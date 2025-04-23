劉寧榮：特朗普全球關稅戰的內因

特朗普關稅政策從一開始就是採取全面包圍戰略，堵住中國輸美產品的前門與後門，令中國出口商品無法通過中轉國進入美國。面對硬氣的中國，只能贏不能輸的特朗普政府無疑極可能推出更多圍堵措施。美國對華的一些商品最高關稅已達到離譜的245%；美方還考慮透過對其他貿易伙伴讓步，換取它們與美國站在同一陣線，堵住所有中國出口通道，甚至醞釀極端手段，將中概股從紐約交易市場除牌。

這場全球關稅戰的中美對決才剛開始，兩國極可能陷入美國以經濟和科技圍堵中國的新冷戰！

關稅戰的戰略意圖：政治遺產與權力延續

特朗普發動全球關稅戰的根本動因，源於其塑造「美國史上最偉大總統」的政治野心。通過「讓美國再次偉大」（MAGA）的競選口號，他試圖將個人政治生命與國家戰略深度綁定，其戰略佈局具顯著的長周期特徵。

特朗普為何選擇在當前這個時機就發起關稅戰？最重要原因就是他極想成為美國歷史上的最偉大總統。他的競選口號「MAGA」，其實也是「讓特朗普更加偉大」。

特朗普戰略佈局遠不止未來4年的執政期限，而是着眼未來12年的權力延續計劃，不僅在未來4年總統任期內有效執政，更重要的是，若無法修憲使其第三次出任總統，他希望其支持的候選人能夠繼續執政8年，自己成為共和黨的最高精神領袖，掌控美國未來發展進程，從而確保他可以主導未來12年美國政經發展趨勢，讓「特朗普革命」可持續12年之久，改變美國與世界的歷史走向。

他發動的關稅戰，是特朗普革命最重要的一部分。他必須在短時間內兌現其競選承諾，而他的窗口期只有半年到一年，以便為明年中期選舉積累足夠資本，確保共和黨續掌參眾兩院。今天的美國已進入「民主威權」時代，共和黨掌控白宮、國會領導權；但一旦中期選舉失利，特朗普的執政就會面臨國會阻力。

因此特朗普必須在有限的半年到一年之內推動重大變革，以鞏固其政治基礎和政策議程。為實現這一目標，他必須兌現競選承諾；而這些承諾的關鍵部分，需在半年到一年內迅速兌現。

「兩控兩減」「一加一退」政策組合

特朗普為兌現競選承諾，構建了系統性的政策組合，可概括為「兩控」、「兩減」、「一加」、「一退」。

「兩控」是打擊非法移民、抑制通脹，以鞏固基本盤選民支持。一是控制非法移民：特朗普對非法移民發動了一場全面打擊行動，目標是將非法移民趕出美國。一些拉美國家不配合接收非法移民，他就利用經濟手段施壓，甚至不容許這些國家政府官員入境美國，逼迫這些國家就範。二是控制通貨膨脹：美國政府在疫後大撒錢，導致通脹居高不下，嚴重影響美國民眾生活。他承諾採取措施控制通脹，並降低利率、降低個人生活成本。

「兩減」是大規模減稅、削減財政開支，刺激經濟並降低債務風險。一是減稅：特朗普推行大規模減稅政策，旨在刺激經濟增長、減輕企業和個人稅負。二是減開支：他承諾削減政府開支，以減少財赤、提高政府財政效率。

「一加」是加關稅：全面加徵關稅，縮減貿易逆差和重塑製造業。特朗普對多國商品加徵關稅，特別是對中國商品加徵高額關稅，試圖通過貿易保護主義手段來保護本土產業和就業。

「一退」是退出國際體系：退出國際組織，擺脫多邊體系束縛。特朗普重新入主白宮之後，再次掀起「退群潮」，退出一系列國際組織和協議，包括《巴黎氣候協定》和世界衛生組織，認為這些國際組織阻礙了他的政策實施。此外，世界貿易組織（WTO）目前也面對困境，其爭端解決機制幾近癱瘓。在這種情况下，中國即使向WTO尋求公正裁決，也難以得到有效的支持和執行，因為WTO的權威和有效性已經大打折扣。

「親藍領」卻放任富豪資本套利

特朗普為實現其政治抱負，採取的措施是「親藍領」。過去30年裏，超級全球化有利於美國跨國企業向全球拓展，特別是在中國的投資令他們獲取了巨大利潤。

上世紀70年代美國排名前3位的大企業，是埃克森美孚石油、通用汽車和福特汽車，為美國藍領工人創造了眾多就業機會。時至今日，美國三大企業是沃爾瑪、亞馬遜和蘋果，這3家企業的商品絕大部分都是來自海外，給美國藍領工人創造的就業機會十分有限，超級全球化導致500萬製造業崗位流失。同時，金融資本氾濫，華爾街一路高歌猛進，美國金融界在全球的擴張中也是盆滿缽滿。美國股市節節升高，美國藍領階層卻在經濟浪潮中逐漸失意。

特朗普選擇親藍領工人的道路，這在很多人看來是難以置信，畢竟他身為美國最富有的富豪之一，卻依靠藍領工人在關鍵搖擺州的支持登上權力巔峰。然而關稅戰爆發後，卻出現了非常有趣的矛盾現象——特朗普聲稱要為藍領工人謀福利，但股市的動盪卻使其富豪朋友賺得盆滿缽滿。他在電視上毫不掩飾地吹噓，自己的朋友在股市賺了25億美元。這種現象令人費解，因為他的行動跟其初衷出現了明顯矛盾。

特朗普的解法是減開支和加關稅

美國政府債務已高達36萬億美元，債務不斷攀升，是美國經濟的最大隱患。收入趕不上債務增長速度，國家就會破產。美國已意識到必須扭轉這種趨勢，不可放任政府支出不斷上漲。美國2025財年前半年的赤字已高達1.3萬億美元，全年將高達2.5萬億美元。富商馬斯克領導的效率部大刀闊斧消減開支，計劃為特朗普砍掉聯邦政府今年的1萬億美元開支。特朗普的如意算盤是透過高關稅，另外獲得約1.2萬億美元收入。有了這些錢，他才有可能兌現為選民減稅的承諾。

2024年美國貨物貿易逆差比上一年增加14%，達到1.21萬億美元。去年美國出口額僅增加2%，升至2.08萬億美元；而進口額為3.29萬億美元，比上年增加6%。包括服務在內的貿易逆差為9184億美元。在特朗普看來，美國今天的「淪落」，就是因為被盟友和對手佔盡便宜。去年美國與92個國家和地區有貿易逆差，與111個國家和地區有貿易順差；美國的三大貿易逆差國家是中國、墨西哥和越南，逆差分別是2950億、1720億和1230億美元。

問題在於，美國的貿赤是外國資本大量湧入美國的原因之一。根據美聯儲的數據，57萬億美元的美國金融資產屬於非美國人擁有。美國貿赤導致大量資本流入美國，美元持續高估，這些赤字反過來刺激了總需求，加劇了美國的貿易不平衡、損害美國競爭力。但沒有這些外國資本、無人去購買美國國債，美國政府不斷升高的赤字就無人填補。國債發行嚴重依賴貿易逆差帶來的資本流入，是制度性的缺陷，但如何解決美國面對的惡性循環？貿易逆差引發資本流入，導致美元價值上升，又加劇貿易逆差。

美國要戒掉過度開支與過度消費，關稅成了特朗普的解藥；惟關稅的真正目標是增強美國出口競爭力和復興美國製造業。

必須穿透表象看本質

美國製造業萎縮，極為明顯。二戰後，美國金融、保險和房地產對本地產值的貢獻增加了一倍，但製造業的貢獻縮水了一半。美國製造業的萎縮原因在哪裏？美國股市節節升高，企業將資金用於回購股票，私募公司用於槓桿收購，數額高達萬億美元。這種趨勢，嚴重削弱美國製造業競爭力。

特朗普或許給許多人留下了「瘋狂」的印象，但必須穿透這一表象看本質。我曾3次準確預測特朗普將入主白宮、又被「掃出」白宮、然後再次入主白宮。當我們深入探究過去30年超級全球化時代對美國社會造成的巨大衝擊時，就不能低估特朗普革命的影響力，也不能低估特朗普發動這場關稅戰的決心。

美國製造業空心化已達極限；政府債務水平不斷升高，也已達到極限；貿赤不斷擴大，亦已經達到極限。這三大極限，在特朗普看來都與中國相關，這場全球關稅戰的主要目標必然對準中國。特朗普的極度施壓戰略能否成功？中國能否成功抗擊這場關稅戰帶來的巨大衝擊？請聽下回分解。

（全球關稅戰與中美對決系列之一）

作者是香港大學協理副校長、香港大學中國商業學院創始院長

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[劉寧榮]