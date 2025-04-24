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顏汶羽

顏汶羽：一試多證計劃：推動灣區人才流動與共同培訓

【明報文章】早前政府宣布推行建造業「一試多證」計劃，並公布首兩個試行工種（油漆工及砌磚工）的灣區標準。作為民建聯人力事務發言人，我衷心感謝政府接納我的建議。「一試多證」不僅提升了大灣區建造業整體人力水平，還促進區內建造業人才流動與共同培訓，為行業發展開啟新篇章。

「一試多證」之核心在於建立統一的灣區標準。該計劃讓建造業技術工人在粵港澳三地中任何一地通過考試後，即可同時得到三地認可的技能證書。這一安排不僅極大地方便了技術工人的職業發展，更在提升專業水平和市場競爭力的同時，拓展了他們的就業機會，促進區內技術工人的流動。

「一試多證」另一大亮點，是粵港澳三地在共同培訓領域的深度合作。灣區標準結合了三地培訓優勢，並採取「就高不就低，就多不就少」原則，確保培訓質素達到國際水平。這不僅可提高技術工人的專業能力，也為新興技術的應用奠定堅實基礎。

例如在油漆工標準中，均勻度和流程系統化等要求，結合了三地的最佳實踐；砌磚工的標準則着重於平整性、物料運用技巧及流程優化。這些高標準培訓內容，可令技術工人掌握更精湛技術，並熟悉區內法規及行業規範，為他們在大灣區的發展提供更大支持。

未來，我期望三地能夠進一步深化合作，將培訓範圍擴展至更多工種及技術領域，特別是在模塊化建築（MiC）和建築信息模擬（BIM）等新興技術方面的應用。

建議擴大計劃範圍

「一試多證」的推行，是推動大灣區建造業高質量發展的重要一步。通過統一的技能認證和人才流動機制，粵港澳三地於產業協作方面的聯繫更加緊密，也為建造業長遠發展奠定基礎。我相信隨着「一試多證」進一步推進，大灣區建造業將迎來新一輪高質量發展。

雖然「一試多證」目前集中於建造業，但我建議政府考慮將其範圍逐步擴展至更多工種及其他行業。例如建造業中的行業管工職系（科文），可率先納入計劃，助力更多專業人員參與灣區建設。同時，製造業、物流業等其他行業也可參考類似的跨區域認證模式，為灣區的全面發展提供支持。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[顏汶羽]

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