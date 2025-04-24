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招國偉

招國偉：優化「白居二」配額安排

【明報文章】2017年11月房委會通過恒常化「臨時計劃」為「白表居屋第二市場計劃」（白居二），向符合白表資格者提供配額，可於房委會的居屋第二市場，及／或房協的住宅發售計劃第二市場，購買未補價的資助出售房屋單位，提供更多置業機會。

「白居二」計劃申請反應不俗，於「白居二2020」及「白居二2022」分別錄得11.7萬宗申請，超額25倍；「白居二2023」亦錄得7.8萬宗申請，超額達16倍。這反映白居二計劃的受歡迎程度。早前截止申請的「白居二2024」，臨時數字錄得3.4萬份紙本及網上申請；而首次推出白居二青年計劃錄得約2.6萬份申請，佔整體數字近八成，反映相當受青年歡迎。

除了申請反應，筆者留意到配額行使率的情况，亦想從中提出一些優化建議。現時白居二計劃配額，會以家庭及一人類別，以9：1方式分配。例如4500個配額，當中4050個會撥予家庭，餘下450個會撥予一人申請者。推行過程包括經申請及攪珠後，按先後次序邀請申請人接受資格審查；通過審查後，申請者會獲發批准信，持有人可在指定日期內（由發出日期起計6周內有效），向房委會及／或房協付費申請「購買資格證明書」（證明書），在一年有效期內可於第二市場購買未補價單位。

建議設候補名單 分階段遞補配額

從房委會資料看，在「白居二2019」、「白居二2020」及「白居二2022」計劃中，批准信持有人最終申請證明書佔該期計劃的配額比例，分別為87%、85%及82%；約有一至兩成申請者，選擇放棄申請證明書。據悉，現時房委會並沒有就配額作填補的安排，筆者認為是有點可惜的，可研究做些調整——建議設立候補名單及分為兩個階段，房委會在第一階段發出批准信之後，按最終未有申請證明書的情况，可安排第二階段的遞補。

雖然白居二計劃恒常化後，房委會每年都會推出一定的配額供合資格白表者申請，但攪珠畢竟也是碰運氣方式，未必一定獲得幸運機會，總會有落選的申請人。如果能夠讓候補申請人有遞補機會，既能善用配額，更重要的是令有需要者得到置業機會，不致浪費。

作者是公屋聯會總幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[招國偉]

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