吳永輝：從危機應變規劃到社會人心與民主發展

香港面對危機和挑戰，但危機亦可能是轉機；能否把握到，就要看一地一城的領導和應變能力。下文簡單談一下危機應變規劃。

危機應變規劃的5個關鍵方面

規劃理論中的危機應變規劃，是一種針對城市發展當中可能出現的中斷或不確定性，而做好準備的策略方法。它強調靈活性和適應性，以應對挑戰。以下是一些關鍵方面。

（1）風險評估：及早界定潛在風險，例如自然災害、經濟衰退或社會衝突，並評估影響。

（2）情境規劃：預測不同情境（scenario）的結果，並制定應對策略，或至少減低傷害。

（3）團結協作：讓政府、社區、非政府組織（NGO）、企業、私人參與，確保規劃過程全面而包容。

（4）資源配置：確保資金、人員和基礎設施等資源可用，及可在緊急情况下迅速調動。

（5）監測評估：持續評估緊急應變計劃的有效性，隨情况變化而調整。

危機應變規劃能否改變難以逆轉的自然災害，或人為或戰爭災害？答案是不容易的，但無論是政府甚至企業、家庭，有危機規劃，總可以減少破壞、增加存活的機率，甚或能夠把握到機會，結合主動措施與被動策略，以爭取永續發展。

特區政府有沒有就香港做好危機規劃？筆者無從監察，但觀乎幾個部門表現，可略為評論。

就大政策方向，北京明確指示香港要做國際化金融中心，與世界接軌。這是一國兩制中的重要定位，是國家與香港的相互支持。

財政方面，筆者曾提出保障聯繫匯率，需與北京協調（一國兩制下不用「協助」一詞）。官員當然不會回應本人，但觀財金官員屢次提及管控金融系統風險、政府以「背水一戰」形容提振科技產業的工作，可見努力。

保安方面，根據官方數字，本港犯罪率低、安全度高。但警方表示計劃在全港安裝6000至7000個閉路電視鏡頭，這與市民一向注重私隱的文化不同。未知私隱專員有否盡力提意見？

根據中大民意調查，市民對政府表現的滿意度，今年2月有13.5%受訪市民表示滿意；表示不滿意的有43.7%。這顯示市民對政府的滿意度低，當局應大力爭取民意、民心。

筆者參與民主黨多年，民主黨得到國際媒體報道的次數不太多，但往往都涉及重要事件。首要是1997年香港回歸，當時民主黨支持回歸的宣言：「民主黨一直支持香港民主回歸祖國，我們深信，民主對香港、對中國同樣重要……一國兩制是一個偉大的構思。一國兩制的成功需要中國領導人與香港人建立互信和建立一個民主的制度……我們深信終有一天，香港會在民主的基礎上，建立真正的一國兩制，實現真正的高度自治，中國亦一定會成為偉大的國家，人民權利得享法律切實的保障！」（《民主黨七一宣言：香港回歸，不單是土地的回歸》，1997年7月1日）

另一件國際媒體報道民主黨與國家相關的要事，便是在國家加入世貿組織（WTO）前，要先得到美國給予中國「永久正常貿易國」地位；但由於當時部分美國國會議員反對，時任民主黨主席李柱銘便曾參與游說美國國會支持中國。他見美國時任總統克林頓及國會議員時，既爭取香港民主，亦表示支持中國大陸逐步加入世界主要貿易體系（註）。其後國家加入WTO至今，經濟快速成長為全球第二大經濟體，人民生活大大改善。

政府如何爭取社會支持 值得思考

國際媒體報道民主黨的事件，尚有在本港選舉上的起落榮辱、不幸的反修例風波及「47人」案，及最近的受壓解散，這些都是傷感的事。民主黨一向爭取民主、自由、人權、法治，為小市民發聲；從現代行政角度看，官員施政亦有需要接受市民和媒體監察。惟近年發生多宗NGO、記者等的受壓事件，或過往每年舉行的合法活動難以再籌辦——民意及國際社會如何看，是一查即知的。這些對國家及香港與世界接軌，對本港建設國際金融中心、吸引國際機構和投資到內地和香港，恐怕都沒有好處。

從危機應變規劃而言，團結協作、互相包容的社會，是重要的，可以事半功倍。因此，特區政府如何展現包容的一面，爭取社會及國際支持，得道多助，值得思考。

註：〈克林頓李柱銘談永久貿易〉，2000年5月2日英國廣播公司中文網

作者是民主黨發展規劃政策發言人、城市規劃師

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[吳永輝]