明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉銳紹

劉銳紹：胡馬北風日已遠 浮雲白日歲月晚——從胡耀邦逝世36周年想到如何興利除弊

【明報文章】4月15日是中共前總書記胡耀邦逝世的日子。由1989年至今，已36年。很多人已忘了這一天與胡耀邦有關，甚至忘記胡耀邦是誰。不過，胡耀邦第三子胡德華近日也乘鶴歸去，又令人想起胡耀邦的生前事迹和主張。忽然想起《古詩十九首．行行重行行》的句子：「胡馬依北風，越鳥巢南枝。相去日已遠，衣帶日已緩。浮雲蔽白日，遊子不顧返。思君令人老，歲月忽已晚。」想當年胡耀邦依馬可待，北風南薰；如今相去日已遠，歲月忽已晚。但如何把往績化為今天動力，努力興利除弊呢？十分值得思考，故引為今天標題。

（1）一生多次捱批 竟因寬鬆惹禍？

——胡耀邦一生事迹很多，中共對他的總體評價也高。不過綜觀他的一生，有一點頗令人費解：他在事業順風時有所發揮，但好幾次受到貶斥，卻是因為他傾向寬鬆和理智。茲舉例說明：

．1958年「大躍進」，他當時是共青團中央委員會第一書記，但後來對「大躍進」政策反感，開始受到懷疑。

．1959年廬山會議，胡耀邦沒有跟隨大伙批判彭德懷，只有一份簡短發言，其後沉默不語；毛澤東由那時起對他不滿和「另眼相看」。

．文革前，胡耀邦在地方工作，認為要對被處分過重的幹部實行「解放幹部4條」的寬鬆政策；中共中央西北局隨即批評「片面」，聲稱「可能引起翻案風」，並逼令他檢討和接受多日批判。

．1966年8月，文革已起，共青團中央負責北京市中學工作，與中央文革小組的激烈立場不符；毛澤東嚴厲批評「三胡」（胡耀邦、胡克實、胡啟立，均在團中央工作）「不是糊糊塗塗犯錯誤，而是明明白白犯錯誤」。

．1975年「批鄧、反擊右傾翻案風」，鄧小平再次下台，胡耀邦因而受到牽連，離開中科院副院長之職，回家賦閒。

．1986年，合肥等17個城市發生學潮，時任中共總書記的胡耀邦被指「反對資產階級自由化」不力，翌年初下台。

——簡略回顧上述事件，並非翻舊帳，而是想說明：按照上級指示行事，乃職責所在，惟上級應多聽各方意見，更應容納好言相勸的逆耳之言。胡耀邦每次被批判後，都因種種形勢而做了檢討和承認錯誤；但按他的性格，實事求是，敢講真話，其意見理應視為忠言，不能「浮雲蔽白日」，導致「歲月忽已晚」。

况且，胡耀邦也是按照鄧小平精神辦事，為鄧小平的改革開放護航。可惜當胡耀邦的寬鬆舉措與上層思維不符的時候，又會被「左」的力量壓下去。所以，鄧小平在1992年「大南巡」時也指出「左也可以葬送社會主義」、「要警惕右，但主要是防止左」。但這時胡耀邦已逝世3年了。

——理論與現實如何平衡？歷來說易行難，惟不是無法做到。按目前中美角力形勢，正是中國把外來壓力轉化為內部凝聚力的時候。不過，不妨從更高層次思考：這種凝聚力不單在內部凝聚，還可以在更廣闊領域凝聚，包括建制以外的人。

以香港為例，目前官方不想多談政治，擔心「一放難收」（其實情况不會這樣）。既然如此，是否可以主動創造開放空間，與非建制人士談論經濟、民生和國際策略問題。這些也是可以拓展的範疇，造就操作環境，抵消「非友即敵」的反作用。據了解，有關方面正在觀察，轉到海外的人會否回流？當中不少是因為擔心香港形勢惡化而外流，這是事實。但只要官方想得闊一點，不要過分謹小慎微，就可以引導回流了。

順道一提，若官方真的願意吸引人才回流，應考慮3點：（一）不要以製造典型為目的，「協商」三兩個「異見人士」回流，作為宣傳的「樣板人物」了事；（二）毋須擔心回流的人「另有目的」；（三）避免建制派擔心回流人士會分薄機會。

上述可能性會不會實現？須視乎官方能否多角度思考，然後逐步化為行動，才能夠實現理論與現實平衡處理。而且，從本地寬鬆做起，才能起示範作用。

（2）善於創造可操作的條件

——胡耀邦雖然不是全無缺點（有同袍認為他「非常個性化」，思維和表達語言與其他領導人不同），但他善於創造合作空間，確是中共黨內外均予以好評的。他在中共執政之前，已善於與黨外民主人士（用今天的話說，就是非建制人士）合作。當時他在川北工作，在川北行署的29名委員中，有15名民主人士；他並向民主派人士檢討自己的工作。

他負責統戰和宣傳工作時，更提出「負面新聞也可以見報」，初時佔兩成，然後逐步放開。1986年他想搞一個好的意識形態文件，請時任中宣部長朱厚澤協助推動。朱厚澤於是提出文藝和學術界的「三寬論」（寬厚、寬容、寬鬆），一下子就把中外視線凝聚起來，還吸引大批知識界投入中國大陸。

——胡耀邦能夠放下身段，也是他的魅力之一。這裏讓我說一些初識胡耀邦的小事。他辭去中共總書記之職後，還可以出席高層活動。當時我不識抬舉，在春節活動中準備了自製的賀年卡，請出席的領導人簽名，恭祝港澳同胞新春快樂。胡耀邦見我這個無名小子如此斗膽，叫我走近，成為第一位簽名的領導人；跟着，其他領導人也簽了，成為翌日頭條。其後我在北京能夠接觸其他高層，也托賴胡耀邦私下轉介。他不害怕記者，反而認為新聞界可以協助創造寬鬆氣氛，這才對凝聚力有利。

必須指出的是：改革開放後，中國的整體氣氛是非常吸引的，用今天角度看，簡直不可思議。香港記者出席活動，可以零距離接觸中央領導人，訪問閒談也可以。如果說形勢和條件不同、今時已不同往日，沒問題，惟不妨思考：為什麼當年可以，今天不行？

——胡耀邦能夠建立寬鬆氣氛，當然不能單靠包裝和個人風格，而是要靠取得民心的政策。1976年「四人幫」倒台後，中共高層商量怎樣興利除弊（像今天的「由治及興」）。胡耀邦說：「現在我們的事業面臨着中興。中興偉業，人心為上。什麼是人心？我說有3條：第一是停止批鄧，人心大順；第二是冤案一理，人心大喜；第三是生產狠狠抓，人心樂開花。」

換言之，即停止鬥爭、平反冤假錯案、努力搞好經濟民生，這些都是不二法門。輻射到今天中美角力的大環境，第三點已悉力以赴。那麼其餘兩點該怎樣創造條件和逐步落實呢？

——其實胡耀邦很多政策都來自鄧小平，而且落實到位（「反自由化」除外），包括如何處理互相牽連的問題。舉例說，他主理平反冤假錯案時，替多名元老平反（包括習近平之父習仲勳）；惟這又引起外界對「老人政治」的疑慮。所以他由1986年開始，又在鄧小平引導下，推動「廢除幹部領導職務終身制」，並計劃於1987年中共十三大實現。這就是用「條塊分割法」來處理互相牽連的問題，互不矛盾但又有機結合，落實時又可因勢利導。

習近平在2015年也讚譽胡耀邦「夙夜在公，嘔心瀝血」、「實事求是，勇於開拓」。總之，懂得惜取「胡馬北風日已遠」，就不會「浮雲白日歲月晚」了。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

上 / 下一篇新聞