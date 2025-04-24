韓俊賢：改善交通體系 罰款和教育須與時並進

物價變遷 「牛肉乾」罰款早已微不足道

「牛肉乾一張320蚊」，這個違泊罰款是1994年英殖時期所定。香港已回歸祖國近28年，行政長官也已經歷了5任。常言道香港物價變得快，唯獨此處不變更。香港通脹與物價，無論是碟頭飯、巴士港鐵車資，更不必講樓價屋租，早已換了人間。

從公共行政和管治角度看，如交通違例定額罰款是為了執法簡易，同時可避免多餘行政流程和開支；同時，對於輕微且沒有導致他人傷亡或財物損失、不涉及刑事責任的交通違規事故，作象徵式小懲大戒。不過早在10多年前，這些罰款已如同「交車租」，甚至跟油錢相比，罰款金額早已隨時代洪流而變得微不足道。

若筆者提出，對這是「微犯罪行為」也可能需施以一定阻嚇性的刑罰（金額），有人或會認為是小題大做。但如果正向思考，微不足道的罰款又會不會是徒具形式？倘把現時超速駕駛等19項定額罰款攤開一看，不少其實與行人安全和集體運輸可靠度相關。如果這些罰款不足以令駕駛者警惕在斑馬線不可橫衝直撞、巴士站不能當停車場等，那麼構成的或會是交通亂象。

當然，筆者認為香港絕大部分駕駛者，包括職業司機及所有自駕者，都是有水準的；同時，對比鄰近地區，本港駕駛執照考試嚴格是不爭事實。除了罰，現在行之有年的扣分制和駕駛改進課程，因為被不少人認為無聊且費時，遠比罰錢更被人視為畏途。筆者的駕照是留學時在外考取，回港後因不適應駕駛方向，最終也要學習改進駕駛。要令交通安全名實俱副而且到位，罰款和教育絕對要與時並進。

當局須提出更全方位政策

相對而言，違泊和咪表加價，或許會是政府在財赤下的開源必要之舉。惟本港泊車難、車位少，乃人所共知的難題。香港私人泊車位跟商品化的房屋一樣，成為貴重資產。若一個城市沒有刻意控制低乘載量的私家車數目，車位供應和汽車發牌數目就應相輔相成。但香港的情况是如此嗎？市民大眾也許心裏有數。

事實上，違泊所衍生的問題，是每個曾在地區耕耘的社區工作者都難以拆解的錐心之痛。筆者於區議員任內曾經遇到，當時鄰近葵青9號貨櫃碼頭、本來權充貨櫃車臨時泊位的「倔頭路」因為建屋而被封閉，使貨櫃車司機在午膳或休息時，將車輛泊在區內主幹道，而造成巴士、小巴埋站困難。筆者雖曾以橫額和「社區特訊」方式，希望讓居民得悉情况，也曾於區議會動議在區內閒置土地闢建臨時貨櫃車泊位，但仍然常常被上落巴士、小巴時受阻的街坊痛斥無能。可見問題難解的程度，甚至直到今天也毫無寸進，令人唏噓。

無論是交通違例定額罰款抑或咪表收費等，追源溯始，這些政策工具的本意，是以改善交通為出發點。如果只為令現在告急的政府庫房添點財源而加價，但沒有對相關交通問題提出處理良方，恐怕其所引起的反效果，將令運輸部門的主事者意想不到。有識之士或當局必須加強思考，提出更全方位的政策，完善本港交通體系。

作者是民主黨交通政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓俊賢]