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歐陽五

歐陽五：1.0到2.0中美貿戰，中國有何進階？

【明報文章】近期特朗普政府對全球發起「閃電式關稅襲擊戰」，無疑舉世瞠目。不過出乎美國當局意料的，大抵是中國見招拆招的堅決反制。特朗普部分智囊篤信「中國崩潰論」，以為關稅戰會壓垮中國經濟。這種「信息繭房」根源於對中國的輕視；相比之下，中國從未輕視美國。從特朗普發起第一次關稅戰開始，中國不斷深化對美博弈的認識，並通過做好自己的事保持進階。

中國的戰略思維進階

2018年至今，中國在綜合實力的進階是肉眼可見。一方面中美貿易非但未脫鈎，中國對美貿易順差反倒更大了。數據顯示，相較2018年，2024年中國貿易總額增長44%，中美貿易總額增長8%，中國對美貿易順差總額也增長13%。

另一方面，中國的發展並未被美國「關稅拳」阻遏，美國的科技封鎖甚至加速了中國自主創新。比如中國晶片自給率，已從2018年16%提高至2024年約30%；新能源汽車等新興產業實現飛躍式發展；DeepSeek等一批科技領頭企業如雨後春筍般冒出。

實力進階的背後，離不開戰略思維進階。筆者以為，以下三方面不可忽視。

第一，未雨綢繆。中國未將「1.0版中美貿易戰」視為終極版本。確言之，1.0版貿易戰的發生，令中國看清了美國遏華之心不息，從而更懂得「不把雞蛋放在一個籃子裏」，並積極推行多元化佈局。中美貿易額佔中國貿易總額比例，從2018年14%降至2024年11%；而中國與其他經濟體，尤其是與「一帶一路」沿線國的貿易總量則不斷攀升。

這種未雨綢繆不單出自國家層面，一些中國外貿企業更憑藉敏銳商業直覺提前轉向，在全球做大貿易蛋糕。筆者最近從一家內地外貿服務平台了解到，該公司從2023年便意識到美國需求下降趨勢，於是力拓中東、中東歐、拉美等地業務；到今年第一季度，美國訂單佔比已從高峰期逾40%降至25%，而一帶一路沿線國家訂單佔比則增至65%，這令公司面對最新關稅衝擊保持了韌性。

中國對美反制 不是要貿易脫鈎

第二，凝聚共識。2018年美國首次發起對華貿易戰後，中國國內圍繞如何應對，存在一定分歧。不過近期中國對美反制，卻有相當廣泛的內部共識。以民族主義歸因未免過於簡化，毋寧說是反霸凌的正義性，及現實主義博弈思路團結了最大公約數。

有外貿行業人士對筆者表示，目前超高關稅的確令許多訂單停擺、生存壓力陡增，但縱然如此，仍認為國家的反制是有道理，否則美國會祭出更多不確定性。

中國人經商講究和氣生財，對美反制不是要貿易脫鈎，而是為自身贏得更多博弈籌碼，並在世界上立起反貿易霸凌的敘事，團結更多力量阻攔美國肆意「收割全球」。

第三，博弈研判。面對美國再次發起關稅戰，中國已有一定交手經驗，並做了比較充足的研判準備。不少中國智庫學者已注意到，特朗普第二次競選時即放言徵收「普遍關稅」，及對中國徵收更高關稅，因此中國政研圈對美國關稅戰捲土重來有心理預期，亦有博弈推演。更重要的是，特朗普推崇之「交易的藝術」已不再神秘莫測。其喜好在談判前極限施壓、抬高要價，類似打得州撲克時不斷加注甚至all in，初看時氣勢洶洶，但交手幾輪便知其中的詐唬成分。

因此中國此番對美反制，顯得頗有章法。無論是逐漸加高對美關稅，還是通過媒體放出包含反制美國服貿在內的六大招「風聲」，呈現一浪接一浪的精準出招，表明中國對美博弈有備而來、要與美國平等坐上談判桌，而不被特朗普的聲勢裹挾。值得一提的是特朗普最新表態稱，美國正與中國開展「良好對話」。看起來，特朗普亦要認真對待中國。

美國一意孤行 或失執政民心

美國皮尤民調中心最新民調顯示，對中國持負面觀感的美國人比例正在下降。尤其值得關注的是，愈年輕的受訪者群體，對中國持「非常負面」看法的比例愈低。近年通過TikTok等社交媒體，美國民眾更能破除美國傳統媒體的「報道濾鏡」，認識一個更真實的中國。這是中國形象在美國民眾心中的進階。美國政府對此不可無視，否則一意孤行發動關稅戰，不僅令民眾利益受損，更將失去執政民心。

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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