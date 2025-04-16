劉銳紹：胡馬北風日已遠 浮雲白日歲月晚——從胡耀邦逝世36周年想到如何興利除弊

（1）一生多次捱批 竟因寬鬆惹禍？

——胡耀邦一生事迹很多，中共對他的總體評價也高。不過綜觀他的一生，有一點頗令人費解：他在事業順風時有所發揮，但好幾次受到貶斥，卻是因為他傾向寬鬆和理智。茲舉例說明：

．1958年「大躍進」，他當時是共青團中央委員會第一書記，但後來對「大躍進」政策反感，開始受到懷疑。

．1959年廬山會議，胡耀邦沒有跟隨大伙批判彭德懷，只有一份簡短發言，其後沉默不語；毛澤東由那時起對他不滿和「另眼相看」。

．文革前，胡耀邦在地方工作，認為要對被處分過重的幹部實行「解放幹部4條」的寬鬆政策；中共中央西北局隨即批評「片面」，聲稱「可能引起翻案風」，並逼令他檢討和接受多日批判。

．1966年8月，文革已起，共青團中央負責北京市中學工作，與中央文革小組的激烈立場不符；毛澤東嚴厲批評「三胡」（胡耀邦、胡克實、胡啟立，均在團中央工作）「不是糊糊塗塗犯錯誤，而是明明白白犯錯誤」。

．1975年「批鄧、反擊右傾翻案風」，鄧小平再次下台，胡耀邦因而受到牽連，離開中科院副院長之職，回家賦閒。

．1986年，合肥等17個城市發生學潮，時任中共總書記的胡耀邦被指「反對資產階級自由化」不力，翌年初下台。

——簡略回顧上述事件，並非翻舊帳，而是想說明：按照上級指示行事，乃職責所在，惟上級應多聽各方意見，更應容納好言相勸的逆耳之言。胡耀邦每次被批判後，都因種種形勢而做了檢討和承認錯誤；但按他的性格，實事求是，敢講真話，其意見理應視為忠言，不能「浮雲蔽白日」，導致「歲月忽已晚」。

况且，胡耀邦也是按照鄧小平精神辦事，為鄧小平的改革開放護航。可惜當胡耀邦的寬鬆舉措與上層思維不符的時候，又會被「左」的力量壓下去。所以，鄧小平在1992年「大南巡」時也指出「左也可以葬送社會主義」、「要警惕右，但主要是防止左」。但這時胡耀邦已逝世3年了。

——理論與現實如何平衡？歷來說易行難，惟不是無法做到。按目前中美角力形勢，正是中國把外來壓力轉化為內部凝聚力的時候。不過，不妨從更高層次思考：這種凝聚力不單在內部凝聚，還可以在更廣闊領域凝聚，包括建制以外的人。

以香港為例，目前官方不想多談政治，擔心「一放難收」（其實情况不會這樣）。既然如此，是否可以主動創造開放空間，與非建制人士談論經濟、民生和國際策略問題。這些也是可以拓展的範疇，造就操作環境，抵消「非友即敵」的反作用。據了解，有關方面正在觀察，轉到海外的人會否回流？當中不少是因為擔心香港形勢惡化而外流，這是事實。但只要官方想得闊一點，不要過分謹小慎微，就可以引導回流了。

順道一提，若官方真的願意吸引人才回流，應考慮3點：（一）不要以製造典型為目的，「協商」三兩個「異見人士」回流，作為宣傳的「樣板人物」了事；（二）毋須擔心回流的人「另有目的」；（三）避免建制派擔心回流人士會分薄機會。

上述可能性會不會實現？須視乎官方能否多角度思考，然後逐步化為行動，才能夠實現理論與現實平衡處理。而且，從本地寬鬆做起，才能起示範作用。

（2）善於創造可操作的條件

——胡耀邦雖然不是全無缺點（有同袍認為他「非常個性化」，思維和表達語言與其他領導人不同），但他善於創造合作空間，確是中共黨內外均予以好評的。他在中共執政之前，已善於與黨外民主人士（用今天的話說，就是非建制人士）合作。當時他在川北工作，在川北行署的29名委員中，有15名民主人士；他並向民主派人士檢討自己的工作。

他負責統戰和宣傳工作時，更提出「負面新聞也可以見報」，初時佔兩成，然後逐步放開。1986年他想搞一個好的意識形態文件，請時任中宣部長朱厚澤協助推動。朱厚澤於是提出文藝和學術界的「三寬論」（寬厚、寬容、寬鬆），一下子就把中外視線凝聚起來，還吸引大批知識界投入中國大陸。

——胡耀邦能夠放下身段，也是他的魅力之一。這裏讓我說一些初識胡耀邦的小事。他辭去中共總書記之職後，還可以出席高層活動。當時我不識抬舉，在春節活動中準備了自製的賀年卡，請出席的領導人簽名，恭祝港澳同胞新春快樂。胡耀邦見我這個無名小子如此斗膽，叫我走近，成為第一位簽名的領導人；跟着，其他領導人也簽了，成為翌日頭條。其後我在北京能夠接觸其他高層，也托賴胡耀邦私下轉介。他不害怕記者，反而認為新聞界可以協助創造寬鬆氣氛，這才對凝聚力有利。

必須指出的是：改革開放後，中國的整體氣氛是非常吸引的，用今天角度看，簡直不可思議。香港記者出席活動，可以零距離接觸中央領導人，訪問閒談也可以。如果說形勢和條件不同、今時已不同往日，沒問題，惟不妨思考：為什麼當年可以，今天不行？

——胡耀邦能夠建立寬鬆氣氛，當然不能單靠包裝和個人風格，而是要靠取得民心的政策。1976年「四人幫」倒台後，中共高層商量怎樣興利除弊（像今天的「由治及興」）。胡耀邦說：「現在我們的事業面臨着中興。中興偉業，人心為上。什麼是人心？我說有3條：第一是停止批鄧，人心大順；第二是冤案一理，人心大喜；第三是生產狠狠抓，人心樂開花。」

換言之，即停止鬥爭、平反冤假錯案、努力搞好經濟民生，這些都是不二法門。輻射到今天中美角力的大環境，第三點已悉力以赴。那麼其餘兩點該怎樣創造條件和逐步落實呢？

——其實胡耀邦很多政策都來自鄧小平，而且落實到位（「反自由化」除外），包括如何處理互相牽連的問題。舉例說，他主理平反冤假錯案時，替多名元老平反（包括習近平之父習仲勳）；惟這又引起外界對「老人政治」的疑慮。所以他由1986年開始，又在鄧小平引導下，推動「廢除幹部領導職務終身制」，並計劃於1987年中共十三大實現。這就是用「條塊分割法」來處理互相牽連的問題，互不矛盾但又有機結合，落實時又可因勢利導。

習近平在2015年也讚譽胡耀邦「夙夜在公，嘔心瀝血」、「實事求是，勇於開拓」。總之，懂得惜取「胡馬北風日已遠」，就不會「浮雲白日歲月晚」了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]