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陳紹雄

陳紹雄：加快推行「兩元兩折」 擱置每月「240程設限」

【明報文章】政府今年滅赤措施之一是調整「2元優惠計劃」，改為推行「兩元兩折」，將於明年4月實施。據估算，調整系統涉及的行政費高達6000萬元，政府將承擔三分之二，八達通公司則承擔餘下三分之一。然而高昂行政費及長達12個月的調整期，引起社會廣泛關注和討論。

兩元兩折「1＋5＋6」調整流程

當今科技迭代迅速，公眾不解為何調整需耗時長達12個月。據筆者了解，12個月的調整程序可分為「1＋5＋6」，即1個月釐定執行細節、5個月調試系統編程，再花6個月做系統品質檢測及審計流程，以確保系統穩定及準確。系統調整測試期間，八達通公司需與不同交通營辦商，例如港鐵、巴士、專線小巴等逾300個營辦商協調對接，調校市面約1.7萬部大小不同的八達通讀卡器（編者按：八達通公司曾表示，技術層面上，八達通卡在公共交通收費系統具充分技術彈性，10元後的兩折優惠及乘車次數限制，可通過系統設定作調整）。由於涉及公共利益，過程中須確保每一部讀卡器都準確無誤，避免出現「扣錯錢」、「扣多錢」等的閃失，睇實市民荷包和公帑。

當然，社會希望政府做好協調角色、平衡各方期望，盡量加快流程，節省更多公帑。孫玉菡局長曾解釋，估計調整系統費用，一年可節省6.8億元；提早5個月，可為庫房額外節省2.6億元。等於每延遲一個月，政府就要花多約5700萬元。因而政府須積極與八達通及各交通營辦商溝通、做好協調工作，盡量壓縮「兩元兩折」推行時間；倘可以再提早兩三個月，相當於可節省逾億公帑。

調整計劃 須衡量成本效率

至於每月限搭240程的新規定，預計於2027年4月實施。政府希望設置上限，確保公帑避免被濫用的政策原意，固然值得支持。據當局表示，在250萬受惠者中，只有約360人每月的優惠車程超出240程。究竟政府為了360人設置「優惠車程設限」，要付出多少行政成本？又可節省多少公帑？是否具成本效益？政府未公布相關數據。

假若調整「兩元兩折」加上「優惠車程設限」一起調整的行政開支分別不大，相信一併調整的爭議不大。但如果調整「優惠車程設限」涉及的行政開支大於實際效益，倒不如先行第一階段的「兩元兩折」，視乎其實施效果。如已有效避免濫用，則未必需再額外花費高昂行政費，去實施第二階段的「限搭240程」。

擴大巴士分段收費

解決「長車短搭」問題，癥結在於調整「用者自付」心態。政府要加快與各巴士營辦商磋商，提供分段收費。技術上，分段收費是可行的。九巴本身也有推出「區域性短途分段收費計劃」，涵蓋屯門、元朗、天水圍、將軍澳／西貢區、北區等數十條巴士路線。擴大實施分段收費，有助解決「長車短搭」問題，讓「知慳識儉」的短途客能夠以更優惠價格乘搭，也避免因濫用而對政府帶來龐大財政負擔，一舉兩得。

政府為了優化「2元優惠計劃」，費盡心思，不過每個政策都會有人歡喜有人愁。筆者寄望「兩元兩折」運行一段時間後，當局能夠基於數據及實際運作情况，適時開展階段性的檢討，務求令計劃更趨完善。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳紹雄]

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