彭飛舟：公營醫療服務收費改革：推動公私營基層醫療網絡發展

善用基層醫療網絡 讓急症服務用得其所

基層醫療發展會透過健康教育，提升市民自我健康管理，及繼續強化「一人一家庭醫生」概念，使市民能善用社區基層醫療網絡，一般較輕病情毋須前往急症室，讓珍貴的急症室資源能更有效用於處理最有需要的危殆、危急和緊急病人。當然，若市民擔心出現突發症狀或自覺狀况緊急，仍可選擇到急症室求診，醫護人員會初步評估其病情，按緩急輕重分流。

我們亦會匯集社區基層醫療醫生的應診時間和地點，透過資訊平台（例如醫健通）及於急症室向市民提供，讓他們掌握急症室以外的服務選項。同時醫管局亦會將急症室特別退款安排恒常化，若求診市民在急症室等候期間選擇改往其他醫療機構就診，可申請退款（當急症室收費由2026年1月1日起調整至400元，退款金額將為350元）。

加強公營家庭醫學門診服務

醫管局的基層醫療服務，一直以家庭醫學服務模式發展，透過普通科門診及家庭醫學專科診症服務，提供常見慢病治理。醫管局現時提供每年超過500萬個診症名額。基層醫療署正與醫管局重新定位普通科門診服務，優先照顧弱勢社群包括低收入家庭和貧困長者，加強以預防為本的基層醫療服務。為更清晰反映服務模式及體現未來基層醫療發展方向，普通科門診將計劃於今年內與家庭醫學專科服務統一命名為「家庭醫學門診服務」。

由於預計門診服務需求因人口老化而上升，家庭醫學門診會繼續逐步提升服務量，預計於今年度將增加約5萬個診症名額，並會繼續加強專屬診症名額優先照顧弱勢社群，讓弱勢社群有需要時可優先預約家庭醫學門診服務；亦會探討協助到急症室求診而合適的弱勢社群，轉往接受家庭醫學門診服務。今年起也會為弱勢社群增設「三高」篩查及慢病管理，並提供婦女健康服務，開展由預防篩查到治理慢病的全人護理服務，致力提升弱勢社群健康水平。

夜診服務方面，醫管局會持續審視情况，特別是弱勢社群的服務需要。醫管局現時有23間提供夜間門診服務至晚上10時的普通科門診診所，我們正檢視不同地區的夜診服務供求和各區市民使用情况，重點針對私營夜間門診服務薄弱的地區，透過靈活調配人手及資源，進一步增加提供夜間門診的診所數目；亦會透過跨區協作，增加夜間服務名額。至於假期門診服務，今年第四季起，星期日及公眾假期提供服務的家庭醫學門診診所，將由14間增至15間，地點遍佈港九新界，預計整體星期日及公眾假期診症名額將會增加約5%。

推動社區為本跨專業服務

香港大部分市民的基層醫療服務需要，主要由私營醫療界別提供，私家醫生現時每年的求診數量達2300多萬人次。截至2024年11月底，超過3800名醫生於《基層醫療指南》登記，較《基層醫療健康藍圖》公布時增加逾四成，反映基層醫療家庭醫生網絡正穩步擴展。

我們正按照《藍圖》透過公私營協作，建立政府資助、市民共付的模式，積極以各區康健中心為樞紐，建立以地區為本的跨專業醫療服務網絡。2023年底推出的慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃），正是由私營家庭醫生聯同跨專業團隊為參加者度身訂做健康管理方案，引導更多市民使用家庭醫生服務，以管理慢病及一般偶發性的疾病，減少併發症風險，以減輕醫院急症室或專科門診處理嚴重病情的壓力。我們會建立家庭醫生與醫管局的雙向轉介機制，以專科門診服務為例，慢病共治計劃下的家庭醫生及醫管局專科門診，可根據臨牀診斷，相互轉介病人就醫，確保分流效率和資源合理運用。

面對人口老化問題與慢性疾病日漸普遍的挑戰，發展基層醫療與公營醫療服務改革，刻不容緩——前者強化預防和守門功能，後者加強公營醫療保障和理順服務資助架構。兩者相輔相成為一個高質素和可持續的醫療系統，長遠提升整體香港市民健康。

作者是基層醫療健康專員

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[彭飛舟]