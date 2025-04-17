陳智傑：大國中的夾縫——香港如何「以小事大」

香港的歷史角色

香港自開埠以來，便以靈活應變在大國夾縫間立足，其歷史角色充分展現了「以小事大」的故事。清朝中葉以降，香港從英國眼中的偏遠中途站，蛻變為東西方貿易的「買辦」。1842年鴉片戰爭後，英國取得香港島，最初僅視其為補給點。然而隨着太平天國運動和清廷內外交困，香港迅速成為西方商人進入中國大陸的門戶。華人買辦與外商合作，將絲綢、茶葉等貨物運往全球，奠定了香港作為貿易樞紐的基礎。這種「買辦」角色，體現了香港因時制宜的生存之道。

20世紀初，中國大陸陷入軍閥混戰與國共內戰的動盪，香港成為一個「半避風港」。從1910年代起的近代史料記載中，大量知識分子、商人與難民湧入香港，逃避內地戰亂與政治局勢。香港提供了相對穩定的環境，成為文化與思想的交匯處。孫中山、魯迅和巴金等人也留下足迹。

這種「半避風港」的定位，使香港在亂局中調整角色，成為資金、人才與資訊的匯聚地。

新中國成立後，香港再次轉型，成為新中國與西方世界的「灰色窗口」。1950年代韓戰期間，聯合國對中國大陸實施貿易禁運，香港卻憑藉其特殊地位，成為內地與外界的非正式貿易管道。從糧食到機械，香港商人以靈活方式填補禁運缺口，同時吸引海外華僑投資。這種「灰色窗口」的功能，使香港在冷戰的意識形態對抗中，因時制宜地保持了國際聯繫。

汲取歷史教訓 調整橋樑定位

這些歷史片段啟示我們——香港的「以小事大」，在於靈活應對時代變局。今日的香港，面對中美博弈與地緣政治的複雜挑戰，需從歷史中汲取教訓，重新調整其橋樑定位。

香港的全球金融中心地位，是其在夾縫中「以小事大」的核心支柱。其成熟的法律體系、自由的資本流動，以及與國際接軌的監管框架，使香港成為全球投資者的集中地。然而，中美脫鈎的風險對香港構成壓力。香港如何延續其經濟優勢？

首先，保持人員、資金、貨品與專業服務的自由進出，是香港「以小事大」的基石。歷史上，香港作為「買辦」與「灰色窗口」，依靠資金與人才的自由流動而實現繁榮。當前，香港需強化其作為國際金融中心的開放性。例如，通過簡化外籍專業人士的簽證政策、優化跨境資金流動的監管，吸引跨國企業在港設立總部。自2023年起，香港交易所的IPO（首次公開募股）融資額重回全球前列，顯示其金融市場的韌性，以及作為內地企業「走出去」與外資「引進來」的雙向樞紐。

其次，香港應秉持「打開門做生意」、與不同勢力開放溝通的氣度。歷史上，香港作為「半避風港」，因其能夠靈活應對各方勢力而受益。香港政府和各界現正全力拓展與東南亞、中東等新興市場的經貿聯繫，降低對單一市場的依賴；並發展綠色金融、數字貨幣與金融科技等作為新增長點，力圖在國際地緣衝突裏保持經濟活力。

保持內聯外通國際韌性

或能為國家爭取話語權

此外，香港民間社會的韌性與官方以外的交流，在國際形勢風高浪急時尤為重要。本港民間社會一直是創意與活力的源泉，不同專業與文創產業，都與世界各地建立了互信聯繫。同時，香港應利用其語言優勢（普通話、英語、粵語並重），成為中西文化對話平台。文化上的「以小事大」，可用以保持香港的國際脈絡，並嘗試在國際意識形態對抗中爭取一些交流空間。

一個能夠「以小事大」的香港，才有機會在國際形勢風高浪急中，嘗試游走於不同區域的政治經濟力量，保持內聯外通的國際韌性。這種內聯外通的韌性，讓香港在國際地緣政治的夾縫之間，或許能夠嘗試為國家爭取一些話語權。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]