相信」表達中央的殷切希望：一是相信香港特區維護國安機構定能堅決扛起維護國安神聖使命；二是相信香港社會各界定能積極履行維護國安義務；三是相信工商界定能倚港興業、貢獻國家。

在筆者看來，夏主任的國安日講話之最重要意義就在於告訴人們：香港如何應對美國貿易戰，是國家對美鬥爭方略的組成部分，香港與美國關係是對抗性的敵對關係。中央關於港美關係的這個定位，是一個非常重要的宣示：既進一步表明中國對美貿易戰「堅決反制、奉陪到底」的強硬立場，也提醒我們必須嚴肅對待美國敵意對抗的嚴峻現實。

當經歷過港版「顏色革命」黑色暴亂的嚴重衝擊，當看到美國制裁中央和香港特區維護國安官員的霸權行徑，當面對美國竟向免稅自由港的香港加徵高達145%關稅的蠻橫霸凌，我們就很容易理解，香港的命運與國家緊緊綁在一起；美國惡意制裁香港之目的，是企圖搞亂香港、以港遏華，阻礙中國崛起。

正如夏主任說：美國不是要我們的「稅」，而是要我們的「命」。夏主任希望香港社會了解：中美正進行一場關乎國運和世界大局的戰鬥，中國必須以戰止戰，用勝利贏得和平、尊重，「打得一拳開，免得百拳來」，中國有底氣、有能力、有意志贏得勝利；香港社會一定要團結一致，與國家聯手應對。

筆者認為，正是基於港美關係是敵對性質的定位，夏主任講話以「三大宣示」和「三個相信」提出對香港的工作要求，簡而言之就是3句話：前事不忘、警鐘長鳴；丟掉幻想、敢於鬥爭；保港護國、人人有責。

工商界有責任維護經濟安全

夏主任講話中關於工商界的內容，外界有許多不同解讀。筆者在此補充一個看法：夏主任這個論述還包含了中央對香港經濟安全的重視，及工商界維護經濟安全之作用和責任的要求。

以習主席總體國家安全觀作指導，對夏主任的這段話會有更清楚、更深入理解。總體國家安全觀包括五大要素，經濟安全是其中一個重點領域。所謂經濟安全，就是要確保經濟發展不受侵害，為國家安全與發展提供堅實基礎。在美國關稅霸凌引發全球貿易金融市場動盪的大背景下，已實現由亂轉治的香港當前面對的國安問題，主要不是顛覆政權、軍事入侵或其他傳統安全威脅，而是金融、貿易、航運等非傳統的經濟安全威脅。

國際金融、航運、貿易中心地位，既是香港經濟立足之基，也是國家發展的重要依託。美國打擊香港的三大中心地位，就是意圖衝擊香港和國家的經濟安全。所以，鞏固、提升三大中心地位，是香港維護經濟安全的重中之重。

工商界是推動香港經濟發展的主力軍，在維護香港和國家的經濟安全方面擔負重要責任。所以，夏主任在講話中希望工商界賡續愛國愛港優良傳統，正確認識自身事業與香港發展、與國家發展的關係，永遠不捨大義，不忘國家利益，以港為家，倚港興業，用更有力的實際行動建設香港、貢獻國家。

李家超狠抓落實 轉危為機

香港過去的大發展，都是在迎接挑戰中抓住機遇。行政長官李家超在國安日致辭中表明了狠抓落實的態度，不僅強調深入踐行總體國家安全觀，而且部署深化國際交往合作、積極融入國家發展大局，致力轉危為機、加強競爭力，實現高質量發展和高水平安全的良性互動。

筆者認為香港應對美國貿易戰、維護香港和國家經濟安全，最重要着力點是應該充分發揮三大中心地位的作用：

一是強化香港作為國家國際航運貿易最前線和最重要窗口平台的功能，加強內聯外通，憑藉零關稅優勢加強轉口功能，協助貫通內地與美國以外的其他市場，發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，包括舉辦大型國際貿易高峰會，為合作伙伴提供溝通合作平台；加快建設「一帶一路」綜合服務中心，發展東盟及一帶一路其他地區的貿易市場；特區政府高層協同商界人士訪問歐洲，拓展與歐洲的經貿合作。

二是強化國際金融中心競爭力，吸引因為全球資產市場震盪而願意來港避險的國際資金，包括加快開發創新金融產品，尤其是發展港元穩定幣和離岸人民幣穩定幣，以適應「去美元化」的貿易交付需求；加快傳統金融業務與金融科技深度融合等，將貿易金融戰轉變成香港發展機遇。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]