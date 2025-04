陳帆川：曝光率極高的心理專家 原來是假的

自稱擁有牛津大學心理學、哲學和語言學碩士的Barbara Santini,其網上頭像年輕而性感,是英國媒體的寵兒。自稱性愛專家和心理學家的她,在英國《太陽報》等媒體大談性愛姿勢,又在BBC(英國廣播公司)一篇文章談人工智能(AI),在《衛報》談步行的好處,在《新聞周刊》談善意的謊言,在《瑪利嘉兒》談金錢的意義,在《每日鏡報》談與狗同眠的好處,在《每日郵報》談多久要更換一次枕頭,堪稱活字典。

據英國媒體Press Gazette調查發現(註),Santini曝光率最高的平台,其實是性玩具、大麻二酚和電子煙公司網站。她沒有領英(Linkedin)或任何社交媒體帳號。在英國註冊心理學家名冊上,也找不到她名字。

記者以電郵邀請她通電話,她一口拒絕;當要求她提供資格證據時,她不再回覆。後來記者道明來意,預告將刊登懷疑其身分的文章,她透過短訊回覆,揚言採取法律行動,叫記者等律師聯絡。但直至文章刊登,說好的律師仍未出現。

報道指這樣的偽冒專家,充斥各大新聞網站,記者到底如何受騙?其實,許多公關平台都有為記者提供專家配對服務,一方面讓專家設立帳戶,提供個人資歷和專長,另一方面讓記者發出提問請求,以配對雙方。

記者與專家 互有所需

對記者來說,要在截稿前找到一名資歷相當、言簡意賅,並且願意無償發言的專家,其實非常艱巨。這樣的配對平台,可謂救命草。而對專家來說,除了增加曝光率,更常見的原因是希望記者在文章植入連結到其個人或公司網站,以累積「反向連結」,提升網站的搜尋排名。

上述報道引述一名編輯表示,她在配對平台發出意見請求後,往往在一小時內便收到大量疑似由AI撰寫的回覆。另一名用家則指,曾收到一個極佳的專家回覆,豈料求證後發現,該名自稱女廚師的WhatsApp頭像是一個男子,正職是為食譜網站做搜尋引擎優化。

報道在英國引起很大迴響,媒體紛紛刪去涉事「專家」的段落,甚至刪文。一名公關從業員的分析,一針見血:「任何人都能輕易地將自己塑造成大師,而記者引用這些人的話,僅僅出於他們需要說話的人、要平衡報道,或者要蒐集一些反建議。」

作者是新聞工作者、文化評論人

