陳帆川：香港電台受議員關注 中立報道仍有否價值？

英、美、歐幾名學者在《國際傳播期刊》（International Journal of Communication）發表了一篇公眾對不偏不倚報道需求的論文，涵蓋全球40個國家的新聞讀者。研究指出，絕大部分人都推崇不偏不倚的公正報道，但來自4個群組的人，傾向閱讀跟自己同聲同氣、立場相近的新聞。他們包括政治立場鮮明者、愛用社交媒體的年輕人、女性，以及低下階層。

學者：4個群組傾向停留「迴音室」

政治立場鮮明者選擇性聆聽合意的新聞報道，不難理解。至於其餘3個群體，為何也對公正報道嗤之以鼻？研究指，他們屬於社會上較弱勢的群體，在主流傳媒找不到反映自己價值觀的聲音，因此不相信所謂公正報道。西方主流傳媒傾向服務最大讀者群，即是男性白人讀者，報道多從他們的角度出發，常遭學者詬病。

該研究還發現了幾個跟普遍學者認知相反的現象。傳媒是第四權，在極權國家尤其重要，因為能夠監察政府。但研究結果顯示，公眾的態度恰巧相反——在土耳其、肯尼亞、菲律賓等民主制度受挑戰的國家，公眾寧願看跟自身立場相近的報道，也拒絕相信不偏不倚的新聞。由於官媒與廣泛媒體受政府操縱，影響了公眾對所謂公正報道的觀感，因此讀者寧願追求「迴音室」。

按道理，一個國家的民主發展愈成熟、媒體愈多元化、讀者看的媒體愈多，也就更認同不偏不倚的報道。該研究卻發現，一個國家的民眾從多個不同媒體閱讀新聞，反而更傾向停留在「迴音室」；僅習慣閱讀三數個媒體的國民，更推崇不偏不倚的報道。

其中一個原因是，公眾不相信媒體公正，才閱覽多個頻道看新聞；閱覽頻道愈多，接觸立場偏激、同聲同氣報道的機會也愈大。相反，以英國為例，國民平均僅閱讀4個新聞品牌，在所有其研究國家中最少，惟大部分人都推崇不偏不倚的報道。這可能是因為，屬公正報道典範的英國廣播公司在當地滲透率極高，因此讀者毋須訪尋新聞平台，也能夠認同不偏不倚新聞的好處。

香港民主發展成熟、選舉制度完善，特首李家超曾說「新聞自由空間無限」、「標準與先進地區一致」。按上述研究推論，公共廣播機構如果能夠不偏不倚地報道新聞，切合讀者需要。有關這個問題，還是交由愛國者去再三研究比較穩妥。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]