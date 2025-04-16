Emil Avdaliani：俄羅斯、中國與美國：「逆向基辛格」是否可能？

美俄和解 非不可能

然而過去幾個月證明，華府與莫斯科之間的和解並非不可能。在這些嘗試背後的驅動力，是多方面的，但對美國來說，全都是為了它長期的地緣政治目標，即是將注意力從歐洲和中東戰區（theaters）轉移到印太地區；其目的是與中國競爭，後者的力量於過去10年裏以指數級（exponentially）增長，華府覺得自己在陸海軍事上都可能被超越。

不過，如果跟俄羅斯完全疏遠，那就不可能與中國競爭並遏制它。美國政治建制的一部分一直懷有與俄羅斯實現關係正常化之想法，以向中國施壓。但西方的分析員和學者強而有力地論說美國的努力不大可能成功，其中一個論點是俄國和中國視美國為它們的主要地緣政治競爭對手；北京與莫斯科也沒有冷戰時期中蘇關係那樣的緊張和分歧。

當時蘇聯與中國在地緣政治上處於對立位置：雙方皆有龐大的人口、領土和核武器，都是雄心勃勃的國家，決心提升自己的國際分量。莫斯科時常蔑視北京，而後者不喜歡這樣，並且盡可能反抗，雙方甚至在共同邊界上打了一場短暫戰爭，這意味着分歧很大。而此背景有利於美國在1970年代採取行動，與中國建立更密切聯繫，以達至損害蘇聯。當然，並不是中美的修好終結了蘇聯，但此舉確實在1980年代對莫斯科造成重大壓力。

中俄雖有分歧 但合作好處更大

於冷戰時代，驅動華府與北京的不僅僅是蘇聯因素。事實上，這一切也跟貿易有關——中國逐步開放，而美國熱切地尋求未開發的新市場；中國需要技術和投資，而美國想要廉價勞動力。當時一切都順利進行。惟現時俄羅斯與美國之間有否出現類似動態（dynamic），能夠令後者更有信心地對抗中國？

如今，中國與俄羅斯是真正的伙伴。它們有其分歧，但相互合作的好處大於有關分歧。此外，俄羅斯與美國都無法如北京與華府在1970年代那樣互相提供對方所需。

再者，冷戰裏的中國沒有提出令美國極不舒服（spectacularly uncomfortable）的要求。相反，若要限制俄羅斯與中國的合作，前者或會向華府提出許多需索——那可能是以某種形式得到整個烏克蘭，以及對南高加索和中亞地區的近乎獨佔影響力（near-exclusive influence）。不過更令美國不安的是，俄羅斯也暗示期望華府在軍事上完全撤出東歐。這些就着建立名副其實之勢力範圍（sphere of influence）的要求，最終可能會使美國的政策制定者難以接受。

俄國或謀求平衡東西方連繫

然而，有一個領域是美國確實有希望與俄羅斯達成某種和解。後者的外交政策，自2022年以來就大幅向亞洲傾斜。如果說在烏克蘭戰爭之前，俄國政策制定者能夠平衡它們對西方與亞洲的連繫，那麼現在莫斯科則普遍高度重視亞洲。儘管這在經濟上可能有利，惟俄羅斯政治人物和分析員偶爾也會主張支持更為平衡的做法，這可以作為莫斯科與華府改善關係的基礎；但當談到試圖將俄羅斯剝離中國，如上所述，那與冷戰時期幾乎沒有可比性。事實上，情况恰恰相反——俄羅斯與中國對它們的雙邊關係相當欣慰。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文，原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[Emil Avdaliani]