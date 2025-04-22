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狄志遠、崔定邦

狄志遠、崔定邦：大熊貓大戰白頭鷹

【明報文章】在當前國際形勢複雜多變的背景下，中美貿易關係再度緊張。美國總統特朗普再次執政後，迅速將其商業談判手段應用於國際關係，對全球經濟帶來新一輪不確定性。回顧特朗普的商業歷史，他的商業策略一向充滿爭議；如今這些策略被運用到國與國之間的經貿關係，令全球市場波動不安。

特朗普政府近期的一系列政策，已引起國際社會廣泛質疑。多個傳統盟友正重新評估與美國的關係，部分國家甚至開始公開表達不同意見。在這種情况下，中國保持了大國風範，以理性務實態度應對挑戰。這種姿態，贏得了包括許多台灣民眾在內之不同社會的尊重。

當前的中美較量，不僅體現在傳統貿易領域，更延伸至金融、科技等多個層面。有學者指出，現代的大國競爭可能更多體現為經濟與金融的較量。美國試圖通過關稅手段向中國施壓，而中國憑藉強大的生產能力和快速發展的高科技實力予以應對。中國在製造業的優勢依然明顯；特朗普政府計劃將製造業工作崗位帶回美國的願景，在實踐層面面對巨大挑戰。

香港作為國際金融中心，近年經歷了疫情和政治環境的變化之後，如今已經重新開放並恢復連接全球。雖然普羅大眾及商界確實受到一定影響，但香港人的活力和鬥志未減，香港的國際化特色依然保持；特區政府在開拓東盟市場方面，也取得了一定成績。在可預見的未來，全球可能從一體化逐漸轉向東西方陣營分化。面對這一轉變，以中國為首的東方國家正積極應對。

中美經貿摩擦加劇之下

港旅業需靈活調整策略

作為國家面向世界的重要窗口，香港在中美經貿摩擦中扮演着獨特的中介角色。世界各國的產品仍需進入中國大陸市場，而香港正是一個卓越的橋樑。據了解，香港旅遊業界近期曾訪問越南，尋求合作機會。值得注意的是，越南可能會在短期內對中國大陸及香港旅客實施免簽證政策，這將有助於促進區域經濟發展，同時展示了香港在連通國家與世界方面的獨特作用。

於當前形勢下，我們建議熱愛旅行的香港市民，今年的旅遊計劃可以多考慮內地目的地，特別是內地較遠的地區，例如每3次旅遊中，安排兩次前往內地較遠地區。這不僅可以享受到「性價比」高的消費體驗，還能夠將經濟效益帶到內地服務業、飲食和交通等相關行業。這種選擇，既是支持國家經濟發展的實際行動，也體現了雙向奔赴的真諦。

在中美貿易摩擦加劇的背景下，香港旅遊業需要靈活調整策略、把握新機遇。通過拓展內地市場和加強與周邊地區的合作，香港旅遊業有望在挑戰中尋找到新的生存之道。

作者狄志遠是立法會議員（社福界）、新思維主席，崔定邦是狄志遠議員（將軍澳）辦事處義務總幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠、崔定邦]

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