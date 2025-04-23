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2025年4月23日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：中美貿易戰——香港沒角色，但有「特色」 ／文：陳景祥
聞風筆動：全運會年底舉辦 智庫倡內地赴港可留14日 ／文：李先知
劉寧榮：特朗普全球關稅戰的內因
劉銳紹：哪怕謠言滿天飛 日後我仲笑微微——追思盧國沾與造就「詞聖」大環境的今昔對比
田方澤：離港消費難免 需尋香港優勢
張國樑：捍衛國家主權 回擊霸凌制裁
筆陣：中美貿易戰——香港沒角色，但有「特色」 ／文：陳景祥
【明報文章】當香港前途問題大局底定後，美國於1992年通過《美國-香港政策法》，承諾1997年中國收回香港後，美國在經貿、科技、外交等政策上，將會區別對待香港與中國內地。
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筆陣：中美貿易戰——香港沒角色，但有「特色」 ／文：陳景祥
聞風筆動：全運會年底舉辦 智庫倡內地赴港可留14日 ／文：李先知
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