明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳智傑

陳智傑：大國中的夾縫——香港如何「以小事大」

【明報文章】在中美兩大強國博弈日趨白熱化的當下，香港這座城市猶如巨浪裏的一葉扁舟。這種夾縫處境，既是挑戰，亦蘊藏機遇。香港如何在大國交鋒中穩住陣腳，甚至「以小事大」，考驗這座城市的智慧與韌性。

香港的歷史角色

香港自開埠以來，便以靈活應變在大國夾縫間立足，其歷史角色充分展現了「以小事大」的故事。清朝中葉以降，香港從英國眼中的偏遠中途站，蛻變為東西方貿易的「買辦」。1842年鴉片戰爭後，英國取得香港島，最初僅視其為補給點。然而隨着太平天國運動和清廷內外交困，香港迅速成為西方商人進入中國大陸的門戶。華人買辦與外商合作，將絲綢、茶葉等貨物運往全球，奠定了香港作為貿易樞紐的基礎。這種「買辦」角色，體現了香港因時制宜的生存之道。

20世紀初，中國大陸陷入軍閥混戰與國共內戰的動盪，香港成為一個「半避風港」。從1910年代起的近代史料記載中，大量知識分子、商人與難民湧入香港，逃避內地戰亂與政治局勢。香港提供了相對穩定的環境，成為文化與思想的交匯處。孫中山、魯迅和巴金等人也留下足迹。

這種「半避風港」的定位，使香港在亂局中調整角色，成為資金、人才與資訊的匯聚地。

新中國成立後，香港再次轉型，成為新中國與西方世界的「灰色窗口」。1950年代韓戰期間，聯合國對中國大陸實施貿易禁運，香港卻憑藉其特殊地位，成為內地與外界的非正式貿易管道。從糧食到機械，香港商人以靈活方式填補禁運缺口，同時吸引海外華僑投資。這種「灰色窗口」的功能，使香港在冷戰的意識形態對抗中，因時制宜地保持了國際聯繫。

汲取歷史教訓 調整橋樑定位

這些歷史片段啟示我們——香港的「以小事大」，在於靈活應對時代變局。今日的香港，面對中美博弈與地緣政治的複雜挑戰，需從歷史中汲取教訓，重新調整其橋樑定位。

香港的全球金融中心地位，是其在夾縫中「以小事大」的核心支柱。其成熟的法律體系、自由的資本流動，以及與國際接軌的監管框架，使香港成為全球投資者的集中地。然而，中美脫鈎的風險對香港構成壓力。香港如何延續其經濟優勢？

首先，保持人員、資金、貨品與專業服務的自由進出，是香港「以小事大」的基石。歷史上，香港作為「買辦」與「灰色窗口」，依靠資金與人才的自由流動而實現繁榮。當前，香港需強化其作為國際金融中心的開放性。例如，通過簡化外籍專業人士的簽證政策、優化跨境資金流動的監管，吸引跨國企業在港設立總部。自2023年起，香港交易所的IPO（首次公開募股）融資額重回全球前列，顯示其金融市場的韌性，以及作為內地企業「走出去」與外資「引進來」的雙向樞紐。

其次，香港應秉持「打開門做生意」、與不同勢力開放溝通的氣度。歷史上，香港作為「半避風港」，因其能夠靈活應對各方勢力而受益。香港政府和各界現正全力拓展與東南亞、中東等新興市場的經貿聯繫，降低對單一市場的依賴；並發展綠色金融、數字貨幣與金融科技等作為新增長點，力圖在國際地緣衝突裏保持經濟活力。

保持內聯外通國際韌性

或能為國家爭取話語權

此外，香港民間社會的韌性與官方以外的交流，在國際形勢風高浪急時尤為重要。本港民間社會一直是創意與活力的源泉，不同專業與文創產業，都與世界各地建立了互信聯繫。同時，香港應利用其語言優勢（普通話、英語、粵語並重），成為中西文化對話平台。文化上的「以小事大」，可用以保持香港的國際脈絡，並嘗試在國際意識形態對抗中爭取一些交流空間。

一個能夠「以小事大」的香港，才有機會在國際形勢風高浪急中，嘗試游走於不同區域的政治經濟力量，保持內聯外通的國際韌性。這種內聯外通的韌性，讓香港在國際地緣政治的夾縫之間，或許能夠嘗試為國家爭取一些話語權。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳智傑]

上 / 下一篇新聞