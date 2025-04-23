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張國樑

張國樑：捍衛國家主權 回擊霸凌制裁

【明報文章】早前美國國務院發布《香港政策法報告》，並宣布制裁6名北京駐港機構及香港政府官員。此類行徑不僅是粗暴干涉中國內政，更是對國際法和國際關係基本準則的公然挑釁。針對美方霸凌行徑，中方據《反外國制裁法》，對在涉港問題上惡意攻擊中國和干涉香港事務的美國國會議員、官員及部分非政府組織負責人，予以對等制裁。這一決定重點體現了中央政府捍衛國家主權的堅定態度，也彰顯了依法治國、以法捍衛國家利益和安全的進一步深化意義。

《實施中華人民共和國反外國制裁法的規定》（《規定》）於今年3月正式頒布執行，內容着重四大面向，包含完善反制措施、細化反制程序、加強部門協同及強化執行措施等，並明定對反制裁對象查封或凍結的財產，包括現金、股票、知識產權等。在應對當前的複雜國際環境下，《規定》為中國提供了合法和合規的反制工具，是次對美方涉港錯誤行徑的反制，正好體現得淋漓盡致，充分說明中國在面對外部壓力時能夠以法治為武器，從容應對挑戰。

美國干預香港事務 是霸權主義的延續

美國長期以來以「人權」及「民主」為幌子，干涉他國內政，實質是維護其全球霸權的政治工具。在涉港問題上，美方無視中國對港主權，屢次插手香港事務，試圖將香港作為遏制中國大陸發展的棋子。其所謂「制裁」不僅毫無法律依據，更是對中國內政的公然干涉。

美國在涉港問題上的錯誤行徑，跟其最近所謂的「對等關稅」政策如出一轍，意圖在經濟領域上通過單邊施壓，削弱中國經濟競爭力。這種霸權主義邏輯，亦在外交層面胡作非為。

《規定》的出台，是中國應對國際形勢變化的重要法律保障，也是確保中國在國際事務裏享有平等地位，堅決抵制任何形式的霸權主義行為。隨着一些西方國家頻繁使用非法單邊制裁手段干涉他國內政，國際法和國際關係基本準則正面臨嚴峻挑戰。在此背景下，《規定》可謂適逢其時，成為中國在面對外部挑釁時的依據，也是維護國際公平正義的重要舉措。

今次反制行動，表明中國已從過去的「被動應對」轉為「主動維權」，並通過法律途徑為自身核心利益提供有力保障，更是國家治理能力現代化的重要進展。

外部干預 注定失敗

香港自古以來就是中國領土，1997年回歸以來，一國兩制成功實踐，為香港繁榮與穩定奠定堅實基礎。然而近年美國及其盟友不斷插手香港事務、支持反中亂港勢力、借助「港獨」勢力破壞中國的主權完整，試圖利用香港問題遏制中國大陸發展。這些行徑不僅未能改變香港發展方向，反而加速香港社會對國家安全與穩定的深刻認識。

事實證明，實施《港區國安法》後，香港整體社會從「由亂到治」走向「由治及興」。香港繁榮與穩定不開內地的堅實支持，而任何外部勢力的干預都無法改變香港發展方向。中方在面對美方挑釁時，始終以「不惹事，但也不怕事」的原則堅定維護國家核心利益和安全。正如中方在面對特朗普政府野蠻無理的所謂「對等關稅」政策時，展現出韌性與決心，說明中國有能力、智慧應對各類挑戰，確保香港長期繁榮穩定。

國際社會應共同抵制單邊制裁霸權

單邊制裁是美國霸權主義的一種具體表現，其長期以來濫用國際金融體系的霸權地位，通過經濟手段達到政治目的。然而這種行徑不僅損害全球經濟穩定，也加劇國際社會分裂與對立。從伊朗、俄羅斯到如今的中國，美國單邊制裁政策已引發廣泛不滿與抵制。國際社會應共同努力，抵制美國的非法制裁行為，維護以聯合國為核心的國際秩序。唯有在平等尊重的基礎上，各國才能夠實現長久和平與繁榮。

中方此次對美方涉港錯誤行徑的反制，是捍衛國家主權與尊嚴的堅定舉措，也是依法治國理念的具體體現。香港是中國不可分割一部分，任何外部勢力的干預都注定失敗。若美方不肯認清現實，只會在錯誤道路上愈走愈遠。中國將繼續以堅定姿態維護自身核心利益和國際秩序，為世界和平與穩定做出積極貢獻。

作者是香港青年時事評論員協會榮譽會董

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張國樑]

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