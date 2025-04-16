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梁帆

梁帆：從關稅亂象看國家信義與制度韌性

【明報文章】中國戰國時期秦都南門的三丈之木，以50金重賞移木者的承諾，成就了商鞅變法「徙木立信」的千古佳話。2300多年後的香港中環，港匯強勢逼近7.75強方兌換保證，上周三單日「北水」淨買入355.87億港元創歷史新高。這兩幅跨越時空畫面，共同詮釋國家信用的本質——前者用制度確立承諾的可信度，後者用市場選擇印證制度生命力。

白宮把供應鏈當籌碼

最終美國老百姓受苦

美國於本月11日宣布豁免部分電子產品關稅，總統特朗普卻在48小時後便於社交媒體澄清無豁免，將政策推倒重來。這種情况堪比《論貴粟疏》的「朝令夕改」典故，只不過現代版的主角換成了所謂全球超級大國。從半導體到藥品，從大豆到手機，白宮決策層把全球供應鏈當作賭輪盤的籌碼。

但全球產業鏈已不再是當年模樣：中國半導體自給率突破45%，全世界筆記型電腦來自中國的產量佔比近80%，蘋果手機約80%的產量也來自中國。倘美國對華實行145%關稅，意味原本價格1000多美元的iPhone，回到美國售賣將達3000、4000美元甚至更高。美國這一折騰，最終受苦的反而是自家老百姓。

投行摩根大通預測，關稅政策將令美國經濟衰退概率推高至60%；美國消費者信心指數更跌至1952年以來的第二低點；據銀行資料顯示，美匯指數單周暴跌3.2%，觸發港元空頭平倉潮，直接推動港匯於4月14日觸及7.7542的4年高位。

商鞅「徙木立信」的典故，揭示了國家信譽的構建需長期積累，而摧毁只需一朝。反觀今日美國，特朗普政府將關稅政策當作兒戲，其反覆無常不僅令盟友離心，更使企業陷入「決策癱瘓」，政策方向以情緒作主導。

政策可信度降 資本湧向穩定港灣

這種「自毁長城」的行徑，暴露了美國政治精英對制度規則的漠視，及對全球經濟責任的逃避。正如《荀子》所言「已諾不信則兵弱」，當政策可信度如同決堤之水，資本洪流自然湧向制度穩定的港灣，美國基本已無勝算。

相較於美國的混亂，5000年華夏文明積澱而成的中國，其政策連續性與市場穩定性，成為全球資本避風港。美國《紐約時報》調查顯示，即便面臨高關稅，多數企業仍選擇留在中國，原因是中國製造工藝成熟、供應鏈網絡高效，以及可預期的政策環境。這種穩定性，正體現中國制度優勢，包括「五年規劃」的長期佈局、法治化營商環境的持續完善等。

在此背景下，香港特區作為一國兩制事業的典範，其獨特優勢愈發突顯；香港的法治傳統與金融自由度，使其成為國際資本進入內地市場的橋樑。

資料顯示，過去10年美國對港貿易順差累計達2715億美元，香港更是美國全球最大的順差來源地。然而美國卻對零關稅的香港加徵145%的懲罰關稅，其「醉翁之意」顯然不在經貿，而在於通過打壓香港遏制中國發展。昨日中央港澳辦主任夏寶龍的講話便一語道破，美國對港加徵關稅的荒謬，暴露其妄圖搞亂香港、以港遏華的險惡用心。

香港的三重制度優勢

中銀國際報告顯示，上月南向資金淨流入1498億人民幣，創「港股通」啟動以來的第二高紀錄。這種資金遷徙的背後，是投資者對香港聯匯制度的高度信任。

財政司長陳茂波在港匯走強之際強調的「全天候、聯動式、跨市場」實時監管體系，恰似現代金融版的「都江堰歲修制度」，用機制化操作維護市場信心。這背後是三重制度優勢的疊加：普通法系下的契約精神傳承、聯匯制鍛造的貨幣信用，以及一國兩制特有的風險隔離機制。

古羅馬哲學家西塞羅（Cicero）曾言，政府的首要任務是維護信譽。特朗普政府將治國視為商業博弈，以關稅為籌碼攫取短期利益，終將付出信譽破產的代價。反觀中國，以「徙木立信」的智慧構建制度公信力，以一國兩制之包容守護香港的獨特優勢，為世界提供一種可持續的發展範式。

美國在「貿易戰迷霧」中，已迷失方向。香港的港匯走強與中國大陸的政策定力，已然昭示全球經濟未來的答案。正如夏寶龍主任所言，外部勢力的癡心妄想，終將在中華民族5000年文明面前化為泡影。

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁帆]

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