葉文斌：從鼎盛到解散 民主黨從不承認錯誤

民主黨要解散，有人將之與危機應變以至規劃「一起談」。筆者曾與一名公共事務顧問討論關於企業／組織處理危機的技巧，對方說過一句話令人印象深刻：「如果企業／組織肯定是做錯了，最好方法是盡快坦誠承認錯誤，否則一直狡辯，情况可能更壞。」把這話套到民主黨身上，重點是從2014年「佔中」到2019年「修例風波」，似乎社會都未聽到民主黨有為自己的違法、縱暴行為承認錯誤。

民主黨之所以走到今天，不是受到壓迫，而是他們背棄了當初路線，走上所謂「違法達義」之路。筆者認為主要原因有三：

（1）放棄和理非，擁抱「違法達義」

有部分人認為，積極參與黑暴運動是民主黨走向解散的最終原因。把時間線拉遠一點，其實民主黨當年參與非法「佔中」，是其背棄路線的第一步。

2013、2014年時，在「佔中」時或之前，坊間爭辯最多的地方，就是以「非法佔領」來爭取自己想要的民主方式，是對是錯；若民主黨宗旨是「和平、理性、非暴力」，又應否參與行動。結果是該黨上下基本都支持非法「佔中」行動。翻查2014年12月警方在金鐘清場的新聞，當時被捕者包括民主黨劉慧卿、涂謹申、何俊仁、單仲偕等。

有時行錯一小步，就會注定往後每一步繼續錯。非法佔領市區要道，既不合法，也影響市民使用道路的權利；於非法「佔中」過程，亦出現過不少警方與佔領者衝突的場面。民主黨選擇以違法方式表達訴求，是其轉向的開始。

（2）參與黑暴運動，並以此為傲

有了參與違法行動而得到部分反對派「認可」的前例，到了2019年黑暴運動，民主黨當然亦有參與其中。當時令筆者印象最深的有兩件事：其一是民主黨時任主席胡志偉，明明之前還是個溫和派，但於黑暴期間亦「勇敢」走在暴力現場前線，高呼「我要見指揮官」；另一場面則是，當時民主黨新星鄺俊宇在元朗的暴動現場，坐在地上與暴徒「磋商情况」。

當時民主黨不論資深的還是年輕的，都不時於暴動現場出現，有時甚至會站在前方，為示威者阻擋警察。和平？理性？非暴力？民主黨當時的取態，已變成支持黑暴的中堅分子。

（3）只有別人錯，從無自己錯

近日民主黨宣布啟動解散程序，該黨中人以至元老級人馬，似乎都沒有果敢地行出來承認自己在非法「佔中」、黑暴運動時的錯誤行為（如有人在法庭求情則另計）。如該黨現任主席羅健熙，還在堅稱「（民主黨）一直希望服務港人，做有利社會的事情」，前主席劉慧卿則「對民主黨如今要走上準備解散程序表示很氣憤」、「一國兩制應容得下民主黨」云云。

問題來了：過去十餘年民主黨多次站在違法抗爭一邊，到臨近解散時刻，支持違法的沒有錯？親身違法的都沒有錯？倘要論及危機應變以至社會發展，最好的危機處理方法是：民主黨若想繼續營運，應開誠布公先向社會承認過錯，包括背棄「和理非」走上「違法達義」之路。

做任何事情都是有因有果。民主黨在香港較為混亂的10年內，有份種下「違法」以至「攬炒」的「因」，今日要承受解散的「果」。到底是民主黨自己的問題還是社會的問題，其實不難理解。有一點尤其重要：若打着「爭取民主」旗幟就能任意做事，包括做出違法行為、支持暴力，這樣香港還要亂到何時？倘民主黨肯承認過去錯誤，至少也讓人知道他們願意承擔；但如果永遠都是「別人的錯」，只怕民主黨就算不解散，在香港都不會有前路。

作者是民建聯副秘書長、香港再出發大聯盟共同發起人、屯門區議員

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[葉文斌]